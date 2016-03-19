Samsung Galaxy S7 Ortak Sorunlar ve Çözümleri

Samsung Galaxy S7 Ortak Sorunlar ve Çözümleri

Mart 19th, 2016 Akıllı Telefonlar 124 comments

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S7 selefi Galaxy S6'ya göre kendini geliştirmiş bir telefon. Daha hızlı, su geçirmez ama her telefon gibi bu modelinde sorunları olacaktır.

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Size aşağıda forumlarda sık bildirilen Galaxy S7 sorunlarını ve çözümlerini paylaşacağız.

Wifi bağlanmıyor ya da sürekli kopuyor

Wifi sorunu genelde yeni telefonlarda ve özellikle yeni Android sürümlerinde sıklıkla gerçekleşebiliyor.

Geçici çözüm: Galaxy S7'nin kablosuz bağlantı sorunu Bluetooth fonksiyonu ile ilgili olabilir. Hızlı erişim panelini aşağıya çekin ve Bluetooth özelliğini açıp kapatın.

samsung Galaxy S7 WiFi

Olası çözümler:

Telefonu kapatıp tekrar açın. Ayrıca Wifi simgesini aktif ve deaftif ederek tekrar deneyin.

Hızlı erişim menüsünü indirin ve Wifi ayarlarına gidin. Bağlı olduğunuz ağı "Unut" yapın ve Wifi özelliğini tekrar açıp kapattıktan sonra tekrar bağlanın.

Tüm ağları sıfırlamayı deneyebilirsiniz. Ağ ayarları > Ayarları sıfırla (reset) > Ayarlar yedekle ve sıfırla

Uykuya geçiş ağınızı etkiliyor olabilir. Ayarlara gidin ve Diğer ayarları seçtikten sonra uyku sırasında Wifi açık olsun seçeneğini işaretleyin.

Ön bellek temizlemesi de sorununuza çare olabilir. Telefonu kapatın. Telefonu açma kapa düğmesi, ses açma düğmesi ve ana menü tuşlarına basın. Samsung logosunu gördüğünüzde ana menü tuşundan elinizi kaldırın. Açılan kurtarma menüsünden ses seçeneklerini kullanarak "ön belleği temizle" komutu verin. Farklı bir komut verirseniz cihazınız fabrika ayarlarına geri dönebilir dikkat edin.

Herhangi bir güncelleme var mı yok mu kontrol edin.

Kalabalık bir Wifi kanalı kullanıyor olabilirsiniz. Wifi Analizer adresinden kanalınızın kalabalığını kontrol edin ve daha boş bir kanala geçin. Bu işlem modeminizden yapılmaktadır. Bilmiyorsanız servis sağlayıcınız ile görüşün.

Modeminiz Mac şifreleme ya da koruma kullanıyor olabilir. Modeminize Mac adresinizi ekleyin. Bu telefonunuzun cihaz kimliğidir. Ayarlar > Telefon Durumu > Hakkında

Son çare olarak fabrika ayarlarına alabilirsiniz. Ayarlar > menüsünden fabrika ayarlarına gidin.

Galaxy S7 Kamera sorunları

Galaxy S7 telefonunuzda kamera başlatılması hata verip çökme yaşatabilir. Şimdiye kadar bir kaç kişi bu durumu bildirdi. Neyse ki bu durumu düzeltmek kolay.

Geçici çözüm: Yeniden başlatarak bu durumu çözebilirsiniz.

Galaxy S7 Kamera

Olası çözümler:

Ayarlar > Uygulamalara > Uygulama Yöneticisi bölümünden KAMERA'yı bulun ve ardından seçim yaparak Depolama ve ön bellek temizleme seçeneğini aktifleştirin.

Akıllı bekleme bu sorunu yaratıyor olabilir. Ekran ayarlarından akıllı bekleme (smart stay) iptal edin.

Ön bellek temizlemesi de sorununuza çare olabilir. Telefonu kapatın. Telefonu açma kapa düğmesi, ses açma düğmesi ve ana menü tuşlarına basın. Samsung logosunu gördüğünüzde ana menü tuşundan elinizi kaldırın. Açılan kurtarma menüsünden ses seçeneklerini kullanarak "ön belleği temizle" komutu verin. Farklı bir komut verirseniz cihazınız fabrika ayarlarına geri dönebilir dikkat edin.

Son çare olarak fabrika ayarlarına alabilirsiniz. Ayarlar > menüsünden favbrika ayarlarına gidin.

Galaxy S7 Yavaş Uyanma Sorunu

Gelen bir kaç rapora göre Samsung Galaxy S7 uykudan yavaş uyanabiliyor.

Geçici çözüm: Telefonunuzu yeniden başlatmayı deneyin.

Galaxy S7

Olası çözümler: Telefonu kapatarak MicroSD (Hafıza kartı) kartınızı çıkartmayı deneyin. Bazı kartlar bozuk olmasa da telefonunuzu yavaşlatabilir. Buradaki uygulama ile hafıza kartınızı test edebilirsiniz.  Sd kart kontrol uygulaması

Yine MicroSD kart içeriğinizi yedekledikten sonra onu formatlamayı deneyebilirsiniz.

Son çözüm olarak fabrika ayarlarına almayı denemelisiniz.

Galaxy S7 güç ve ses kısma tuşları çalışmıyor

Yabancı forumlarda yeni telefon sahibini korkutacak bir hatadan bahsedenler olmuş. Telefonun güç tuşu ve ses kısma tuşları çalışmadığını belirtmişler.

Geçici çözüm: Tuşlar çalışmıyor gibi gözükselerde iki tuşuna da bir kaç saniye basılı tutun. Telefon kendini resetleyecektir.

Galaxy S7 fabrika ayarlari

Olası çözümler: Eğer tuşlar kırık değilse yazılım sorununa benziyor. Yüklediğiniz uygulamaları kaldırmayı deneyin ya da telefonunuzu fabrika ayarlarına alıp deneme yapın.

Telefonunuza yazılım güncellemesi gelmiş mi kontrol edin.

Galaxy S7 Pil Sorunu

Yeni Galaxy S7 sahipleri ilk günlerde hızlı bir düşüşle karşılaşabilir. Fakat bir kaç doldur boşalttan sonra pilinizi daha sağlıklı çalışacaktır. Hala hızlı bir düşüş var sorun var demektir.

Geçici çözümler: Hızlı erişim menüsünü aşağıya çekin ve kullanmadığınız uygulamaları kapatın.

Ekran ayarlarından ekranı otomatik parlaklığa alın.

Güç tasaruuf modunu kullanın

Arka plan verililerini azaltın. Ayarlar > veri kullanımı > arka plan verileri

Galaxy S7 pil batarya

Olası çözümler: Piliniz çabuk bitiyorsa uygulamalarınızı kontrol edin. Ayarlar > Pil > Pil kullanımı menüsünden hangi uygulamanın pilinizi tükettiğini öğrenebilirsiniz.

Ön bellek temizlemesi de sorununuza çare olabilir. Telefonu kapatın. Telefonu açma kapa düğmesi, ses açma düğmesi ve ana menü tuşlarına basın. Samsung logosunu gördüğünüzde ana menü tuşundan elinizi kaldırın. Açılan kurtarma menüsünden ses seçeneklerini kullanarak "ön belleği temizle" (Cache Partition Wipe) komutu verin. Farklı bir komut verirseniz cihazınız fabrika ayarlarına geri dönebilir dikkat edin.

Son çözüm olarak her zaman ki gibi fabrika ayarlarına gitmeyi düşünebilirsiniz.

Galaxy S7 aşırı ısınma problemi

Bu sorun güçlü işlemciden kaynaklanıyor olabilir. Eğer standartların üzeirne bir aşınma olduğunu düşünüyorsanız pil optimize işlemi yapın. Snapdragon 820 veya Exynos üzerinde hızlı şarj teknolojisi vardır. Hızlı şarj işlemi de bu soruna yol açabilir. Optimize için ayarlar > pil > pil kullanımı ve optimize menülerine gidin.

Kaynak: digitaltrends.com

 

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124 yorum

  1. metin yıldız
    14 Nisan 2016 at 22:16 Reply

    s7 war. bir iki haftadır telefonumda ses sorunu oluyor. ses durup dururken kesiliyor yani bildirim çağrı zilli oluyor. telefon sessiz hale geliyor videolar da bile ses gelmiyor. durum nedensizce oluyor. sonra bir kaç dakikada ses geri geliyor. ama iştte bazen alarm çalıyor ama ses yok .sıkıntı çok? ne yapmam lazım?

    1. Eyüp
      25 Nisan 2016 at 19:56 Reply

      Fabrika ayarlarını denediniz mi?

  2. Hüseyin Ömür
    27 Nisan 2016 at 15:07 Reply

    LoggingService durduruldu hatası nedir? Sebebi nedir? Yardımcı olursanız çok sevinirim.

    1. PetaBayt
      27 Nisan 2016 at 15:12 Reply

      “Loggingservice has been arrested” uyarısı sanırım. Galaxy s7 için gelecek olan güncelleme ile düzelmesi bekleniyor. Fabrika ayarlarına alınması da sorunu çözmeyebiliyor, siz yine de bir deneyin derim.

      1. Hüseyin Ömür
        27 Nisan 2016 at 15:52 Reply

        Teşekkür ederim PetaBayt. 100mb’lık güncelleme geldi bu akşam yukliycem. Hızlı cevap ve ilgi için teşekkürler.

        1. PetaBayt
          27 Nisan 2016 at 15:57 Reply

          Rica ederiz. Telefon hakkında görüşlerinizi de duymak isteriz. Memnun musunuz, başka sorunlar çıkardı mı?

  3. vehip
    27 Nisan 2016 at 16:29 Reply

    Mrb s7 aldım sürekli
    LoggingService durduruldu
    Hatası veriyor resetsiz çözüm varmi

    1. PetaBayt
      27 Nisan 2016 at 16:31 Reply

      Guncellemeleri kontrol edin

      1. vehip
        27 Nisan 2016 at 20:42 Reply

        200 mb guncelleme dosyasi vardı kurdum aynı

        1. PetaBayt
          27 Nisan 2016 at 20:44 Reply

          Üstüne Recovery denediniz mi?

  4. Ahmet
    28 Nisan 2016 at 09:42 Reply

    Merhaba, Telefon her 20 dk da bir uyarı sesi veriyor sesin neden niçin geldiğini bir türlü anlayamadık. Sebebi ne olabilir böyle bir sorun ile karşılaşan oldu mu ?

  5. Doğan
    30 Nisan 2016 at 20:44 Reply

    S7 kullanıyorum. Mobil veri kapanmıyor fakat 4.5g simgesi kayboluyor. İnternete bağlanamıyorum. Düzelmesi için bazen telefonu kapatıp açmam gerekiyor. Sorun kullandığım hatla mı yoksa telefonla mı alakalıdır?

  6. Doğan
    30 Nisan 2016 at 20:47 Reply

    S7’de güç tasarrufuna alınca bildirim panelinden güç tasarrufu modu etkin bildirimi kaybolmuyor. Çözümü var mı?

  7. ANIL
    01 Mayıs 2016 at 01:27 Reply

    Acill , merhabalar s7 aldim 1 hafta once. Telefonla konusurken baska biri aradigi zaman konusmayi kesiyor . Arama bekletme oldugu halde karsi tarafla olan gorusmem sonlaniyor . Arayan kisi gozukuyor telefonum caliyor . Bu sorun yazilimsal mi

    1. PetaBayt
      01 Mayıs 2016 at 01:36 Reply

      Evet sorun yazılımsal, öncelikle güncellemeleri kontrol edin. Yoksa çağrı ayarlarında telefonun meşgule düşmesini sağlayın. Siz meşgulken başkası sizi arayamasın. Bu da olmuyorsa yeni güncelleme gelene kadar bekleyin ya da fabrika ayarlarına alın.

  8. Anil
    01 Mayıs 2016 at 11:17 Reply

    Fabrika ayarlarini yaptim . Aldigim yere goturup iade edilecek bir durum yok degil mi ? Guncellemeyle cozulecek bir sorunmu.

    1. PetaBayt
      01 Mayıs 2016 at 11:22 Reply

      İlk etapta iade almazlar, servise alıp yazılım atarlar. Ama ide edebiliyorsanız güncelleme beklemeyin derim. Aldığınız ürün yazılım sebepli de olsa kusurludur.

  9. Anil
    01 Mayıs 2016 at 11:47 Reply

    Ilginiz icin tesekkurler . Sordum servise gonderelim 3 hafta bekleme suresi var dediler . Dediginizi yaptim suanda bir sikinti yok telefonumda o sorundan baska .

  10. semih
    02 Mayıs 2016 at 20:11 Reply

    s7 de uygulama gizle özelliği yokmu varsada nasıl yapılıo

    1. PetaBayt
      02 Mayıs 2016 at 20:17 Reply

      Uygulama ekranında ayarlara tıklayınca gelen menüden bir bakın. Yoksa ekranı aşağıya kaydırıp hızlı menüden çark simgesine tıklayın. Gelişmiş özelliklere gidin. Açılan menüde Galaxy Labs gibi bir özellik olacak. Türkçesini bilmiyorum. Laboratuvar vs olabilir. Yine açılan menüden tüm uygulamaları gizle diyebilirsiniz. İngilizce sayfayı da kontrol edin resimli anlatım var. http://gadgetguideonline.com/s7/hide-apps-screen-on-galaxy-s7-and-galaxy-s7-edge/

  11. Doğan
    03 Mayıs 2016 at 11:51 Reply

    S7’de güç tasarrufuna alınca bildirim panelinde ”Güç tasarrufu modu etkin” şeklinde bildirim çıkıyor ve bildirim kapanmıyor. Telefonumda bir sorun mu var yoksa tüm s7’lerde mi böyle?

    1. PetaBayt
      03 Mayıs 2016 at 12:03 Reply

      Guncelleme yaptiniz mi hic?

      1. Doğan
        04 Mayıs 2016 at 13:18 Reply

        Evet yaptım. Çok sinir bozucu bir durum.

  12. NUR
    12 Mayıs 2016 at 16:43 Reply

    S7 YE BİR GUNCELLEME GELDİ VE BUNDAN SONRA PİL ÖMRÜ AZALDI . CABUK BİTİYOR.
    DÜZELTMA YOLU VARMIDIR.

  13. srknblt
    14 Haziran 2016 at 04:46 Reply

    s7 edge kamera çalışırken ayarlar menüsüne giremiyorum bi çözümü varmı

    1. PetaBayt
      14 Haziran 2016 at 09:12 Reply

      Kmaera çalışırken ayarlar kapalı olur.

      1. Zy
        14 Haziran 2016 at 10:03 Reply

        Aynı sorun benim cihazımdada var. Telefonda kamera ayarlarına girilebilecek başka bir alan var mı?

  14. Atalay
    14 Haziran 2016 at 13:30 Reply

    S8 edge ye Hard reşit attım ve cihaz açılırken Samsung logosu çıkmıyor nasıl düzeltirim

  15. Gaye
    29 Haziran 2016 at 01:14 Reply

    S7 alalı henüz 2 ay oldu. 1.si telefon çok ısınıyor 2.si durup dururken telefonun ekranında samsung yazısı yanıp sönmeye başladı ve asla açılamıyor!!!!!!!Almaz olaydım!!!! KESİNLİKLE SAMSUNG TAVSİYE ETMİYORUM BUNDAN ÖNCEĶİ TELEFONUMDA DA AYNI SORUNU YAŞADIM!!! O DA S6 EDGE Dİ!!!!!👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎

  16. fatih
    09 Temmuz 2016 at 03:43 Reply

    merhaba yaklaşık 3 hafta önce aldığım galaxy s7 edge için güncelleme geldikten sonra ekranda ekran parlaklığına bağlı olarak yeşil ve pembe renkler çigiler ve bulanıklar oluşmaya , telefonum çabuk ısınmaya ve şarjı hızlı bir şekilde ( 3 saatte yaklaşık olarak %70 azalma) azalmaya başladı sizce sorun nedir ? çözümü için ne yapmalıyım?

    1. PetaBayt
      09 Temmuz 2016 at 05:31 Reply

      Tek bir sorundan kaynaklanan bir şeye benzemiyor. Öncelikle fabrika ayarlarına alın tekrar kullanın.

  17. Rıza
    09 Temmuz 2016 at 09:29 Reply

    S7 Edge’te klavyede birşey yazarken zaman zaman birçok uygulamada birden klavyeyi kapatıyor yazdıklarım gidiyor. Bunun ama edge ekranda biryerlere basmak ile ilgisi yok en dikkat ettiğim zamanlarda da oldu. Neden kaynaklanabilir hiç karşılaştınız mı?

    1. PetaBayt
      09 Temmuz 2016 at 22:51 Reply

      İlk defa duruyorum. Klavye uygulamasında cache temizliği vs yapın belki düzelir. Ayrıca güncellemeleri yaptınız mı?

      1. Rıza
        10 Temmuz 2016 at 01:49 Reply

        Güncellemeleri yaptım. Bakalım klavye ayarlarıyla da oynadım biraz. Yani nadiren oluyor ama can sıkıyor biraz. Neyse biraz daha deniyeyim. Çok saolun yardım için

  18. Haluk
    11 Temmuz 2016 at 12:11 Reply

    Selam ben de s7 kullaniyorum harika bir telefon yapmışlar diye keyifle kullanıyordum taki telefonun sinyali az oldugu yerde çekmiyorum. Birde hat tamamen gidiyor ceken bir alana vardiginda bile çekmiyorum telefonu yeniden baslatman gerekiyor. Ben daha once s4 mini kullandim hic sorun yasamadim canavar tas gibi bir telefon yapmislar ama bu model o kadar para vermemize rağmen beklentimi çökertti. Çözümü var mı araba ﻿

    1. PetaBayt
      11 Temmuz 2016 at 14:31 Reply

      Yazılım sorunu olabilir, yüklediğiniz bir uygulama buna sebep olabilir, güncelleştirme ile düzelebilir, fabrika ayarlarına alınca bir ihtimal düzelebilir, sim kart zarar görmüş olabilir, sıvı teması olmuş olabilir.

      Sorun düzelmez ise hard reset atın;

      Samsung Galaxy S7 Edge’i kapatın.
      Cihaz kapandıktan sonra Ses Yükselt + Home + Güç (Power) tuşlarına basılı tutun. Samsung logosunu görene kadar elinizi çekmeyin.
      Karşınıza Recovery menüsü gelecektir. Recovery menüsünde gezinmek için Ses Kısma ve Ses Yükselt tuşlarını kullanabilirsiniz. Recovery mesündenden Wipe data/Factory Reset i seçin. Recovery menüsünde seçimleri tamamlamak için Güç(Power) butonunu kullanabilirsiniz.
      Wipe data/Factory Reset i seçtikten sonra karşınıza onaylama ekranı gelecektir. Bu ekranda yine Ses Kısma ve Ses Yükselt butonlarını kullanarak gezinebilirsiniz. Yes i seçerek Güç(Power) tuşuna tıklayın.
      Son olarak Wipe data/Factory Reset işlemini onayladıktan sonra sistem sizi ana menüye atacaktır. Bu menüde Reboot System Now ı seçin ve Hard Reset işlemini tamamlayın.

  19. ferhat
    14 Temmuz 2016 at 04:10 Reply

    Selam.bende hem S7 hemde S5 var.s5 Evimin çevresinde 17 veya 18 wifi bulurken S7 bir tane wifi buluyor.anlayamiyorum S7 S5 in iki üst versiyonu…

  20. kadir
    20 Temmuz 2016 at 18:23 Reply

    slm resim çekiniyorum sağ tarafı sola çeviriyor nasıl bi yol izlemem lazım yardımcı olursanız devinirim

  21. İbrahim bozmaz
    21 Temmuz 2016 at 00:31 Reply

    Selam. S7 imde herhangi bir uygulamadayken home tusuna basip ana menuye gelip sonrasindsda son uygulamar tusuna basiyorum uygulamayi ben kapatmama ragmen hiçbir uygulama gozukmuyor telefonu fabrika ayarlarina döndürdüm ama bir cözüm olmadi ne yapmaliyim lutfen acil cevap verin.

  22. Halil
    26 Temmuz 2016 at 08:51 Reply

    S7 edge alalı 1 ay oldu ama youtube vefa face den müzik film vs. şeyler izlerken video hareket ediyor ama ses kendiliğinden gidiyor nesıl çözüm bulurum yardımcı olurmusunuz.

    1. Misafir
      26 Ağustos 2016 at 18:15 Reply

      Aynı sorun bendede var bir çözüm bulabildinizmi acaba

  23. İshak
    28 Temmuz 2016 at 08:44 Reply

    Ayni ses sorunu bendende var keşke almasaydım o kadar paraya yazık en iyisi iphone

  24. Ömer
    03 Ağustos 2016 at 16:41 Reply

    S7 görüntülü arama yapamıyoru

  25. Poyyaz
    03 Ağustos 2016 at 16:44 Reply

    Görüntülü arama yapamıyorum yardımcı olursanız çok sevinirim

    1. PetaBayt
      03 Ağustos 2016 at 16:45 Reply

      Hatayı ya da durumu yazarsanız daha iyi olur.

  26. Ali
    04 Ağustos 2016 at 10:46 Reply

    Android os adı altında ayda 3 gb a yakın veri kullanıyor çözüm bulamadım

    1. PetaBayt
      04 Ağustos 2016 at 10:50 Reply

      Youtube veri kullanimin ne kadar?

  27. Melih
    09 Ağustos 2016 at 00:59 Reply

    Kolay gelsin.Mobil verimi açık tutmama rağmen kullanamıyorum daha yeni tl yüklememe rağmen bir türlü kullanamıyorum.Bunun hakkında da bir öneriniz olursa çok sevinirim.4.5G ye geçmedim henüz belki bir alakası vardır diye belirteyim dedim ^^

    1. PetaBayt
      09 Ağustos 2016 at 01:02 Reply

      4g ile alakasi yok ama ilk destegi servis saglayicinizdan isterseniz cozum sunabilirler.

      1. Melih
        09 Ağustos 2016 at 01:10 Reply

        Servis sağlayıcısı kim oluyor tam olarak :/

        1. PetaBayt
          09 Ağustos 2016 at 01:11 Reply

          Turkcell. Vodafone vs

  28. Melih
    09 Ağustos 2016 at 01:13 Reply

    Çok çok çok teşekkür ederim çok sağolun <3

  29. MURAT
    11 Ağustos 2016 at 00:00 Reply

    merhaba iyi günler. hocam bende s7 aldım. malesefki arama yapınca karşı tarafın sesi gelmiyor ve sadece hapörleri açınca ses geliyor ayrıca telefonun zil sesi çalışmıyor. netteki videoları açıyorum ses yok ama telefonun kendi orjinal zil seslerinii açıyorum malesef ses çalışıyor. hata mı ettim s7 edge aldığıma ?

    1. PetaBayt
      11 Ağustos 2016 at 00:05 Reply

      Guzel guclu bir telefon aldiniz.android surekli yeni ozellikler aliyor ama surekli yenilik markalara dagitimi sonrasi yazilim sorunlari olabiliyor. Bunlar guncelleme ile ya da recovery ile duzelir. Duzelmiyorsa donanimdir zaten servise göndermelisiniz.

  30. gürcan
    11 Ağustos 2016 at 23:30 Reply

    telefonumu bluetooth a bağlıyorum ama her çıkıp girdiğimde tekrar eşleştirmem gerekiyor . bunu yapmadan her bluetooth’u açığımda bağlanması için bir şey yapabilirmiyiz ? bu arada eski htc marka telefonumda otomatik kendı bağlanıyordu

  31. ozan
    14 Ağustos 2016 at 18:58 Reply

    ii günler bende bluetooth sorunu yaşıyorum arama yapıyorum ama cihaz bulamıyorum ne yapmam gerek
    Görünürlük zaman aşımı ayarını bulamadım ondan kaynaklana bilirmi onuda bilmiyorum

  32. Gizem
    18 Ağustos 2016 at 13:37 Reply

    Merhaba bnde de sarj ederken nem algılandı deyıp sarj etmıyor

    1. şamil
      23 Ağustos 2016 at 14:04 Reply

      çözüm bulabildiniz mi aynı problem bende de var

    2. Harun
      29 Ağustos 2016 at 11:36 Reply

      Aynı durumdayım. 7 gündür saç kurutma makinesi ile ısıtıp şarj ediyorum.
      Bir çözümü olan varsa lütfen paylaşsın.

      1. Harun
        02 Eylül 2016 at 11:38 Reply

        Sevgili Mağdurlar. Ben çözümü wireless kablosuz şarj cihazı ile çözdüm. Kabloyla şarj etmek istediğimde hala nem algılandı uyarısı alıyorum ama kablosuz şarj ile sorun yok.
        50 TL ye “ep-pg920iwegww” model şarj cihazı aldım. artık kafam rahat. Hepinize tavsiye e.derim.

      2. Harun
        02 Eylül 2016 at 11:38 Reply

        Sevgili Mağdurlar. Ben çözümü wireless kablosuz şarj cihazı ile buldum.
        Kabloyla şarj etmek istediğimde hala nem algılandı uyarısı alıyorum ama kablosuz şarj ile sorun yok.
        50 TL ye “ep-pg920iwegww” model şarj cihazı aldım. artık kafam rahat. Hepinize tavsiye e.derim.

  33. Yunus
    18 Ağustos 2016 at 23:06 Reply

    Bende de geri bildirim tuşu işlev gormuyor hiç bi şekilde calismiyor yardimci olursaniz sevinirim samsung s7 edge modeli tlfon

  34. Yunus
    18 Ağustos 2016 at 23:09 Reply

    Samsung s7 modeli geri bildirim tuşu calismiyor yardimci olursaniz sevinirim

    1. PetaBayt
      18 Ağustos 2016 at 23:50 Reply

      Geri bildirim tuşu nedir anlamadım. Geri tuşu mu?

  35. Serhan
    19 Ağustos 2016 at 13:20 Reply

    Galaxys7 edge var 3 defadır şarj etmeye kalksam nem algılandı diyor suya sokmadığım halde delirmek üzereyim artık bir daha samsung falan almam yani delirtti beni.

    1. Huseyin
      28 Ağustos 2016 at 23:27 Reply

      Ayni problem bende de var surekli nem algilandi yaziyor

  36. Taner
    21 Ağustos 2016 at 01:13 Reply

    Alalı 2 hafta olmadı, ses tuşunun biri tamamen işlevini yitirdi.. yardımcı olurmusunuz. Yani apple almadık diye hatamı yaptık biz üstelik bi kamyon para sayarak!!

  37. aydın
    01 Eylül 2016 at 01:01 Reply

    burdaki arkadaşların bütün yorumlarını okudum bu sorunların hiç biri bende yok bendeki sorun çok enterasan ekranın sağ alt köşesinde beyaz nokta şeklinde bir leke oluştu ( ekran camının iç tarafından ) ve kaybolmuyor ne yapmak gerekiyor acaba telefonum samsung galaxy s7

  38. çağatay
    04 Eylül 2016 at 11:46 Reply

    bukadar sorunu olan bir telefonu geri toplamalılar bende s7 edge kullanıyorum alalı 3 ay oldu 3 defa servise gitti. dünyanın parasını verip rezil oluyorsun bukadar olmamalı. ayrıca servis çok kötü. camı çatlamasın yeter ki. cam çatladığı için telefonda ne sorun olursa olsun servis parayla çalışıyor ve camın parasını senden söke söke alıyor halbuki o çatlak ufak bir şeydi ve beni rahatsız etmiyordu. ama camı yaptırmassanız telefonun sorununu çözmeyiz gibi bir eylemle karşılaştım tam yolucular. işin daha kötü tarafı serviste muhattap olabileceğin kimseyi bulamıyorusun çok saçma gerçekten çok pişmanım samsung aldığıma. he bazı sitelerdede ıphone cular gıcıklığına samsungu kötülemek için gereksiz şikayetler yapıyormuş benim onlarla hiçbir alakam yok. hayatımda ilk defada böyle bir sitede bu şekilde şikayet yorumu yazıyorum çünkü o kadar sinirliyim bu telefon ve samsung servisi gerçetn çok kötü!!!!!

  39. SERMET
    06 Eylül 2016 at 15:40 Reply

    MOBİL VERİ SORUNU ŞÖYLE ÇÖZÜLÜYOR.
    ARAMA AYARLARINDAN VoLTE KULLANMA SECENEGİNİ İSARETLEYİN.
    BUNU İŞLEMİ YAPTIKTAN SONRA SORUN ORTADAN KALKIYOR

    1. Mehmet
      22 Ekim 2016 at 01:52 Reply

      arama ayarları nerde dostum bulamadım ya

  40. ahmet
    07 Eylül 2016 at 18:08 Reply

    S7 edge sahibiyim durup dururken şarj etmek istediğimde nem algılandı hatası verdi.bunun tamamen yeni güncelleme sonrası olduğuna eminim.Fabrika ayarlarına döndürdüm.durum düzeldi.size de tavsiye ederim

  41. Erdoğan
    08 Eylül 2016 at 12:11 Reply

    Merhaba arkadaşlar bende 4 aydır s7 edge kullanıyorum.görüşme esnasında sağ üst köşedeki bekleme yazısna kulağım deyiyor ve telefon ben farkında olmadan beklemeye geçiyor.
    bekleme yazısnın yerini değiştirmenin veya kaldırmanın yolu varmı acaba.

  42. Ulaş Durmaz
    13 Eylül 2016 at 16:44 Reply

    Herkese merhaba yani aldığım telefonum s7 yi yaklaşık 5 dk denizde denedim 10 cm derinliğe belki girmedi bile hiç bir sorun yoktu fakat kulaklık takmayı denediğimde algılamadi üfledim 1 günde beklettim ama çözüm değilmiş. Neler yapabilirim ? Kullanma kılavuzunda kulaklık girişinin de dayanıklı olduğu yazıyor.

    1. Ayberk
      23 Ekim 2016 at 17:01 Reply

      Deniz suyunun aşındırma özelliği tatlı suya göre çok daha fazla olduğundan devreleri oksitlendirmiş olabilir. Deniz suyundan çıkarır çıkarmaz tatlı suyla heryerini yıkasaydın problem olmazdı ama şu an için serviste değiştirtmekden başka çare yok üzgünüm :/

  43. erkan
    14 Eylül 2016 at 21:11 Reply

    Slm yurt dışından s7 edge aldım. Aldıktan 1 hafta sonra telefonu eline aldiğında yada tlf uyandığında kendini resetliyor. Gunde 6-7 defa yapıyor ve çok sinir bozucu.fabrika ayarı. Yeniden room yukleme hepsini denedim. Bu sorunu başka yaşıyan varsa nasıl çözdü?.

  44. serkanoc
    21 Eylül 2016 at 13:49 Reply

    Herkese merhabalar.. tüm yorumları okudum bayağı şikayet var cihazdan. ben gayet memnunum bu net.. 6-7 aydır S7 egde kullanıyorum çok memnunum.
    servisler hep aynı samsungla ilgisi olduğunu düşünmüyorum..
    bi bölümde geri bildirim tuşundan şikayet var. bu tuş cihazın ön altında ki tuş mu ? 4 tuşun 3 ü yanlarda biri ön altta. geçen bende minik kızım için su altı çekimi yaptıktan sonra ön ve güç tuşu çalışmadı. güce ve ses kısma tuşuyla resetledikten sonra güç tuşu düzeldi fakat ön tuş hala deactive. bu tuşu da aktif etmenin yolunu bilen var mı ? bu arada suya girdiği aynı akşam şarja taktım nem algılandı deyene kadar %80 oldu zaten..

  45. Serka
    21 Eylül 2016 at 21:33 Reply

    Benimde arama esnasında ekran kararmiyor otomatik parlaklık çalışmıyor iki de birde ağ bağlantılarını kontrol edin yazısı çıkıyor

  46. Berkann99
    27 Eylül 2016 at 19:14 Reply

    Butun cozumleri denedim ama s7 gec uyaniyor( Always Display On ozelligi acikken hemen ekran aciliyor)

    1. PetaBayt
      27 Eylül 2016 at 19:41 Reply

      Kartsız deneme yaptınız mı?

    2. Fatih
      09 Ekim 2016 at 12:23 Reply

      Aynı sorundan bende şikayetçiyim çözüm buldunuzmu

  47. Mehmet
    30 Eylül 2016 at 17:44 Reply

    5 aydır s7 edge yi kullanıyorum hiç bir sknti yok çok güzel yapmışlar lakin ben biriyle görüşme yaptığım zaman başkası beni aradimi ulaşamıyor meşgul çalıyor bildirim gelmiyor bunu nasıl düzelte bilirim yardımcı olun lütfen:)

  48. Yakup
    11 Ekim 2016 at 00:26 Reply

    Samsung galaxy s7 aldım 1 hafta oldu mobil veri çoğu zaman açılmıyor telefonu ya kapatıp açmam gerekiyor yada uçak moduna alıp geri açmam gerekiyor bana yardımcı olursanız sevinirim

  49. Erkan
    13 Ekim 2016 at 20:56 Reply

    3 Ay önce S7 aldım. 1 Aydır şebeke sorunu çekiyorum özellikle kapalı ortamlarda hiç çekmiyor. İnternete girmiyor. Arandığımda telefonum çalmıyor. Başta operatördendir sanıyordum. Operatörümü değiltirdim Telefona format attım ama sorun hala düzelmedi ne yapmam gerekir?

    1. PetaBayt
      13 Ekim 2016 at 21:19 Reply

      Donanım sorunu olabilir. http://livechat.support.samsung.com/CUSTOMER/TR buraya sorununuzdan bahsedin. Yönlendirme yapacaklardır. TR garantili değilse aldığınız yere başvurun.

  50. Leyla
    14 Ekim 2016 at 02:30 Reply

    Samsung s7 4yada5aydir kullanıyorum yaklaşık 1aydir sorun var güncelleme yapmıyor ve iş için şehir değişikliği yaptım şimdide tlf dönüyor bu arada aşırı ısınıyor saatlerce ne açıp nede kapatabiliyorum

    1. PetaBayt
      14 Ekim 2016 at 03:13 Reply

      Fabrika ayarlarına geri aldınız mı*

  51. melih demirci
    26 Ekim 2016 at 06:48 Reply

    benim saglam calisan bi kulakligim var yani laptopda hem sagdan hemde soldan ses geliyo fakat telefona taktigimda kulakligi sadece soldan ses geliyor solda ne cizirti ne baska bisey hicbisey gelmiyo

    1. PetaBayt
      26 Ekim 2016 at 09:01 Reply

      Slotuna iyi oturdu mu kontrol edin.

  52. Mehmet Akif
    19 Kasım 2016 at 11:35 Reply

    Selamlar herkese
    S7 edge kullanıyorum bende ilk aldığım günden bu yana kamerada ağır çekim modu kullanırken ekranda titreşimler oluyor yazılımsal bir hata diye söylediler güncelleme geldikten sonra düzelir diye söylediler iki yada üç kere güncelleme oldu ve sorun halen daha devam ediyor. Bu sorunun bi çözümü varmı acaba. Şimdiden teşekkürler.

    1. PetaBayt
      19 Kasım 2016 at 14:50 Reply

      Snapdragon 820 işlemci kullanan modellerde oluyor sanırım. Telefon yurtdışı mıydı?

  53. Ferhat
    21 Kasım 2016 at 20:45 Reply

    Selamlar.s7edge kullanıyorum.Cepten internette hiç sıkıntı yok gayet hızlı.ama tel ile herhangi bi WiFi ağına bağlandığında çok yavaş yada sayfalara hiç bağlanmıyor. Neden olabilir bi cozumu olan varmı?

  54. Ömer Faruk Haytaoğlu
    24 Kasım 2016 at 22:03 Reply

    S7 edge var bende kulaklık kullanamıyorum hangi tlfon a taksam çalışıyor s7 edge de çalışmıyor ayıp ettin Samsung senden böyle bi hata beklemezdim sorununa çare lütfen

  55. Ozan
    27 Kasım 2016 at 14:01 Reply

    S7 edge kullanıyorum (exynos) akıllı saatimi ve Bluetooth kulaklığımı aynı anda bagladigimda kulaklığımla önceden aldığım ses kalitesi düşüyor ,sesi ekolu ve cızırtı gelmeye başlıyor.

  56. Offff
    29 Kasım 2016 at 09:06 Reply

    S7 edge akıllı bekleme özelliği çalışmıyor .

  57. cihat
    05 Aralık 2016 at 22:16 Reply

    merhaba s7 kullanıyorum yeni aldım sürekli kulaklıkta deinlediğim için farkına varmamıştım son günlerde arada ses gidiyor youtube ve müzik player ama normal sistem seslerinde problem yok tek müzik olan yerlerde acaba sıfırlasam düzelirmi yoksa donanımsalmı donanımsal olsa hiçbiryerden gelmemesi gerekmiyomu ama müzikdeyken diyelim şarkı devam ediyo ama ses gidiyo hemen başka şarkıya geçtiğimde ses geliyor ama sonra yavaşça kapanır gibi yok oluyo ama şarkı yürütülüyor donanımsal değil bence yardımcı olurmusunuz yeni aldım teli

    1. Seab
      05 Aralık 2016 at 22:51 Reply

      Sese müdahale eden bir uygulama kullanıyor musunuz? Mesela sesin azalması için bir bildirim vs gelmesi gerekiyor. Uç örnek belki ama böyle bir durum varsa fabrika ayarlarına alınca düzelecektir.

      Ayrıca kulaklık kablosuz mu bluetooth mu? Jack yerine tam oturmuş mu bunları da bir kontrol et derim

  58. Mustafa
    10 Aralık 2016 at 12:55 Reply

    Selamlar
    Büyük hoparlörden ses gelmiyor kulaklıkla felan normal kullanıyorum. telefon çaldığında üstteki küçük hoparlörden geliyor. bu sorunu yaşayan var mı çözümü nedir.

  59. Cengiz
    10 Aralık 2016 at 19:45 Reply

    S7 kullanıyorum mobil veri kesiliyor cihazı yeniden başlatıyorum oluyor cihaz uykudayken bir süre sonra kesiliyor ..cihaz yeni

    1. Osman
      10 Aralık 2016 at 21:28 Reply

      S7 kullanıyorum mobil veri kesiliyor cihazı yeniden başlatıyorum oluyor cihaz uykudayken bir süre sonra kesiliyor ..cihaz yeni

  60. Servet Evginer
    12 Aralık 2016 at 01:02 Reply

    Beni m telefonum s7 yenı aldım fakat suan şarj a taktığımda şarj etmı or vede uyarı olarak nem var dıyor cozum neydir acaba

  61. Şahin örs
    12 Aralık 2016 at 18:22 Reply

    Selamin aleykum s7 edge kullaniyorum cihazim 4 aylik daha ayarlar bolumunden veri kullanimi bolumune tikladigim an telefon kilitleniyor ve siyah bir ekran geliyor.
    Yardimci olursaniz sevinirim

    1. PetaBayt
      12 Aralık 2016 at 19:03 Reply

      fabrika ayarları deneyin olmazsa hard format ekranında cache temizleyin.

  62. Sinan
    12 Aralık 2016 at 23:13 Reply

    Mobil veriyi actigim halde bazen hic acilmiyor telefonu kapatip acinca oluyor ne yapablirimm s7 edge 9 aylik

  63. Sinan
    12 Aralık 2016 at 23:17 Reply

    Merhaba s 7 edge kullaniyorum 9 aylik bazen mobil veri acilmiyor kapatip acipca oluyor neden oluyor acaba ??

    1. PetaBayt
      13 Aralık 2016 at 00:13 Reply

      Ayarlardan veri kullanımına gidin. Mobil veriyi limitlemiş olabilirsiniz. Ayarlar> Diğer ağlar> Mobil şebekeler> Erişim noktası kısmından doğru hatta olduğunuzu kontrol edin. Ayarlar> Mobil Ağlar> Ağ Modu 4g LTE yi kapatıp açmayı deneyin. Hala bağlanmıyorsa fabrika ayarlarını deneyin.

  64. Samsung intihar etti
    14 Aralık 2016 at 00:36 Reply

    Aynen VERİ KULLANIMI kayıp oluyor telefonu kapatıp açınca geliyor her defasında. En büyük sorun şu ANDROİD OS sürekli İnterneti tüketiyor. Ne yapmalıyız. Bildiğim tek şey telefonunu güncellemesini kimse. Herkese bu sorun var.başka bi sorun diyelim veri kullanımı 500 mgbyt şebeke de görünen 1 GB hatalı ölçüm yapiyor

  65. emre grlr
    14 Aralık 2016 at 13:31 Reply

    merhaba samsung S7 telefonun arama bölümünde hata veriyor. numara giremiyorum ve arama yapaımıyorum. telefon a tıkladığımda durduruldu diyerek atıyor. ne yapmam gerek. yardıncı olursanız sevinirim.

  66. Wili
    14 Aralık 2016 at 17:28 Reply

    Benim telefonum suya düştü hemen çıkardım herşey çalışıyor ama şarj olmuo ne yapabilirim acaba😐

  67. Mehmet
    16 Aralık 2016 at 01:28 Reply

    Wifi ye baglanmiyor İp alınamıyor diyor bazen bağlanıyor birşey şey denedim olmuyor

  68. Hüseyin
    16 Aralık 2016 at 21:30 Reply

    Pişman oldum keşke almasaydım s7 edgeyi hemen hemen her dosyada hata veriyor ve ekran kararıyor verdiğim paraya yazık hiç memnun değilim

  69. nurten
    17 Aralık 2016 at 11:06 Reply

    selam. ben dün aldım samsung s7 edgeyi. çok güzel cihaz. lakin sesi az çıkıyor. bunun için ne yapabilirim???

    1. PetaBayt
      17 Aralık 2016 at 12:17 Reply

      Telefonda konuşurken mi yoksa müzik vs dinlerken mi az çıkıyor?

    2. nurten
      17 Aralık 2016 at 23:46 Reply

      zil sesi çok az çıkıyor.. ve alarm.. bu konuda destek olabilirseniz sevinirim.

      1. PetaBayt
        18 Aralık 2016 at 00:42 Reply

        Guvenli modda actiniz mi. Bir once yorumumu okuyunuz.

  70. PetaBayt
    17 Aralık 2016 at 12:29 Reply

    Telefonu safe modda açarak sorunun devam edip etmediğine bakın https://www.youtube.com/watch?v=9czS7KVB3MA

  71. Halil İbrahim kabak
    18 Aralık 2016 at 00:39 Reply

    Kulaklığı takıyorum ama ses hala dışarı geliyor. Kulaklıktan ses gelmiyor

    1. PetaBayt
      18 Aralık 2016 at 00:43 Reply

      Bir ihtimal kulaklik oturmamistir.farkli bir kulaklikla denediniz mi?

  72. Elif
    18 Aralık 2016 at 16:21 Reply

    S7edge kullanıyorum 1 ay oldu alalı daha. Kulakligindan sol tarafta hiç ses gelmiyor birden oldu. Başka kulaklık takıyorum s7 edgenin yine aynısı oluyor ne yapmam lazım

  73. Gamze
    18 Aralık 2016 at 20:22 Reply

    Merhaba daha onceki telefonumda snap cekerken kulaklikta dinledigim muzigi vidyoya yansitabiliyordum fakat bu s7 de snap vidyolarima ses gitmiyor ancak kulaklik yok iken olabiliyor 😑😑

  74. adnan
    23 Aralık 2016 at 22:29 Reply

    merhaba s7 edge kulaklık ve sarjı oturmuyor cok hassas , sarjda iken telefon dokunmuyorum cebımde kulaklıkla muzık dınlıyemıyorum cıkıyor arastırdım sanırım bır tek bende bu sorun war servıse gondereyım mı pratık cozum var mı ??

  75. avenna
    07 Ocak 2017 at 13:02 Reply

    merhaba. yurtdisindan garantili samsung s7 edge aldim. telefonuvkullanjma actrdim. ve daha yaptigim ilk aramada ne karsi tarafin sesi geldi ne benim sesim gidiyor. vatsaptan sesli arama yapinca sıkınti yok. ama normal aramada ses gidip gelmiyo. bu sorunu nasil cozebilirim acaba.

  76. Cansu
    08 Ocak 2017 at 15:38 Reply

    Merhaba s7 telefonumla az önce 50 dk uzunluğunda bir video çektim ,daha önce de selfie çubuğuyla sabitleyerek çekmiştim 20 dk yı geçen bir videoydu sesle alakalı hiçbir sıkıntı olmamıştı, bu arada selfie çubuğunun kablosu da telefona takılıydı her iki denemede de ama bu sefer ses full hışırtılı videoda konuşulan hiçbir şey anlaşılmıyor. Videonun türünü değiştirmeye ses parazitini ortadan kaldırmaya yarayan bazı uygulamalar indirdim videoyu o şekilde oynattım hem bilgisayarda hem de telefonda ama bir değişiklik olmadı napmam gerekir? Teşekkürler

    1. PetaBayt
      08 Ocak 2017 at 16:50 Reply

      Aelfie cubugunun mikrofonu mu var?

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