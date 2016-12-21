Samsung 9 Serisi Laptoplarını Güncelliyor

Samsung 9 serisi laptoplarını en yeni teknoloji ile güncelledi. Aynı zamanda tasarım üzerinde sade, şık ve hafif dokunuşlar ekliyor.

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Geliştirilmiş bağlantı, birinci sınıf ekran ve ek güvenlik katmanları ile gelen Samsung 9 serisi laptoplar nereye giderseniz gidin taşınabilirlik ve performans sunuyor.

Zarif ve Hafif Tasarım

Samsung Notebook 9, 13.3 inç ekrana sahip ve 1.8 pound (Yaklaşık 816 gram) ağırlığı ile piyasadaki en hafif dizüstü bilgisayarı. Taşınması zahmetsizdir ve seyahat etmek kolaydır. Performans ve taşınabilirlik arasında mükemmel bir kombinasyon var.

Rafine Tasarım: 13.3 inç ve 15 inç özelliklerine sahip, ultra ince çerçeve ve yakın kenardan kenara ekran yeni bir tasarım size yapmanız gerekenleri yapmak için daha fazla ekran verir.

Çok yönlü: Samsung Notebook 9 ekran basit arkadaşlarınız ve ailenizle ortak çalışanlar ile sunumlar ya da resim paylaşmak için 180 ° hareketlidir.

Dayanıklı: Şık tek bir kabuk yapısı ve Mikro Ark Oksidasyon (MAO) teknolojisi ile bütünlük, esneklik ve şok direnci kazanmış bir kasaya sahip.

Güçlü Performans: Samsung Notebook 9 sadece güzel bir cihaz değil, aynı zamanda güçlü bir laptop. 7. nesil Intel ® Core ™ i7 / i5 işlemcileri yanı sıra daha hızlı depolama ve bellek donanımlarına sahip.

Hızlı Şarj Pil

Uzun Ömürlü Pil: Tek bir şarjla ofiste bir gün içinf azlasıyla yeterli. Hatta uluslararası bir uçuş için 7 saat boyunca dayabilen bir pili var Samsung Notebook 9 model laptopun.

Adaptif Hızlı Şarj: Kullanıcılar tam 80 dakikada Samsung Notebook 9 şarjını tamamen doldurabilecekler. Sadece 20 dakika içinde 2,1 saat sürecek şarj süredi de alabilirsiniz.

USB C Type: USB C Tipi portu aynı zamanda bir cep telefonu şarj cihazı aracılığıyla Samsung Notebook 9'a güç sağlar. Diğer cihazlara hızlı veri transferi imkanı da sağlıyor.

Dahili Parmak İzi Algılayıcısı ile Geliştirilmiş Güvenlik

Güvenlik her zaman önemlidir. Bu nedenle Samsung Notebook 9'da dahili bir parmak izi algılayıcısı vardır. Tek bir dokunuşlar Windows'a Merhaba diyebilirsiniz.

Samsung Notebook 9 Özellikleri