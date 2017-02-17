Samsung Galaxy S8 Fiyatları Galaxy S7 Çizgisinden Yüksek Olacak

Samsung Galaxy S8 model cep telefonu ile Apple fiyatlarını da zorlayacak gibi gözüküyor.

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Son verilere göre Samsung Galaxy S8 fiyatları Galaxy S7 fiyatlarından çok daha yüksek çizgide olacak.

Galaxy S8 (SM-G950) ve Galaxy S8 Plus (SM-G955) model numaraları, fiyatları ve renkleri paylaşan yeni bir sızıntı ortaya çıktı . Cihazların mevcut olduğu 3 farklı renk var: Siyah, Altın, Orkide Grisi.

Ukrayna Grivnası olarak gözüken fiyatlar da Samsung Galaxy s8 Plus 1059$ civarında.

28999 Ukrayna Grivnası = 1059$

Galaxy S8 modeli ise 950$ civarında bir rakam denk geliyor. Türk lirasına çevirirsek ve ülkemize giriş fiyatlarını da düşünürsek iPhone fiyatlarını yerle bir edecek gibi gözüküyor.

Resmi duyuru değil bunlar ve bu cihazlarla ilgili daha fazla sızıntı gelmeye devam edecek.

Önemli olan soru şu;

Bu fiyatlardan Samsung Galaxy S8 model telefonu alır mısınız?