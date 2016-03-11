Samsung Galaxy S7 Sahiplerinin Bilmesi Gerekenler

Samsung Galaxy S7 Sahiplerinin Bilmesi Gerekenler

Mart 11th, 2016 Akıllı Telefonlar 35 comments

Samsung Galaxy S7 özellikleri ile inanılmaz akıllı bir telefon.

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Bir çok kişi kendi akıllı telefonlarının güçlü özelliklerini göz ardı eder. Siz bu duruma izin vermeyin. İşte size yeni Samsung Galaxy S7 telefonunuzu tam anlamıyla kucaklayabilmeniz için bilmeniz gereken özellikler.

MicroSD Kart ile hafıza genişletme

Samsung Galaxy S7 dahili hafıza kartı 32GB seçenekleri ile geliyor. Ayrıca 200GB gibi büyük bir rakama kadar hafıza kartı desteği de sunuyor. Bu muazzam rakam bir çoğumuzun bilgisayar hard disk alanı kadar. (Size MediaMarkt üzerinden hafıza kartı tavsiyesi)

Hafıza kartınızın slotunu açmak için küçük bir iğne benzeri bir eşyaya ihtiyacınız olacak. Küçük bir dokunuşla hem hafıza kartı hem de sim kart slotunuzu açmış olacaksınız. Kartınızı takın ve tepsiyi geriye ittin, hepsi bu kadar. Telefonunuz şimdi çok daha güçlü.

galaxy s7

Galaxy S7 ile yağmurda şarkı söyleyebilirsiniz

Galaxy S7 IP68 adı verilen su ve geçirmezlik sertifikasına sahiptir. Su sıçramalarında veya anlık su birikintilerine düşmesi telefonunuza zarar vermek ama bu değildir ki tamamen su geçirmez. Bu yüzden yine de dikaktli kullanmanızı tavsiye ederiz.

Her zamankinden daha hızlı kablosuz şarj edin

Bazı telefonlarda kablosuz, bazılarında ise hızlı şarj özelliği vardır. Galaxy S7'de ise ikisi birden mevcut. Quick Charge 2.0 teknolojisini destekler. Qi Kablosuz şarj eskiye nazaran 1.4 oranında daha hızlı şarj eder. Emin olun ki bu farkı hissedeceksiniz.

Always on ekranı etkinleştirin (Ekran her zaman açık)

Always on özelliğinin telefonun şarjını harcayacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Galaxy S7 Always on özelliği yeni bir özellik ve sadece siyah piksel tükettiği için çok çok az şarjınızı tüketir. Bu sene LG G5 üzerinde de kullanılan bu özelliğin yapılma sebebi ise oldukça mantıklı. Biz telefon kullanıcıları olarak günde 150 kere ekrana bakıyoruz. Always on özelliği ile ekran kildiini açmadan saat ve bildirimleri göreceiğimiz için çok daha az enerji harcamış olacağız.
Ekran daima açık özelliğini aktifleştirmek için;

Ayarlar
Ekran
Ekran daima açık özelliğini
Sağ üst köşeden "Açık" seçin
Saat / Takvim / Resim seçeneklerini seçin.

Galaxy S7 Pil ömrünü geliştirin

Cihazınızın fazladan şarj tüketmesini engellemek istiyorsanız aşağıdaki ip uçlarını kullanabilirsiniz.

Saf, simsiyah duvar kağıdı kullanın
Ekran parlaklığını otomatikten manuel moda çekin ve parlaklığı düşürün
Kullanılmayan fonksiyonları kapatın (Bluetooth, Wi-Fi gibi)
Yedek bir pil satın alın
Arka planda senkronize yapan uygulamaları devre dışı bırakın

Parmak izi gücünü açığa çıkarın

Parmak izi sensörü ayarlama her Galaxy S7 sahibinin yapması gereken bir işlemdir. Bugüne kadar telefonunuzu kolayca kilidini açmaya yarıyordu. Artık bazı web sitelerine de otomatik olarak girebileceksiniz. Ayrıca alışverişleriniz içinde bu parmak izi özelliğini kullanabilirsiniz.

Parmak izi sensörünü kullanmak için;

Ayarlar
Ekran ve günvelik
Parmak izleri
Parmak izi ekle
Ekrandaki yönergeleri takip edin

Parmak izinizi ayarladıktan sonra aşağıdaki seçenekleri de açmanızı öneririz;

Web üzerinde oturum açma
Samsung hesabını doğrulama
Samsung öde kullanma
Parmak izi kilit açma

Kamerayı hızlı başlatma

Bazen telefonunzun kamera özelliğine hızlıca ulaşmanız gerekebilir. Aşağıdaki kısayolu kullanarak bu işlemi kolayca yapabilirsiniz.

Ayarlar
Gelişmiş özellikler
Hızlı kamera başlat seçeneğini aktif edin
Kamerayı başlatmak için ana menü tuşuna iki kere hızlıca basın

Artık her zaman ve her yerde telefon uygu ya da kilit modunda olsa bile kamera çekimi yapabileceksiniz.

Kötü kelimelernize sansür uygulayın

Google sesinizi metne dönüştürürken sizi ne söylediğinize bakmaz. Bazen yanlış algılayabilir. Aile dostu bir telefon için bu özelliği kullanabilirsiniz.

Ayarlar
Dil
Google sesli yazma
Saldırgan sözleri bloklayın

Örnek aşağıda;

F****** phone

Galaxy S7 temel bilgileri öğrenin

Galaxy S7 ile ekran görüntüsü alma
Galaxy S7 Zorla yenden başlatma (hard restart)
Galaxy S7 duvar kağıdı ve temalar indirin
Galaxy S7 Sık kullanılanları ayarlama
Galaxy S7 Ana ekran ayarları

Reklam aramalarından korunun

Samsung telemarket satışlarından korunmanız için size bir liste oluştumanız için özellik eklemiş. Dilerseniz reklamları engelleyebilir ya da istemediğiniz numaralardan korunabilirsiniz.

Ayarlar
Gelişmiş özellikler
Kaydedilmemiş numaraları belirle
Sağ üst köşeden "Açık" seçeneğini işaretleyin

Can sıkan uygulama ve bildirimleri durdurun

Galaxy S7 sürekli bildirim atan uygulamaları engelleme işlemi ile telefonunuz daha az dikkat dağıtacak.

Ayarlar
Bildirimler
Uygulama listesinden seçimlerinizi yapın

Sinir bozucu bir uygulamayı anında kapamak için;

Bildirimleri aşağıya çekin
Bildirime basılı tutun
Açılan ekranda ünlem işaretini tıklayın ve bildirimleri yönlendirin.

Belirli bir uygulama için ayarlar > uygulamalar > uygulama bildirimleri

Gelişmiş rahatsız etme modu

Rahatsız etme modu önceki modellerde de var fakat belirli kişilerin çağrılarına acil bir durum için ihtiyacınız olabilir.

Ayarlar
Rahatsız etmeyin
Siz kapatana kadar her şeyi susturmak için aktif edin

İstisnaları ayarlayın

Özel mesajlarınızı özel tutun

Uygulama bildirimleri güzel ama her zaman bunları dünyaya yaymak sitemiyor musunuz?Kilit ekranında alacağınız mesajlar omzunuzun arkasındaki meraklı gözlerin dikaktini çekebilir.

Ayarlar
Kilit ekranı ve güvenlik
Kilit ekranında bildirimler
Kilit ekranında içerik
Uygulamaları seçin

Gizli içerik seçerseniz uygulamalardan bildirim alırsınız fakat içeriğini göstermeyecektir.

Uygulama listesinde uygulama gizleme

Bazı uygulamaları silemezsiniz veya onları gizlemek isteyebilrisiniz.

Uygulamaları açın ve sağ üst köşede düzenleye basın. Gizlemek istediğiniz uygulamalar için (eksi) işaretine dokunun. Bu işlem geri alınamıyor.

Casus uygulamalardan korunun

Google uygulamaları çeşitli izinlerle geliştiriyor. Aynı zamanda szi takip isteyen uygulamalarda mevcut.

Ayarlar
Gizlilik ve güvenlik
Uygulama izinleri
Konum
Açık veya kapalı

Uygulama izin reddetme listesi şunlardır;

Vücut Sensörleri
Takvim
Kamera
İletişim
Konum
Mikrofon
Telefon
SMS
Depolama

Ekrana daha fazla uygulama sığdırın

Galaxy S7 sayfa başına size en fazla simge veren bir ızgaraya sahip. Normalde 4x4 verilen uygulamaları 4x5 veya 5x5 olarak kullanabilecek ve 20 ya da 25 adet uygulama listeleyebileceksiniz.

Ana ekrana basılı tutun ve;

16 uygulama için 4x4
20 uygulama için 4x5
25 uygulama için 5x5

Liste güncelleniyor, petabayt.com dan ayrılmayın.

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35 yorum

  1. a.d
    20 Mart 2016 at 01:22 Reply

    s7 klavye renklerini değiştirme seçeneği koymuş ancak açınca sadece sarı renk oluyor başka bir renk seçeneği yok

    1. PetaBayt
      20 Mart 2016 at 01:24 Reply

      Tema indirme seçeneklerinde klavye renkleri var mı?

  2. a.d
    20 Mart 2016 at 01:26 Reply

    s7 detwitter da bildirim ayarlarında zil sesi değiştirme seçeneği var ama onay tuşu yok oyuzden varsayılan zil kalıyor … çözüm nedir sizce… diğer telefonlarda s6 ve htc kullaniyorum onay tuşuyla zil sesleri değişebiliyor.

  3. a.d
    20 Mart 2016 at 01:28 Reply

    hayır yok.. malesef…

    1. PetaBayt
      20 Mart 2016 at 01:35 Reply

      S6’da da sabit renkler varmış. https://www.youtube.com/watch?v=U-mSBcdddfI

      Klavye rengi ile ilgili başka içerik bulamadım.

      1. a.d
        20 Mart 2016 at 01:40 Reply

        s6 da klavye rengi değiştirme seçeneğiniz yoktu … bu s7 ile gelen bir özellik ama renkler diye yazsada tek renk sarı klavye oluyor…başka renk seçeneği yok…

      2. a.d
        20 Mart 2016 at 01:47 Reply

        bu arada s7 e google klavye ekli değil s6 gibi sadece samsung klavye var

        1. PetaBayt
          20 Mart 2016 at 01:54 Reply

          Google klavye uygulama olarak yükleniyor. 4 renk desteği var.

          1. a.d
            20 Mart 2016 at 02:01

            deneyeceğim … bir de twitter da zil sesi değiştirmek için onay tuşu cıkmıyor … çözüm getirirseniz sevinirim

          2. PetaBayt
            20 Mart 2016 at 02:03

            Bilgi bulursam eklerim.

  4. a.d
    20 Mart 2016 at 02:08 Reply

    teşekkür ederim…

  5. sarper gözütok
    22 Haziran 2016 at 14:40 Reply

    Samsung S7 su da geçirmiyor, toz da geçirmiyor, ses de… Ben Edge modelini aldım. Eşime hediye olarak üstelik de. Arıza yoksa Samsung’da her şey süper ama arıza çıktıysa yandınız. Arıza çıktıysa hak etmiştir muamelesi yapıyor Samsung. Bu ne anlayıştır anlamadım. Konuşmalarda ses bozuluyor ama bu durumu Samsung kabul etmiyor. Araştırdım yaygın bir durum bir tek bizim başımıza gelmemiş yani. Telefon şimdi bir kenarda yatıyor. Ölü yatırım…

  6. See
    30 Temmuz 2016 at 00:04 Reply

    Kardesim uygulama gizlenemiyor

  7. Mert
    08 Ağustos 2016 at 21:55 Reply

    Hafıza kartları yavaş yazdığı için sıkıntı oluyormuş hafıza kartı önerisinde bulunurmusunuz

    1. PetaBayt
      08 Ağustos 2016 at 22:04 Reply

      Çok önemli değil ama ben hızlısını almak istiyorum diyorsanız “Class” numarasına bakın. Class 4-6-8-10 olarak listelenir. Fiyatlarından anlarsınız. Hepsiburada, Gittigidiyor, N11, Sanal Pazar komisyoncu sitelerden almayın. Mağazalardan alın, orijinal mi diye soru işaretiniz olmaz.

      1. Mert
        09 Ağustos 2016 at 21:21 Reply

        Class sayısı yükseldikçe hız yükseliyor demi ters bir mantık yok demi
        Teşekkür ediyorum

        1. PetaBayt
          09 Ağustos 2016 at 21:22 Reply

          Her rakam hızını gösteriyor. 2MB hız 4MB hız

          1. Mert
            09 Ağustos 2016 at 23:20

            Bilgilendirme için çok teşekkür ederim

          2. PetaBayt
            09 Ağustos 2016 at 23:21

            Rica ederim, iyi akşamlar

  8. Ramazan
    14 Ağustos 2016 at 19:03 Reply

    Video ve fotoğrafları gizleme olanağı varmı varsa nasil

  9. Asd
    20 Ağustos 2016 at 20:43 Reply

    Gercekten cok hizli ve cok cok iyi bir telefon. Kamerasi hızı ve sarj yememe ozelligi cok guzel. Iphonea bile degismem.

  10. Kurtulus
    24 Ağustos 2016 at 23:53 Reply

    Telefonla konusurken yuzume yaklastirfigimda ekran isigi sonmuyor bununla ilgili bir ayar varmi yoksa sendirmu arizali anlayamadim

  11. Berksh
    16 Eylül 2016 at 04:39 Reply

    S7nin hızı tmm efsane ama en iyi özlleştirilebilinen telefon lgsir g2de bile klavye tema vb var ama samsug özelleştirmede sıkıntılı

  12. F.S. Sarıçimen
    26 Eylül 2016 at 13:39 Reply

    merhaba bende s7 edge var.
    1-zil sesi ile titreşim aynı anda nasıl çalıyor?
    2- özel modun saklama alanını nasıl değiştirebilirim telefon hafızasında saklıyor ve hafızam doldu. ilk defa android kullanıyorum hiç beğenmedim telefon güzel ama sistem kötü. sd kart 128 gb ama kullanılmıyor ki uygulamalar ve bir çok şey telefon hafızasında. özel modun saklama yerini değiştirebilir miyim ?

    1. Ahmet
      26 Eylül 2016 at 13:45 Reply

      iPhone’da sd kart girişi hiç olmadığı için bilmemeniz normal. Telefonunuz Android 6 ise sd kartınızı taktığınızda sistem size bu kartı dahili depolama olarak kullanıp kullanmak istediğinizi sorar. Dahil depolama olarak kullanı seçin ve işlemlere devam edin. DİKKAT KARTINIZ SİLİNECEKTİR. İşlem bittiğinde uygulamalar ve fotoğraflar artık sd kartınıza kurulur. Bu işlemi yapmadan taşımak istiyorsanız uygulama detayına gidin.

      1. F.S.Sarıçimen
        26 Eylül 2016 at 14:24 Reply

        teşekkürler deneyeyim. peki özel modda geçerli mi acaba

  13. Osman
    10 Ekim 2016 at 13:41 Reply

    Merhaba arkadaslsr s7 aldim 0. Wifi acik 1 saat 37 dakikalik bir film izledim. Sarj %90 dan % 67 ye dustu bu normal mi.

    1. PetaBayt
      10 Ekim 2016 at 13:54 Reply

      Rakamlar çok güzel. LG G3 ile şarjın %20 ye düşmüştü bile.

  14. Kivircik
    29 Ekim 2016 at 02:06 Reply

    S7 de gizlenmis uygulamayi nasil geri alabilirim yani yeniden uygulamalarda gorebilirim

  15. Aynur
    29 Ekim 2016 at 02:08 Reply

    S7 de uygulama gizleyip geri alma nasil oluyor

  16. refik
    14 Kasım 2016 at 16:29 Reply

    Merhaba bende S7 edge de
    Resimlerimi nasıl kilitleyebilirim

  17. Ebu
    04 Aralık 2016 at 19:27 Reply

    Unuttuğumuz ve çok güzel bir şey daha var, kalp atışını vs ölçen sensör aynı zamanda fotoğraf çekmeye de yarıyor. Selfie çekmek için illa ki ekrana dokunmak gerekmiyor. Kendimizi kasmadan ve telefonu sallamadan müthiş anlar bizleri bekliyor..

  18. Ayberk
    10 Aralık 2016 at 15:54 Reply

    Kilit ekranı beyaz olursa saat gözükmüyor. Saatin rengini koyu yada siyah yapabiliyormuyuz

  19. Gözde
    30 Aralık 2016 at 03:31 Reply

    Samsung edge7 aldım arayan kişinin müziğini ve resim koymam mümkünmü acaba

  20. leventkeser
    17 Ocak 2017 at 13:17 Reply

    bende s7 edge kullanıyorum ama ekran değiti kırıldığı için gece acamıyorum tlf bence okadar parayı hak etmıyor

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