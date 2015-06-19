Samsung Galaxy S6 Hızlı Ayarlar Menüsü Kaybolduysa Nasıl Düzeltirsiniz

Son bir kaç gündür esrarengiz hızlı menü kaybolma durumu yaşayan Galaxy S6 kullanıcıları çoğalmaya başladı.

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Galaxy S6 ve Galaxy S6 Edge kullanıcılarının yaşadığı bu sorun ile hızlı menüleri ekranlardan kayboluyor. Sorun yazılım sorunu gibi gözüküyor. Samsung Twitter üzerinden bu soprunu kabul etti. Şimdilik sorunu düzletmek için en iyi yöntem fabrika ayarlarına geri dönmek oluyor.

Fakat yine can simidi olarak XDA üyeleri yardıma yetişti. "NimenuAltu" isimli kullanıcı geçici bir çözüm buldu.

Bu sorunları düzeltmek için aşağıdaki apk dosyalarını indirmeniz yeterli.

Gizli mod menüsü için apk indir

Hotspot bağlantı paylaşma menüsü için apk indir

3G bağlantı kısayolu apk indir