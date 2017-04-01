Samsung Galaxy S8 Microsoft Edition Geliyor

Sponsorlu Bağlantılar...

Samsung Galaxy S6 ve S7 serilerinde telefonla beraber gelen Microsoft uygulamaları sundu. Skype, onedrive ve OneNote bazı uygulamalardı.

Geçtiğimiz günlerde anıtılan Galaxy S8 sonrasında gelen haber ise Samsung'un Microsoft ortaklığını arttırdığını gösteriyor. Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus Wi-Fi ile bağlandığında Microsoft sürümü aktifleşen bir özelleştirme düşünülmüş. Bu özellik sadece Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus Microsoft Edition modellerde bulunacak.

Ön siparişler Microsoft ABD perakande satışı yapan mağazalarında başladı.

Gelen bu özelleştirmede müşterilere Office, OneDrive, Cortana, Outlook ve benzeri Microsoft uygulamaları ile sınıfının en iyisi verimlilik deneyimini sağlanıyor.

Bilindiği üzere Microsoft ve Samsung bir anlaşma yaptılar ve anlaşma içeriği gizli tutuldu. Gelişmelerin bu anlaşmaya paralel gittiği düşünülüyor.

Microsoft uygulamalarının diğer Galaxy S8 model telefonlarda neler olacağı bilgisi haberimizde güncellenerek duyurulacaktır.

Güncelleme: Samsung Galaxy S8 telefonların hepsinde Microsoft uygulamaları paket haline geliyor.

Galaxy S8 telefonu tanıtıldığı günün ertesinde ülkemizde de ön siparişle satışa sunulmuştu.

Türkiye Galaxy S8 Fiyatları

Ülkemizde satışa sunulacak olan Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus modellerinin fiyatı 4.399 TL ve 4.999 TL olarak açıklandı. 64GB dahili hafızalı Samsung Galaxy S8 fiyatı 4.399 TL, 64GB Galaxy S8 Plus fiyatı ise 4999 TL.