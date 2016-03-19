Samsung Galaxy S7 Ortak Sorunlar ve Çözümleri

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S7 selefi Galaxy S6'ya göre kendini geliştirmiş bir telefon. Daha hızlı, su geçirmez ama her telefon gibi bu modelinde sorunları olacaktır.

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Size aşağıda forumlarda sık bildirilen Galaxy S7 sorunlarını ve çözümlerini paylaşacağız.

Wifi bağlanmıyor ya da sürekli kopuyor

Wifi sorunu genelde yeni telefonlarda ve özellikle yeni Android sürümlerinde sıklıkla gerçekleşebiliyor.

Geçici çözüm: Galaxy S7'nin kablosuz bağlantı sorunu Bluetooth fonksiyonu ile ilgili olabilir. Hızlı erişim panelini aşağıya çekin ve Bluetooth özelliğini açıp kapatın.

Olası çözümler:

Telefonu kapatıp tekrar açın. Ayrıca Wifi simgesini aktif ve deaftif ederek tekrar deneyin.

Hızlı erişim menüsünü indirin ve Wifi ayarlarına gidin. Bağlı olduğunuz ağı "Unut" yapın ve Wifi özelliğini tekrar açıp kapattıktan sonra tekrar bağlanın.

Tüm ağları sıfırlamayı deneyebilirsiniz. Ağ ayarları > Ayarları sıfırla (reset) > Ayarlar yedekle ve sıfırla

Uykuya geçiş ağınızı etkiliyor olabilir. Ayarlara gidin ve Diğer ayarları seçtikten sonra uyku sırasında Wifi açık olsun seçeneğini işaretleyin.

Ön bellek temizlemesi de sorununuza çare olabilir. Telefonu kapatın. Telefonu açma kapa düğmesi, ses açma düğmesi ve ana menü tuşlarına basın. Samsung logosunu gördüğünüzde ana menü tuşundan elinizi kaldırın. Açılan kurtarma menüsünden ses seçeneklerini kullanarak "ön belleği temizle" komutu verin. Farklı bir komut verirseniz cihazınız fabrika ayarlarına geri dönebilir dikkat edin.

Herhangi bir güncelleme var mı yok mu kontrol edin.

Kalabalık bir Wifi kanalı kullanıyor olabilirsiniz. Wifi Analizer adresinden kanalınızın kalabalığını kontrol edin ve daha boş bir kanala geçin. Bu işlem modeminizden yapılmaktadır. Bilmiyorsanız servis sağlayıcınız ile görüşün.

Modeminiz Mac şifreleme ya da koruma kullanıyor olabilir. Modeminize Mac adresinizi ekleyin. Bu telefonunuzun cihaz kimliğidir. Ayarlar > Telefon Durumu > Hakkında

Son çare olarak fabrika ayarlarına alabilirsiniz. Ayarlar > menüsünden fabrika ayarlarına gidin.

Galaxy S7 Kamera sorunları

Galaxy S7 telefonunuzda kamera başlatılması hata verip çökme yaşatabilir. Şimdiye kadar bir kaç kişi bu durumu bildirdi. Neyse ki bu durumu düzeltmek kolay.

Geçici çözüm: Yeniden başlatarak bu durumu çözebilirsiniz.

Olası çözümler:

Ayarlar > Uygulamalara > Uygulama Yöneticisi bölümünden KAMERA'yı bulun ve ardından seçim yaparak Depolama ve ön bellek temizleme seçeneğini aktifleştirin.

Akıllı bekleme bu sorunu yaratıyor olabilir. Ekran ayarlarından akıllı bekleme (smart stay) iptal edin.

Ön bellek temizlemesi de sorununuza çare olabilir. Telefonu kapatın. Telefonu açma kapa düğmesi, ses açma düğmesi ve ana menü tuşlarına basın. Samsung logosunu gördüğünüzde ana menü tuşundan elinizi kaldırın. Açılan kurtarma menüsünden ses seçeneklerini kullanarak "ön belleği temizle" komutu verin. Farklı bir komut verirseniz cihazınız fabrika ayarlarına geri dönebilir dikkat edin.

Son çare olarak fabrika ayarlarına alabilirsiniz. Ayarlar > menüsünden favbrika ayarlarına gidin.

Galaxy S7 Yavaş Uyanma Sorunu

Gelen bir kaç rapora göre Samsung Galaxy S7 uykudan yavaş uyanabiliyor.

Geçici çözüm: Telefonunuzu yeniden başlatmayı deneyin.

Olası çözümler: Telefonu kapatarak MicroSD (Hafıza kartı) kartınızı çıkartmayı deneyin. Bazı kartlar bozuk olmasa da telefonunuzu yavaşlatabilir. Buradaki uygulama ile hafıza kartınızı test edebilirsiniz. Sd kart kontrol uygulaması

Yine MicroSD kart içeriğinizi yedekledikten sonra onu formatlamayı deneyebilirsiniz.

Son çözüm olarak fabrika ayarlarına almayı denemelisiniz.

Galaxy S7 güç ve ses kısma tuşları çalışmıyor

Yabancı forumlarda yeni telefon sahibini korkutacak bir hatadan bahsedenler olmuş. Telefonun güç tuşu ve ses kısma tuşları çalışmadığını belirtmişler.

Geçici çözüm: Tuşlar çalışmıyor gibi gözükselerde iki tuşuna da bir kaç saniye basılı tutun. Telefon kendini resetleyecektir.

Olası çözümler: Eğer tuşlar kırık değilse yazılım sorununa benziyor. Yüklediğiniz uygulamaları kaldırmayı deneyin ya da telefonunuzu fabrika ayarlarına alıp deneme yapın.

Telefonunuza yazılım güncellemesi gelmiş mi kontrol edin.

Galaxy S7 Pil Sorunu

Yeni Galaxy S7 sahipleri ilk günlerde hızlı bir düşüşle karşılaşabilir. Fakat bir kaç doldur boşalttan sonra pilinizi daha sağlıklı çalışacaktır. Hala hızlı bir düşüş var sorun var demektir.

Geçici çözümler: Hızlı erişim menüsünü aşağıya çekin ve kullanmadığınız uygulamaları kapatın.

Ekran ayarlarından ekranı otomatik parlaklığa alın.

Güç tasaruuf modunu kullanın

Arka plan verililerini azaltın. Ayarlar > veri kullanımı > arka plan verileri

Olası çözümler: Piliniz çabuk bitiyorsa uygulamalarınızı kontrol edin. Ayarlar > Pil > Pil kullanımı menüsünden hangi uygulamanın pilinizi tükettiğini öğrenebilirsiniz.

Ön bellek temizlemesi de sorununuza çare olabilir. Telefonu kapatın. Telefonu açma kapa düğmesi, ses açma düğmesi ve ana menü tuşlarına basın. Samsung logosunu gördüğünüzde ana menü tuşundan elinizi kaldırın. Açılan kurtarma menüsünden ses seçeneklerini kullanarak "ön belleği temizle" (Cache Partition Wipe) komutu verin. Farklı bir komut verirseniz cihazınız fabrika ayarlarına geri dönebilir dikkat edin.

Son çözüm olarak her zaman ki gibi fabrika ayarlarına gitmeyi düşünebilirsiniz.

Galaxy S7 aşırı ısınma problemi

Bu sorun güçlü işlemciden kaynaklanıyor olabilir. Eğer standartların üzeirne bir aşınma olduğunu düşünüyorsanız pil optimize işlemi yapın. Snapdragon 820 veya Exynos üzerinde hızlı şarj teknolojisi vardır. Hızlı şarj işlemi de bu soruna yol açabilir. Optimize için ayarlar > pil > pil kullanımı ve optimize menülerine gidin.

Kaynak: digitaltrends.com