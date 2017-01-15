S.K.I.L.L Special Force 2 FRP oyunu (Gameforge )

Soldier Front oyunun yeni serisi olan S.K.I.L.L Special Force 2 oyunu, Gameforge aracılığı ile Türk oyun severler ile buluşuyor. PVE ve çoklu oyuncu modu ile oynanabilen oyunda zombie modu gibi zengin seçeneklerde bulunuyoır.

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Oyuna giriş seviye bir ekran kartı ile de katılabiliyorsunuz. Skill oyununda silahlar ve mühimmatlarda oldukça iyi seçilmiş. Oyun içi hile kullanımına ise yaygın olmasa da karşılaşabiliyorsunuz. Türk ve yabancı oyuncularla beraber oynayabiliyorsunuz ve çok fazla küfür duymuyorsunuz.

S.K.I.L.L. Oyununu şimdi indirin

Gameforge hakkında

Gameforge AG, Aralık 2003'te kuruldu. 20'den fazla oyun ile 54 dilde hizmet vermektedir. Günümüzde dünya çapında milyonlarca üyesi olan kuruluşlardandır. Şu an 100 farklı ülkede toplam 17.500.000 aktif oyuncuya sahiptir. Şirket, Aralık 2003'te Klaas Kersting ve Alexander Rosner tarafından Gameforge GmbH olarak Karlsruhe kuruldu. Şirketin ilk tarayıcı tabanlı oyunu OGame'dir. Eylül 2006'da şirket hizmeti Asyaya kadar uzanmıştır. %100 pazarlama ve yan geliştirmeyle Game Forge 4D GmbH açılmış ve MMORPG oyunu olan Metin2 kullanıcılara sunulmuştur. Ardından İkariam açılarak şirketi büyütmüşlerdir. Hizmet sadece merkezde değil diğer bölgelerde de bulunmaktadır. Bunlardan birisi San Francisco ve Paris'teki GameForge SARL'dır. 2007'de kurulan ilk yabancı şubede Paris'teki GameForge SARL'dır. Sonradan San Francisco'ya açılmıştır.