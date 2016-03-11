Samsung Galaxy S7 Sahiplerinin Bilmesi Gerekenler

Samsung Galaxy S7 özellikleri ile inanılmaz akıllı bir telefon.
Bir çok kişi kendi akıllı telefonlarının güçlü özelliklerini göz ardı eder. Siz bu duruma izin vermeyin. İşte size yeni Samsung Galaxy S7 telefonunuzu tam anlamıyla kucaklayabilmeniz için bilmeniz gereken özellikler.
MicroSD Kart ile hafıza genişletme
Samsung Galaxy S7 dahili hafıza kartı 32GB seçenekleri ile geliyor. Ayrıca 200GB gibi büyük bir rakama kadar hafıza kartı desteği de sunuyor. Bu muazzam rakam bir çoğumuzun bilgisayar hard disk alanı kadar. (Size MediaMarkt üzerinden hafıza kartı tavsiyesi)
Hafıza kartınızın slotunu açmak için küçük bir iğne benzeri bir eşyaya ihtiyacınız olacak. Küçük bir dokunuşla hem hafıza kartı hem de sim kart slotunuzu açmış olacaksınız. Kartınızı takın ve tepsiyi geriye ittin, hepsi bu kadar. Telefonunuz şimdi çok daha güçlü.
Galaxy S7 ile yağmurda şarkı söyleyebilirsiniz
Galaxy S7 IP68 adı verilen su ve geçirmezlik sertifikasına sahiptir. Su sıçramalarında veya anlık su birikintilerine düşmesi telefonunuza zarar vermek ama bu değildir ki tamamen su geçirmez. Bu yüzden yine de dikaktli kullanmanızı tavsiye ederiz.
Her zamankinden daha hızlı kablosuz şarj edin
Bazı telefonlarda kablosuz, bazılarında ise hızlı şarj özelliği vardır. Galaxy S7'de ise ikisi birden mevcut. Quick Charge 2.0 teknolojisini destekler. Qi Kablosuz şarj eskiye nazaran 1.4 oranında daha hızlı şarj eder. Emin olun ki bu farkı hissedeceksiniz.
Always on ekranı etkinleştirin (Ekran her zaman açık)
Always on özelliğinin telefonun şarjını harcayacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Galaxy S7 Always on özelliği yeni bir özellik ve sadece siyah piksel tükettiği için çok çok az şarjınızı tüketir. Bu sene LG G5 üzerinde de kullanılan bu özelliğin yapılma sebebi ise oldukça mantıklı. Biz telefon kullanıcıları olarak günde 150 kere ekrana bakıyoruz. Always on özelliği ile ekran kildiini açmadan saat ve bildirimleri göreceiğimiz için çok daha az enerji harcamış olacağız.
Ekran daima açık özelliğini aktifleştirmek için;
Ayarlar
Ekran
Ekran daima açık özelliğini
Sağ üst köşeden "Açık" seçin
Saat / Takvim / Resim seçeneklerini seçin.
Galaxy S7 Pil ömrünü geliştirin
Cihazınızın fazladan şarj tüketmesini engellemek istiyorsanız aşağıdaki ip uçlarını kullanabilirsiniz.
Saf, simsiyah duvar kağıdı kullanın
Ekran parlaklığını otomatikten manuel moda çekin ve parlaklığı düşürün
Kullanılmayan fonksiyonları kapatın (Bluetooth, Wi-Fi gibi)
Yedek bir pil satın alın
Arka planda senkronize yapan uygulamaları devre dışı bırakın
Parmak izi gücünü açığa çıkarın
Parmak izi sensörü ayarlama her Galaxy S7 sahibinin yapması gereken bir işlemdir. Bugüne kadar telefonunuzu kolayca kilidini açmaya yarıyordu. Artık bazı web sitelerine de otomatik olarak girebileceksiniz. Ayrıca alışverişleriniz içinde bu parmak izi özelliğini kullanabilirsiniz.
Parmak izi sensörünü kullanmak için;
Ayarlar
Ekran ve günvelik
Parmak izleri
Parmak izi ekle
Ekrandaki yönergeleri takip edin
Parmak izinizi ayarladıktan sonra aşağıdaki seçenekleri de açmanızı öneririz;
Web üzerinde oturum açma
Samsung hesabını doğrulama
Samsung öde kullanma
Parmak izi kilit açma
Kamerayı hızlı başlatma
Bazen telefonunzun kamera özelliğine hızlıca ulaşmanız gerekebilir. Aşağıdaki kısayolu kullanarak bu işlemi kolayca yapabilirsiniz.
Ayarlar
Gelişmiş özellikler
Hızlı kamera başlat seçeneğini aktif edin
Kamerayı başlatmak için ana menü tuşuna iki kere hızlıca basın
Artık her zaman ve her yerde telefon uygu ya da kilit modunda olsa bile kamera çekimi yapabileceksiniz.
Kötü kelimelernize sansür uygulayın
Google sesinizi metne dönüştürürken sizi ne söylediğinize bakmaz. Bazen yanlış algılayabilir. Aile dostu bir telefon için bu özelliği kullanabilirsiniz.
Ayarlar
Dil
Google sesli yazma
Saldırgan sözleri bloklayın
Örnek aşağıda;
F****** phone
Galaxy S7 temel bilgileri öğrenin
Galaxy S7 ile ekran görüntüsü alma
Galaxy S7 Zorla yenden başlatma (hard restart)
Galaxy S7 duvar kağıdı ve temalar indirin
Galaxy S7 Sık kullanılanları ayarlama
Galaxy S7 Ana ekran ayarları
Reklam aramalarından korunun
Samsung telemarket satışlarından korunmanız için size bir liste oluştumanız için özellik eklemiş. Dilerseniz reklamları engelleyebilir ya da istemediğiniz numaralardan korunabilirsiniz.
Ayarlar
Gelişmiş özellikler
Kaydedilmemiş numaraları belirle
Sağ üst köşeden "Açık" seçeneğini işaretleyin
Can sıkan uygulama ve bildirimleri durdurun
Galaxy S7 sürekli bildirim atan uygulamaları engelleme işlemi ile telefonunuz daha az dikkat dağıtacak.
Ayarlar
Bildirimler
Uygulama listesinden seçimlerinizi yapın
Sinir bozucu bir uygulamayı anında kapamak için;
Bildirimleri aşağıya çekin
Bildirime basılı tutun
Açılan ekranda ünlem işaretini tıklayın ve bildirimleri yönlendirin.
Belirli bir uygulama için ayarlar > uygulamalar > uygulama bildirimleri
Gelişmiş rahatsız etme modu
Rahatsız etme modu önceki modellerde de var fakat belirli kişilerin çağrılarına acil bir durum için ihtiyacınız olabilir.
Ayarlar
Rahatsız etmeyin
Siz kapatana kadar her şeyi susturmak için aktif edin
İstisnaları ayarlayın
Özel mesajlarınızı özel tutun
Uygulama bildirimleri güzel ama her zaman bunları dünyaya yaymak sitemiyor musunuz?Kilit ekranında alacağınız mesajlar omzunuzun arkasındaki meraklı gözlerin dikaktini çekebilir.
Ayarlar
Kilit ekranı ve güvenlik
Kilit ekranında bildirimler
Kilit ekranında içerik
Uygulamaları seçin
Gizli içerik seçerseniz uygulamalardan bildirim alırsınız fakat içeriğini göstermeyecektir.
Uygulama listesinde uygulama gizleme
Bazı uygulamaları silemezsiniz veya onları gizlemek isteyebilrisiniz.
Uygulamaları açın ve sağ üst köşede düzenleye basın. Gizlemek istediğiniz uygulamalar için (eksi) işaretine dokunun. Bu işlem geri alınamıyor.
Casus uygulamalardan korunun
Google uygulamaları çeşitli izinlerle geliştiriyor. Aynı zamanda szi takip isteyen uygulamalarda mevcut.
Ayarlar
Gizlilik ve güvenlik
Uygulama izinleri
Konum
Açık veya kapalı
Uygulama izin reddetme listesi şunlardır;
Vücut Sensörleri
Takvim
Kamera
İletişim
Konum
Mikrofon
Telefon
SMS
Depolama
Ekrana daha fazla uygulama sığdırın
Galaxy S7 sayfa başına size en fazla simge veren bir ızgaraya sahip. Normalde 4x4 verilen uygulamaları 4x5 veya 5x5 olarak kullanabilecek ve 20 ya da 25 adet uygulama listeleyebileceksiniz.
Ana ekrana basılı tutun ve;
16 uygulama için 4x4
20 uygulama için 4x5
25 uygulama için 5x5
Liste güncelleniyor, petabayt.com dan ayrılmayın.