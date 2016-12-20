Samsung Galaxy S8 Tanıtımı Nisan Ayına Ertelenebilir

Ortada dolaşan söylentilere göre Samsung yeni amiral gemisi telefonun çıkış tarihini 3 ay ileri atabilir.

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Şirket bu gecikmeyle beraber MWC / Dünya Mobil Kongresi'ndeki koşuşturmadan etkilenmeden yoluna devam edebilir. Galaxy Note 7 sorunlarından sonra ilk çıkartacağı telefonun da sorunsuz bir şekilde çıkması için de gerekli zamanı bulmuş olacaklar.

Bunlar dedikodu.. Peki Samsung çevresinde durum nasıl?

Samsung'un strateji toplantısından çıkan sözler durumun çok farklı olduğunu gösteriyor. Hikayenin fazlası var. Galaxy S8 tanıtımı Nisan ayına ertelenmesinin en büyük sebeplerinden birisi reklam kampanyası olacak. Çünkü Samsung bir çok radikal değişikliğe gidiyor.

Samsung Galaxy S8 yenilikleri neler olacak?

Öncelikle ana menü tuşu evet yılların klasik ana menü tuşu kaldırılıyor. Böylelikle parmak izi okuyucu da başka bir yere taşınmış olacak. Bunların yanı sıra 3.5mm jack girişi de kaldırılıyor.Apple bu işlemi iPhone 7 üzerinde uyguladı ve 3.5mm jack girişini kaldırdı. Fakat sadık alıcı kitlesi tarafından bu sorun edilmedi. Fakat Samsung müşterileri / Android kullanıcıları yani muhtemel alıcılar bakalım bu durumu nasıl karşılayacak? Olay sadece bununla da bitmiyor. Ana menü butonu da kaldırılıyor. Aslında iPhone 7 için beklenen değişikliklerin başında geliyordu. Apple sadık alıcı kitlesi sebebiyle değişiklikleri kolay kolay yansıtmıyor. iPhone 6 serisine kadar ekranını büyütmeyi planlamıyordu bile. Samsung bu fırsatı kaçırmadı ve olası ana menü buotnu değişikliğinde rakibinden bir adım önde olmuş olacak.

İnsanların alışkanlıklardan vazgeçmesi pek kolay olmuyor. Bunların sonucunu ve telefonun son halini tahmini olarak en erken Şubat ayıda göreceğiz.

Ana menü butonu ve 3.5mm jack girişi olmayan iPhone görünümlü Samsung hakkında düşünceleriniz ne olurdu, yorumlarınızı bekliyoruz.