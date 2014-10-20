Samsung Galaxy S5 için en popüler 6 problem ve çözümleri

Samsung Galaxy S5 için en popüler 6 problem ve çözümleri

Ekim 20th, 2014 Akıllı Telefonlar, Yazılım Güncelleme 28 comments

Şarj almıyor ya da çok yavaş şarj alıyor

Sponsorlu Bağlantılar...

Bazı kullanıcıların raporlarına göre Samsung S5 istedikleri gibi şarj almıyor veya hızlı şarj etmiyor.

1 -Olası şarj problemlerinin çözümleri

samsung-galaxy-s5-gold-back-cover-battery-1-645x362

Telefonunuz suya veya neme maruz kalmış olabilir. Bir kaza sonucunda yamulveya eğilme gibi darbe kaynaklı etkenlerde olabilir. Bu gibi durumlarda yapabilecek fazla bir işlem kalmıyor. Yeni bir telefon almak zorunda kalabilirsiniz.

Kulaklık kullanımınıza dikkat edin. Farklı bir voltaj veriyorsa cihazınıza zarar vermiş olabilir. Zarar vermese bile şarj sorunlarına sebep olabilir. Samsung tarafından onaylanmış ürünler kullanarak telefonunuzu test edin.

Kullandığınız prizi mutlaka başka bir cihazda kontrol edin. Orijinal şarjınız yoksa 2 amperlik kaliteli bir şarj aleti deneyin. Tabletler genelde 2 amper kullanır.

Usb kablosu ile doğrudan şarj kullanıyorsanız bilgisayarın ön panelini değil arka usb panelini kullanın. Orijinal S5 USB kablosu ön USB çıkışından doğru hizmet sunarken fason üretimler bunu sağlayamayabiliyor.

Fason bir pil kullanıyorsanız bunu zaten hiç önermiyoruz. 2000 TL'lik bir cihaza 200 TL'lik Gsm servislerinden ya da Samsung mağazasından alınmış bir pil yakışır.

2 - Dokunmatik ekranla ilgili sorunlar

samsung-galaxy-s5-aa-36-of-36-710x399

Çözümler

Bazı zamanlarda ekranı dokunmatiği zayıf dokunuşlara tepki vermez.

Kullandığınız ekran koruyucu çıkartın veya kılıfın ekrana temas etmediğini kontrol edin.

Cihazınızı titreyip kapanana kadar güç tuşuna basılı tutun ve telefonu yeniden başlatın. Bu işlem telefonunuzda bulunan geçici dosyaları siler.

Ayarlar > Ekran ayarlarına gidin ve dokunmatik duıyarlılığını maksimum düzeye çekin.

Bazı Widget lar da bu soruna yol açabiliyor. Telefonunuzu fabrika ayarlarına geri alın ve sadece bildiğiniz uygulamaları geri yükleyin.

Fabrika ayarlarına aldığınız halde sorun düzelmediyse sorununuz donanım kaynaklı ve ya işletim sistemi kaynaklı olabilir. Samsung resmi servisi ile görüşün. Telefonu Root yetkisine alıp yeni bir rom atmayıda deneyebilirsiniz.

3 - Telefon açılmıyor

samsung-galaxy-s5-aa-1-of-36-710x399

Telefonunuz açılmaz ve hiç bir şeye tepki vermeden siyah ekranda kalabilir.

Çözümler

SAMSUNG S5'in pil pinlerini tamamen birbirine temas edip etmediğini kontrol edin.

Telefonu yeniden başlatın.

Telefonunuzu saldırgan bir uygulama etkiliyor olabilir. Cihazı güvenli modda açın ve uygulamları temizleyin veya fabrika ayarlarına geri alın.

Samsung Galaxy S5 Güvenli modda nasıl açılır

Telefonu tamamen güç düğmesinden kapatınız (Power Off)
Telefon tam kapanadıktan sonra şimdi tekrar açma düğmesine basın ve parmağınızı bırakmayın.
Ekranda ilk açılış Samsung yazısı görünce ses kısma tuşuna basın.
Telefon kilit ekranı açılınca güvenli mod yazısını göreceksiniz.

Eğer fabrika ayarlarına alırken dosya kaybetmek istemiyorsanız verilerinizi yedekleyin. Bu işlemlerde bir işe yaramaz ise Samsung servisine gitmenizin zamanı gelmiş gözüküyor.

4 - Wi-fi yani kablosuz bağlantı sorunları

samsung-galaxy-s5-aa-20-of-36-710x399

Kablsouz bağlantı sorunları sadece Galaxy S5 için değil bir çok cihazda bulunmaktadır.

Çözümler

Cihazınızı kapatıp tekrar açın.

Telefonunuzun güç tasarruf modunda olmadığına emin olun.

Ayarlara gidin ve telefonu bağlamak sitediğiniz wi-fi ağını seçin. Ağı basılı tutup "UNUT" seçeniğini işaretleyin. Daha sonra normal bir şekilde tekrar bağlantı kurmayı deneyin.

Wi-fi ayarlarını seçin ağınızın ayarlarına dokunun. Gelişmiş seçeneklerden IP ayalarını değiştirin.

Wi-fi analyzer kullanın ve IP adresinize gidin. Daha sonra en uygun kanalı bulun modem ayarlarınızdan en etkili kanalı aktif edin. Kanal ayarları modeminizin Wireless ayarları menüsündedir. Kanal ayarı değiştirmek tekrardan bağlantı için beklemenize seberp olacaktır. Üstteki "UNUT" adımını yineleyin. Bilgisayardan veya telefonunuzdan modeminize 192.168.1.1 veya 192.168.2.1 gibi adresleri kullanarak girebilirsiniz. Hangisi olduğunu bulmak için ağ ayarlarınızdan Ağ Geçidi numaranızı öğrenmeniz gerekir. Wifi Analyzer indirmek için tıklayınız

5 - Hem bluetooth bağlantı kullanıp hem de Wifi kullandığınzıda bazı sorunlar olabilir;

samsung-galaxy-s5-aa-21-of-36-710x399

Çözümler

Ayarlar > uygulamalar > uygulama yöneticisi > Bluetooth seçin ve kuvvetli durdurmak için dokunup önbelleğini temizleyin sonra telefonunuzu yeniden başlatın.

Bluetooth araç sistemi, ya da bağlanmaya çalıştığınız cihazı sıfırlayarak düzgün çalıştığından olduğunu kontrol edin. Yine bağlantı kurmadan önce, tüm eşleşmeleri unutmak iyi bir seçenek olabilir.

6 - Galaxy S5 mikrofon sorunları / ses duyamıyorsanız

samsung-galaxy-s5-aa-12-of-36-710x399

Çözümler

Baız kullanıcılar gelen çağrıları duyamadığınından yani mikrofon sorunlarından şikayet eder.

Çözümler:

Telefonu titreyip kapanana kadar bekleyin. SIM kartı çıkarın, pili çıkarın ve tekrardan açın. Mümkünse farklı sim kart ve pil deneyin. Telefonunuz mikrofnunu kontrol edin. Galaxy S5 üzerinde bulunan minik mikrofon toz tutmuş olabilir. Temizlemek için hava yolunu kullanın.

Telefonu yeniden başlatın.

Ön belliğin tümünü temizleyin.

Bluetooth aksesuarları kullanıyorsanız denemek için öncelikle bunları iptal edin. Telefonda eşleştirilmiş cihazları da kaldırmanız gerekiyor.

Aynı sorun devame diyorsa telefonu yedekleyip fabrika ayarlarına geri alın.

Samsung Galaxy S5 fabrika ayarlarına geri döndürme:

Ayarlar > Kullanıcı ve Yedekleme
Dokunun Backup & Reset
Seçin Fabrika Veri sıfırlama
Galaxy S5 sıfırlamak istediğinizi onaylayın
Şifre istiyorsa şifrenizi girin
Telefonunuz otomatik olarka yeniden başlayacaktır

Donanım tuşlarını kullanarak fabrika ayarlarına geri dönmek:

Samsung s5'i kapatın.
Home tuşuna basılı tutun ve ses açma düğmesine basın. Ekran Android yazısını görene kadar iki tuşa basmaya devam edin.

Seç tuşlarını kullanarak Factory Reset seçeneğine gelin ve aktif edin. Aktif edebilmek için güç tuşunu kullanın.

Telefon otomatik olarka yeniden başlayacaktır.

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest

28 yorum

  1. alper
    03 Kasım 2014 at 22:55 Reply

    Merhaba 1 aylık s5 telefonumu şarj ediyorum. 100 den 98 e durduğu yerde 20 dk gibi bir zamanda düşüyor . Normal bir durum mu? Kalibrasyon veya önerebileceğiniz bir şey yapmam gerekir mi?

    1. admin
      03 Kasım 2014 at 22:57 Reply

      %2 icin kalibrasyon yapmayin bence. Sadece dogru gostermesini saglar pil onarimi yapmaz. Ariza varsa devam etsin.

    2. admin
      03 Kasım 2014 at 22:58 Reply

      Buyurse sorun servise verirsiniz.

  2. alper
    03 Kasım 2014 at 23:23 Reply

    Teşekkür ederim.
    Doğru şarjı nasıl yapmalıyım.
    Misal
    Dolumdan önce Şarjın tam bitmesini beklemek ve tam dolduktan sonra daha da şarjda bırakmak doğru mu?

    1. admin
      04 Kasım 2014 at 00:46 Reply

      Yeni pillerde oyle bir durum yok. Istediginiz zaman sarj edin. Cok sicak tutmayin. Saatlerce oyun oynamayin ve farkli voltaj ile sarj etmeyin.

  3. alper
    04 Kasım 2014 at 10:16 Reply

    Teşekkür ederim

  4. merve
    16 Haziran 2015 at 14:52 Reply

    samsung s5 telefonum var. usb ile bilgisayara bağlanamıyorum. sorun ne olabilir ?

    1. PetaBayt
      16 Haziran 2015 at 17:54 Reply

      Pc Usb girişini ve usb kablosunu kontrol edin. Kablo takılınca telefon cevap veriyorsa ayarlardan dosya paylaşımını açın.

  5. Cem
    16 Temmuz 2015 at 13:27 Reply

    Samsung galaxy s5 var .Telefonla konuşurken karşı taraf kendi sesini tekrar duyduğunu söylüyor ne yapmalıyım

    1. Neslihan
      01 Ekim 2015 at 19:26 Reply

      Aynı sorun bende de var çözüm bulduysan bana da söyler misin

  6. magdur
    03 Ağustos 2015 at 00:06 Reply

    Samsung Galakxy A7 aldim almaz olaydim telefon kendi kendine kapandi ve hic bir tepki vermiyor suan!
    Nokia 3310 özledik haramiler gitti paraciklarim

    1. PetaBayt
      03 Ağustos 2015 at 01:45 Reply

      Hocam garantisi yok muydu?

  7. Rahim
    15 Ağustos 2015 at 20:54 Reply

    1 senedir kullanıyorum hic burda dediyiniz sıkıntılarla karşılaşmadım süper bir cihazdır onun üstüne basarak söylüyorum tek eksiyi radyosunun olmamasıdır onuda halletdim …

  8. Yasin KORKMAZ
    19 Ağustos 2015 at 21:22 Reply

    Bende s5 mini kullanıyorum başka telefona taktığımda sorunsuz çalışan kulaklıklar benim telefonuma gelince tek tarafı çalışıyor diğer tarafı çalışmıyor.Sorun nedir acaba ?

  9. Şura Akkaya
    14 Eylül 2015 at 09:48 Reply

    Bluetoothlu Kulaklık Aldım Telefonuma Bağlamaya Çalışıyorum Ama Tarama Yaptıktan Sonra Listede Kulaklık Görpnmüyo Ne Yapmalıyım ?

  10. ekrem özdemir
    30 Eylül 2015 at 18:22 Reply

    galaksi s5 aldım. orjinal arka kapağı ve aldıgım cüzdan seklindeki kılıf sürekli “açık pil kapağı” ikazı veriyor. kapalı olduğundan emin olduğu halde bu ikaz tekrarlıyor. nedenini ve çözümü yolundaki tavsiyelerinizi bekliyorum. tesekkürler

  11. hasan Alkanoğlu
    24 Ekim 2015 at 10:40 Reply

    Benim sıkıntım mobil veriden mobil veri acikken surekli kopukluk yasiyorum bazen bağlantı 10 sn gelir bazen 3 yada 4 dk sürüyor ve hangi yontemi denediysem olmadi servise gonderiyorum tlfnda bi sıkıntı yok deniyor H+ olup altindaki iki ok isareti yanmasi gerekirken sağ taraftaki tek yaniyor ve bağlantı kuramiyor bunun için bi çözüm öneriniz varmi?

  12. Nihan
    26 Mayıs 2016 at 03:14 Reply

    Telefonu gece şarja taktım sarjdayken hayal modu etkindi sabaha kadar şarjda kalmış , ekran parlaklıgını sıfır yapınca kırpısıyor, sorun ne anlamıyorum

    1. PetaBayt
      26 Mayıs 2016 at 09:21 Reply

      Ekran koruyucunuz ekrana zarar vermiş olabilir. Yüksek parlaklıkta sorun olmuyor mu?

  13. Serhat
    13 Temmuz 2016 at 10:11 Reply

    Telefonu kapatıp gece şarja taktım sabah şarjdan çıkarttım telefon açılmıyor.

  14. Misafir
    16 Eylül 2016 at 19:18 Reply

    Telefon ekranımın aşağı kısmı yanıp sönüyor parlaklık sürekli değişiyor ve telefonum çok ısınıyor bunların bir çözümü var mı veya servise gönderirsem düzelir mi?

    1. PetaBayt
      16 Eylül 2016 at 19:23 Reply

      Recovery deneyin, olmazsa garantiye gönderin.

  15. Hasan basri aksoy
    27 Kasım 2016 at 22:28 Reply

    Samsung galaxy S5 ile wi-Fi ile baglıyken telefonum kapanıyor du. Çözümü : *#0011# yazın .Service mod sayfası acilacak.Sol alt köseye Menü bölümüne tıklayın. WiFi ye tıklayın sayfanın en alt sırasındaki açık yazısını kapalı yapın.Pink test 0.0.0.0 .0.0.0.1 yapın. Sayfalardan çıkın. Sorun çözümlenir.
    kullanırken

  16. barış
    02 Aralık 2016 at 16:18 Reply

    samsung galaxy s5 fabrika ayarlarına sıfırladım sıfırlarken telefonum samsung yazılı bir şekilde dondu kaldı

  17. Olcay
    13 Aralık 2016 at 05:59 Reply

    S5 telefonumun uygulama düğmesine basmadan kendi kendine harekete geçiyor

  18. okan
    02 Ocak 2017 at 12:04 Reply

    benim galaxy s5 mini telefonum var güncelleme geldi 4  5 saat boyunca dosyalar açılıyor geldi ekrana ve bir türlü açılmadı bende kapattım açtım ekranda samsung ışığı yanıp yanıp sönüyor ve telefondan tuşlarda sistemden sıfırlamada yapılmıyor bunu nasıl yapabilirim bir bilgisi olan varsa bana döne bilir mi acaba﻿

    1. PetaBayt
      02 Ocak 2017 at 14:01 Reply

      Hard format denediniz mi?

  19. sadık
    23 Ocak 2017 at 19:33 Reply

    s5 minim var.telefonla görüşme yaparken karşı taraf sesi kendine yankı yapıyor.bunun çözümü ne

cevap yazın

Sorucevap.petabayt.com adresini kullanarak destek alabilirsiniz.

Petabayt teknoloji haberleri. Bizi sosyal medyada takip edin.

Petabayt © Teknoloji Haberleri 2016. All rights reserved.
Petabayt (PB / Petabyte) bilgisayarlarda kullanılan, 1024 terabayt anlamına gelen bir veri büyüklüğü birimidir.