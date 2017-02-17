Samsung Galaxy S7 fiyatları en düşük seviyeye geliyor

Samsung Galaxy S7 model telefon yaklaşık iki ay içinde yeni nesil Galaxy S8 ile yer değiştirecek. Fakat Galaxy S7'nin hala alınabilecek en iyi telefonlar arasında olduğu gerçeğini değiştirmez. 5.1 inçlik bu cihaz, dual pixel odaklanma teknolojisi, hızlı işlemci çipi ve en hızlı kameraya sahip Süper AMOLED ekrana sahiptir ve yakın zamana Android 7 Nougat güncellemesini aldı. Galaxy S6 henüz almadı, ama alacak. Öncelikleri takip etmeniz açısından ekleyelim.

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Samsung Galaxy S7 açılış fiyatı 700 dolarında aşağısında 440 dolar akadar düşme yaşadı. Satışta olan bu model Samsung Duos G930FD. Yani Galaxy S7 çift hatlı olan model.

Türk Lirası'na çevirince güncel kur ile 1600 TL yapıyor fakat satış şu an ebay üzerinde devam ediyor. Bu satış bir çoğumuzun işine yaramaz ama yakında zamanda Galaxy S7 model cihazların ülkemizde de fiyatının düşeceğinin haberini verir.

Firma hali hazırda 661 adet satmış durumda. Linki görmek istiyorsanız buradan devam edebilirsiniz.

Samsung Galaxy S7 model cep telefonun Türkiye fiyatı ithalat garantili en ucuz 2600 TL civarında.

SAMSUNG GALAXY S7 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Galaxy S7 577ppi piksel yoğunluğu ile 1440 x 2560 çözünürlüğe ve Süper AMOLED ekranlara sahip. Super AMOLED teknolojisi derin siyahlar, parlak tonlar üretir.

Samsung Galaxy S7 modelinde f/1.7 diyafram kullanmış.