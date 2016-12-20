Quad HD vs qHD vs 4K Ultra HD Bunlar Nedir Ekran Çözünürlükleri Nelerdir

Quad HD, qHD, 720p HD, Full HD, 4K ve diğer mobil görüntüler ne anlama geliyor?

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Bu ekranların ne anlama geldiğini hangi kaliteyi gösterdiğini yazımızda anlatıyoruz. Ayrıca günü şartlarına göre hangi ekrana sahip cihaza ihtiyacınız var bu yazıdan öğrenebilirsiniz.

2016 yılı Quad HD telefonların yılı oldu. Samsung Galaxy S7, HTC 10 ve LG G5 model telefonlar isminden sıkça bahsettiren Quad HD telefonların başında geliyordu. Gerçi LG'nin hakkını yememek lazım. 2014 yılı Haziran ayında LG G3 ilk Quad HD telefon olarak piyasa sürüldü.

Quad HD nedir?

Quad HD "Wide Quad High Definition" anlamına gelen WQHD'un başka bir adıdır. Telefonunuza sıkıştırılmış piksel sayısını ifade eder. Telefon ekranında ne kadar fazla piksel varsa filmler daha keskin, resimler ise daha net gözüküyor.

Quad HD ekran 2,560x1,440 piksel çözünürlüğe sahiptir. Bu, standart bir HD panelinde (720p) elde ettiğiniz piksel sayısının dört katıdır. Fakat dörtlü HD ekranlar ise 4K Ultra HD olarak geçer. WQHD ekranlarında ayrıca, 16: 9 geniş ekran en-boy oranı bulunur ve bu, WQHD'deki 'W' değerinin nereden geldiğini açıklar.

QHD nedir?

QHD terimi, 960x540 çözünürlüğü içeren herhangi bir ekrana atıfta bulunan Çeyrek Yüksek Çözünürlük anlamına gelir. Bu tam HD ekranında bulunan piksel sayısının (1920x1080) tam dörtte biridir. HTC Desire 601 , Samsung Galaxy S4 Mini ve Sony Xperia M2 model telefonlar bu ekrana sahiptir.

Bu ekrana sahip telefonlar 720p olarak ta çalışmaya başladığı için sorun çıkarmadan kullanılıyorlar. Gerçi artık kullanılmayan ekranlar diyebiliriz. Günümüzde minumum 720p olarak piyasa sürülen telefonlar 2017 yılıyla itibaren Full HD olması bekleniyor.

4K veya UHD nedir?

4K veya UHD olarak tanıtılan bu ekranlar 3,840x2,160px çözünürlüğe sahip. Bu, 1080p Full HD (1920x1080) panelin dört katı kadar piksel içerir. Quad HD ismi ise burada biraz vizyonsuz oluyor. Quad ingilizcede 4 veya dörtlü anlamına geliyor. Mantık olarak HD'nin 4 katı anlamına da gelebiliyor. Aslında İlk HD (HD READY OLARAK PAZARLANIYOR) 720 pikselin 4 katı. Ama 4K veya UHD ile beraber kafa karışıklığı yaratabiliyor.

Ülkenizde TRT kanalı 4K yayın veriyor. Yine ülkemizde hizmet veren Netflix'inde 4K yayın hizmeti var.

İlk 4K telefon ise Sony Xperia Z5 Premium oldu. Sony Xperia Z5 model ise Quad HD (2K) özellikte bir telefon. Fakat iki telefona beraber bakma fırsatı bulursanız aradaki farkın belli olmadığını görebilirsiniz.

QHD / HD / Full HD / Quad HD / 4K UHD çözünürlük karşılaştırma tablosu