Samsung Galaxy S8 Kullanıcı Kılavuzu Dağıtıldı

Samsung Galaxy S8 tanıtımı bugün yapılıyor ve tanıtımdan önce telefonun kullanım kılavuzu sızdırıldı. Samsung'un bunu bilerek yaptığı konuşuluyor. Dosyayı indirenlerin söylediğine göre bağlantı Samsung sunucularına ait.

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Galaxy S8, Samsung'un sansasyonel telefonu Note 7'nin bıraktığı kötü izleri silebilmesi için büyük kozu durumunda. Bu sebeple bugünkü tanıtım çok önemli. Hoş kimseninde markaya antipatisi var gibi gözükmüyor. Ama 2. bir hata şirketi ipe götüreceği bir gerçek.

INFINITY EKRAN

Always On: Ekran kapalıyken saati görebilmek için kullanılıyor.

Çoklu Pencere: Ayı ekranda iki farklı uygulama beraber açılabiliyor.

Kenar Ekran: Çeşitli kenar ekran özellikleri ile kısayollara erişin.

AKILLI HAYAT

Merhaba Bixby: Samsung yeni sesli asistanı Bixby ile karşımızda olacak.

Bixby Vision(Görüntülü arama): Bixby Vision ile kamera sayesinde arama yapabilirsiniz. Görüntülü arama demek yanlış olmaz.

Hatırlatma: Klasik hatırlatma sistemi.

GÜVENLİK

İris Tanıma: İris tanıma özelliği, cihazınızın güvenliğini güçlendirmek için gözlerinizin şekli ve şekli gibi benzersiz özelliklerini kullanır.

Parmak izi tanıma: Klasik Samsung parmak izi tanıma özelliği. Ayrıca Samsung Pay kullanarak ödeme yapılabilir.

Yüz tanıma: Bir desen çizmek veya bir PIN veya şifre girmek yerine yüz tanıma özelliğini kullanarak ekranın kilidini açın.

Güvenli Klasör: Özel içerikleriniz, uygulamalarınızı Güvenli Klasör ile koruyabilirsiniz. Ayrıca cihaz kilidini açarken bu klasörü koruyun.

Samsung Pass: Bütün şifrelerinizi Samsung Pass'e kaydedin ve giriş bilgilerinizi girmek yerine biyometrik verilerle kimliğinizi doğrulayın.

KAMERA

Fotoğraf çekimi için geliştirilmiş kamerayı tecrübe edin. Ön kamerasında otomatik odaklanma (AF) bulunan Galaxy S8 diğer çekim modları ile çeşitli sahneler oluşturmanızı sağlayacak.

DİĞER ÖZELLİKLER

Samsung Pay - Hızlı ve güvenli ödemeler yapmak için sık kullandığınız kredi kartlarını veya bankamatik kartlarınızı kaydedin. Akıllı telefonunuza herhangi bir standart kredi kartı okuyucuya dokunarak öğeleri satın alın.

Samsung DeX - Samsung DeX, akıllı telefonunuzu bir TV monitörü gibi harici bir ekrana bağlayarak akıllı telefonunuzu bir bilgisayar gibi kullanmanıza olanak tanıyan bir servistir. Harici bir ekran, klavye ve fareyi bağlayarak, akıllı telefonunuzun özelliklerini büyük bir ekranda rahatça yapabilirsiniz.

Samsung Connect - Bluetooth kulaklıkları veya diğer akıllı telefonlar gibi yakın cihazlara kolay ve hızlı bir şekilde bağlanın. Ayrıca akıllı telefonunuzla TV'leri, ev aletlerini ve İnternette Şeyler (IoT) ürünlerini kontrol edebilir ve yönetebilirsiniz.

Samsung Cloud - Resimler, videolar ve uygulamalar gibi önemli verileri güvenli bir şekilde Samsung Cloud'da depolayın ve diğer cihazlarda görüntüleyin.

Bluetooth İki sesli müzik - Bir akıllı tondan diğerine kadar iki Bluetooth kulaklığa veya hoparlöre ses aktarın. Kullanıcıların rahatça dinleyebilmelerini sağlayan bağımsız olarak her bir cihazın ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.

Harici bir hafıza kartı (microSD kartı) - Bir mikro SD kartı cihazınızın saklama alanını genişletmenize ve fotoğraf ve video gibi daha fazla içerik saklamanıza izin verir.

Suya dayanıklı - Galaxy S8, suya dayanıklı olmasını sağlamak için IP68 standartlarına uygundur. Artık akıllı telefonunuzu ıslak ortamlarda kullanabilirsiniz. Akıllı telefonunuzu çeşitli durumlarda özgürce kullanabilirsiniz.

Gear ile Bağlantı - Samsung Gear uygulamasını kullanarak akıllı telefonunuzu ve Gear cihazı hızlı bir şekilde bağlayabilirsiniz. Sesli aramalara cevap verebilir, mesajlar alabilir, yürüyüş adımlarınızı kaydedebilir veya egzersiz yapabilir, kalp atış hızınızı ölçebilir, müzik dinleyebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.