Samsung Galaxy S8 Tamamen Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy S8 tanıtımı 29 Mart'ta olacak ama sızıntılar şimdiden telefonu tamamen ortaya çıkardı.

Sızıntı yine @evleaks tarafından geldi. Basın görselini sızdıran ünlü Twitter hesabının konu ile ilgili twitini aşağıda görebilirsiniz.

En çok konuşulan ve en çok çizimi yapılan konu ve sorulan soru "yeni Samsung amiral gemisinde ana menü butonu olacak mı" şeklindeydi. Şimdi cevap ayan beyan alındı. Galaxy S8 ekranında buton bulunmuyor.

Galaxy S8 üzerinde USB TYPE C giriş bulunurken aynı zamanda 3,5mm jack girişi de bulunuyor.

Satışı iptal edilen Note 7 de bulunan iris tarayıcı Galaxy S8 üzerinde de bulunuyor.

Galaxy S8 özellikleri hakkında gelen bazı iddialar / beklentiler

GALAXY S8 PLUS ÜZERİNDE S-PEN KULLANILABİLİR?

Galaxy Note 7'nin geride bıraktığı koca değili Galaxy S8 ile doldurulma ihtimali var. Bunu da 6.2 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip Şirket, Galaxy S8 üzerinde S-PEN kullanarak bu çılgınlığı yapmayı planlıyor olabilir. Sene sonuna kadar çıkacak olan yeni Note modeline kadar beklenti içindeki kullanıcılarını rahatlatabilirler.

Madem Harman Kardon markasını satın aldım neden stereo hoparlör eklemiyorum?

Samsung'un S8 ve Edge modellerine stereo hoparlörler eklemesi bekleniyor. 8 milyar ödeyerek bünyesine kattığı Harman Kardon firmasını bu işler için satın aldığı zaten bilinmekteydi.

AutoFokus selfie kamerası

Selfie kamerasında auto focus kullanma olasılığı oldukça yüksek olan Samsung'un en çok beklenen özelliklerinden birisi olması bekleniyor. Biraz yavaş olsa da selfie kameralara verilen değer her geçen yıl artmaya başlıyor. petabayt.com

8GB of RAM, Snapdragon 835, Exynos 8895

Beklenen olası donanımlar. Asus Zenfone AR ile gelen 8GB donnaım sonrasında Samsung'un 8 serisi telefonlarından 8GB kullanması oldukça normal geliyor.

Samsung Galaxy S8 2560 x 1440 px az güç tüketen ekran ile geliyor

Yeni bir Super AMOLED ekran ile gelecek olan Galaxy S8 düşük güç tüketimi ve AMOLED'in doygun renkleri ile efsane olabilir.

I think this is what you've been waiting for. pic.twitter.com/FvYfsLOy0R

— Evan Blass (@evleaks) 1 Mart 2017