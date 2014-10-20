Samsung Galaxy S5 için en popüler 6 problem ve çözümleri

Şarj almıyor ya da çok yavaş şarj alıyor

Sponsorlu Bağlantılar...

Bazı kullanıcıların raporlarına göre Samsung S5 istedikleri gibi şarj almıyor veya hızlı şarj etmiyor.

1 -Olası şarj problemlerinin çözümleri

Telefonunuz suya veya neme maruz kalmış olabilir. Bir kaza sonucunda yamulveya eğilme gibi darbe kaynaklı etkenlerde olabilir. Bu gibi durumlarda yapabilecek fazla bir işlem kalmıyor. Yeni bir telefon almak zorunda kalabilirsiniz.

Kulaklık kullanımınıza dikkat edin. Farklı bir voltaj veriyorsa cihazınıza zarar vermiş olabilir. Zarar vermese bile şarj sorunlarına sebep olabilir. Samsung tarafından onaylanmış ürünler kullanarak telefonunuzu test edin.

Kullandığınız prizi mutlaka başka bir cihazda kontrol edin. Orijinal şarjınız yoksa 2 amperlik kaliteli bir şarj aleti deneyin. Tabletler genelde 2 amper kullanır.

Usb kablosu ile doğrudan şarj kullanıyorsanız bilgisayarın ön panelini değil arka usb panelini kullanın. Orijinal S5 USB kablosu ön USB çıkışından doğru hizmet sunarken fason üretimler bunu sağlayamayabiliyor.

Fason bir pil kullanıyorsanız bunu zaten hiç önermiyoruz. 2000 TL'lik bir cihaza 200 TL'lik Gsm servislerinden ya da Samsung mağazasından alınmış bir pil yakışır.

2 - Dokunmatik ekranla ilgili sorunlar

Çözümler

Bazı zamanlarda ekranı dokunmatiği zayıf dokunuşlara tepki vermez.

Kullandığınız ekran koruyucu çıkartın veya kılıfın ekrana temas etmediğini kontrol edin.

Cihazınızı titreyip kapanana kadar güç tuşuna basılı tutun ve telefonu yeniden başlatın. Bu işlem telefonunuzda bulunan geçici dosyaları siler.

Ayarlar > Ekran ayarlarına gidin ve dokunmatik duıyarlılığını maksimum düzeye çekin.

Bazı Widget lar da bu soruna yol açabiliyor. Telefonunuzu fabrika ayarlarına geri alın ve sadece bildiğiniz uygulamaları geri yükleyin.

Fabrika ayarlarına aldığınız halde sorun düzelmediyse sorununuz donanım kaynaklı ve ya işletim sistemi kaynaklı olabilir. Samsung resmi servisi ile görüşün. Telefonu Root yetkisine alıp yeni bir rom atmayıda deneyebilirsiniz.

3 - Telefon açılmıyor

Telefonunuz açılmaz ve hiç bir şeye tepki vermeden siyah ekranda kalabilir.

Çözümler

SAMSUNG S5'in pil pinlerini tamamen birbirine temas edip etmediğini kontrol edin.

Telefonu yeniden başlatın.

Telefonunuzu saldırgan bir uygulama etkiliyor olabilir. Cihazı güvenli modda açın ve uygulamları temizleyin veya fabrika ayarlarına geri alın.

Samsung Galaxy S5 Güvenli modda nasıl açılır

Telefonu tamamen güç düğmesinden kapatınız (Power Off)

Telefon tam kapanadıktan sonra şimdi tekrar açma düğmesine basın ve parmağınızı bırakmayın.

Ekranda ilk açılış Samsung yazısı görünce ses kısma tuşuna basın.

Telefon kilit ekranı açılınca güvenli mod yazısını göreceksiniz.

Eğer fabrika ayarlarına alırken dosya kaybetmek istemiyorsanız verilerinizi yedekleyin. Bu işlemlerde bir işe yaramaz ise Samsung servisine gitmenizin zamanı gelmiş gözüküyor.

4 - Wi-fi yani kablosuz bağlantı sorunları

Kablsouz bağlantı sorunları sadece Galaxy S5 için değil bir çok cihazda bulunmaktadır.

Çözümler

Cihazınızı kapatıp tekrar açın.

Telefonunuzun güç tasarruf modunda olmadığına emin olun.

Ayarlara gidin ve telefonu bağlamak sitediğiniz wi-fi ağını seçin. Ağı basılı tutup "UNUT" seçeniğini işaretleyin. Daha sonra normal bir şekilde tekrar bağlantı kurmayı deneyin.

Wi-fi ayarlarını seçin ağınızın ayarlarına dokunun. Gelişmiş seçeneklerden IP ayalarını değiştirin.

Wi-fi analyzer kullanın ve IP adresinize gidin. Daha sonra en uygun kanalı bulun modem ayarlarınızdan en etkili kanalı aktif edin. Kanal ayarları modeminizin Wireless ayarları menüsündedir. Kanal ayarı değiştirmek tekrardan bağlantı için beklemenize seberp olacaktır. Üstteki "UNUT" adımını yineleyin. Bilgisayardan veya telefonunuzdan modeminize 192.168.1.1 veya 192.168.2.1 gibi adresleri kullanarak girebilirsiniz. Hangisi olduğunu bulmak için ağ ayarlarınızdan Ağ Geçidi numaranızı öğrenmeniz gerekir. Wifi Analyzer indirmek için tıklayınız

5 - Hem bluetooth bağlantı kullanıp hem de Wifi kullandığınzıda bazı sorunlar olabilir;

Çözümler

Ayarlar > uygulamalar > uygulama yöneticisi > Bluetooth seçin ve kuvvetli durdurmak için dokunup önbelleğini temizleyin sonra telefonunuzu yeniden başlatın.

Bluetooth araç sistemi, ya da bağlanmaya çalıştığınız cihazı sıfırlayarak düzgün çalıştığından olduğunu kontrol edin. Yine bağlantı kurmadan önce, tüm eşleşmeleri unutmak iyi bir seçenek olabilir.

6 - Galaxy S5 mikrofon sorunları / ses duyamıyorsanız

Çözümler

Baız kullanıcılar gelen çağrıları duyamadığınından yani mikrofon sorunlarından şikayet eder.

Çözümler:

Telefonu titreyip kapanana kadar bekleyin. SIM kartı çıkarın, pili çıkarın ve tekrardan açın. Mümkünse farklı sim kart ve pil deneyin. Telefonunuz mikrofnunu kontrol edin. Galaxy S5 üzerinde bulunan minik mikrofon toz tutmuş olabilir. Temizlemek için hava yolunu kullanın.

Telefonu yeniden başlatın.

Ön belliğin tümünü temizleyin.

Bluetooth aksesuarları kullanıyorsanız denemek için öncelikle bunları iptal edin. Telefonda eşleştirilmiş cihazları da kaldırmanız gerekiyor.

Aynı sorun devame diyorsa telefonu yedekleyip fabrika ayarlarına geri alın.

Samsung Galaxy S5 fabrika ayarlarına geri döndürme:

Ayarlar > Kullanıcı ve Yedekleme

Dokunun Backup & Reset

Seçin Fabrika Veri sıfırlama

Galaxy S5 sıfırlamak istediğinizi onaylayın

Şifre istiyorsa şifrenizi girin

Telefonunuz otomatik olarka yeniden başlayacaktır

Donanım tuşlarını kullanarak fabrika ayarlarına geri dönmek:

Samsung s5'i kapatın.

Home tuşuna basılı tutun ve ses açma düğmesine basın. Ekran Android yazısını görene kadar iki tuşa basmaya devam edin.

Seç tuşlarını kullanarak Factory Reset seçeneğine gelin ve aktif edin. Aktif edebilmek için güç tuşunu kullanın.

Telefon otomatik olarka yeniden başlayacaktır.