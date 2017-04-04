SAMSUNG GALAXY S8 DÜŞME TESTİ VE LG G6 ÇİZİLME YANMA VE BÜKÜLME TESTLERİ

Son çıkan telefonlar Samsung Galaxy S8 ve LG G62017'nin yıldızları durumundalar. Telefonlar artık tanıtıldı ve özellikleri biliniyor. Önümüzdeki günlerde de satışa çımaya başlıyorlar.

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Telefonlar oldukça şık ve iki firmada yenilikçi ekranlarla müşterilerinin karşılarına çıkıyorlar. Oldukça şık tasarımlara sahipler. Peki yeni telefonların sağlamlık durumları ne durumda.

İlk videomuzda XEETECHCARE kanalından iPhone 7 ile beraber Galaxy S8 düşme testlerini göreceğiz.

IPHONE 7 VS GALAXY S8 SAĞLAMLIK TESTLERİ

Bel mesafesinden düşen telefonlardan iPhone 7, kavisli ekrana sahip Galaxy S8 karşısında ekranı kırılmadan testten gaip çıkıyor. Alüminyum kenarların göçtüğü durumda edge ekranın da kırılması normal sonuç gibi gözüküyor. Zaten kim böyle bir telefonu kılıf olmadan taşır ki?

LG G6 SAĞLAMLIK TESTLERİ

Sıradaki testler ise LG G6 üzerinde yapılıyor. JerryRig Everything isimli parlak Youtube kanalı LG G6 üzerinde zorlu testlerini tamamlıyor.

Zorlu çizik testlerinden başarıyla geçen LG G6, sadece butonlar ve kenar alüminyum kaplamada çizik alıyor. Kamera önlerinden çizik almazken parmak izi kısmında sınıfta kalıyor. Zorlu çiziklere rağmen çalışmaya devam ediyor. Yanma testinde de makul bir performans sergiliyor. LG G6 bükme testlerinde gördüğüm en başarılı telfeonlardan birisi diyebilirim. LG G5 'in zayıflığını affetirecekler gibi. LG G5 satın alanlar değil tabi :)