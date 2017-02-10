Samsung bu yılın ilk yarısında katlanır telefon üretimine başlıyor

Katlanabilir ekranlı cihazların uzun süredir reklamı yapılır. Her yıl yeni prototipler çıkar. Aslında satın alabileceğiniz hiç bir şey yok.

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Samsung bükülebilir ekranlar üzerinde çalışan başlıca firmalardan birisi. AMOLED gibi bir teknolojiye imza atan firma bu haftanın başlarında müjdeyi verdi. Yıl sonuna kadar katlanabilir ekranlı bir ürün satışa sunulacak.

Bu haberler ise Tayvan'lı tedarikçilerden geliyor. Şirket bu yılın 4. çeyreğinde ilk katlanabilir ekranlı akıllı telefonun üretim hattına çıkacağı konuşuluyor.

Samsung söylenenlere göre 3. çeyrekte çıkmayı planlıyormuş fakat arka plastik kapaklarda problemler yaşanmış.

Katlanabilir telefonlar nasıl olacak ?

Katlanabilir ekranlı akıllı telefonların ebatları standart telefon ebatlarında olmayabilir. Cebinizde açılarak büyük bir telefon ebadına ulaşacağı düşünülmüyor.

Tam tersine büyük ebatlı ürünler bekliyoruz. Katlanabilir ekranlı telefonlar hakkında ne düşünüyorsunuz?

Yorumlarınızı bekliyoruz.