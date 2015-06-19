Samsung Galaxy S6 Hızlı Ayarlar Menüsü Kaybolduysa Nasıl Düzeltirsiniz

Samsung Galaxy S6 Hızlı Ayarlar Menüsü Kaybolduysa Nasıl Düzeltirsiniz

Haziran 19th, 2015 Akıllı Telefonlar, Yazılım Güncelleme 4 comments

Son bir kaç gündür esrarengiz hızlı menü kaybolma durumu yaşayan Galaxy S6 kullanıcıları çoğalmaya başladı.

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Galaxy S6 ve Galaxy S6 Edge kullanıcılarının yaşadığı bu sorun ile hızlı menüleri ekranlardan kayboluyor. Sorun yazılım sorunu gibi gözüküyor. Samsung Twitter üzerinden bu soprunu kabul etti. Şimdilik sorunu düzletmek için en iyi yöntem fabrika ayarlarına geri dönmek oluyor.

galaxy-s6-menu-simgeleri-kayboldu

Fakat yine can simidi olarak XDA üyeleri yardıma yetişti. "NimenuAltu" isimli kullanıcı geçici bir çözüm buldu.

Bu sorunları düzeltmek için aşağıdaki apk dosyalarını indirmeniz yeterli.

Gizli mod menüsü için apk indir 

Hotspot bağlantı paylaşma menüsü için apk indir 

3G bağlantı kısayolu apk indir 

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4 yorum

  1. devrim çam
    08 Nisan 2016 at 19:54 Reply

    Selam arkadaşlar Samsung S6 Edge yi alalı bir kaç gün oldu.Telefon gayet güzel yalnız bu sabah gelen adroid yazılım yükseltmesi ile Back(geri) ve soldaki açık uygulamaları gösteren iconların ışık ayar menüsü ve ekranda ki ses efecktleri menüsü kayboldu.Sizde böyle sorunlarla karşılaştınızmı?? Bu sorunu fabrika ayarlarını geri yükleyerek çözebilirmiyiz??Teşekkürler

    1. Gülay
      11 Nisan 2016 at 16:43 Reply

      Merhaba arkadaşlar, Samsung S6 Edge telefonumda Edge ekranım kayboldu! 4.5G ye geçiş yüzünden mi yoksa 8 Nisan 2016 tarihinde sabah gelen yazılım güncellemesinden mi oldu anlayabilmiş değilim… sorunu nasıl çözebileceğimizi bilen varsa yardımcı olursa sevinirim. Teşekkürler.

      1. PetaBayt
        11 Nisan 2016 at 16:44 Reply

        İki parmağınızla ekranını çekip bırakın, belki büyümüştür ekran.

  2. Nuran kose
    28 Aralık 2016 at 03:27 Reply

    Slm arkadaslar hic bir sekilde ayarlar menusune ulasamiyorum … resim sesli ve görüntülü gorusme yapamiyorum ne yapmam gerek yardim edin…

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