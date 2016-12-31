Samsung Galaxy S8 için 8GB Ram ile geliyor söylentisi

Ocak 2017 tarihi geldi, artık 2017 model telefonlar hakkında söylentilerde çoğalmaya başladı. En sıcak olan haberler ise tabi ki Samsung Galaxy S8 hakkında.

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Galaxy Note 7 fiyaskosu sonrasında gözler Samsung'a dolayısıyla yeni telefonu Galaxy S8'e çevrilmiş durumda.

Erken söylenrilerden birisi ise cihazın 8G RAM olacağı yönünde. Cihazda ayrıca dahili depolama modülü UFS 2.1 sürüm kullanılacağı konuşuluyor.

8GB ram iyi bir donanımdır. Hatta heyecan yaratır ama peki 8GB ram şu an için gerekli midir? Son telefon Galaxy Note 7 üzerinde 6GB RAM ve 128GB dahili hafıza bulunan bir modeli Çin piyasasına sürmüştü. Fakat Çin pazarında oldukça kızışan akıllı telefon rekabetinde öne geçmek için atılan bir adım olduğu ortadaydı. Fakat 4GB ram kullanıp bu kaynağı bitiren telefon henüz yok. Telefonlar 4GB ram kaynağının ütüne geçmeyi istemiyorlar.

Sonuç olarak 8GB Ramli Galaxy S8 söylenti ama. Belki 6GB Ram ile çıkartıp sonradan 8GB Ram'e çıkartırlar ama giriş için pek umutlu değiliz.

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