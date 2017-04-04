Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus Türk Telekom Ofislerinde 21 Nisan 2017

Samsung Galaxy S8 ve S8+, Türk Telekom mağazalarında satışa sunulacak

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Türk Telekom, son teknoloji ürünü akıllı telefonları müşterilerine sunmaya devam ediyor. Samsung’un merakla beklenen yeni Galaxy S8 ve S8+ akıllı telefonları 21 Nisan’dan itibaren Türk Telekom mağazalarında satışa sunulacak.

Türkiye’nin lider iletişim ve eğlence teknolojileri şirketi Türk Telekom en yeni akıllı telefonları Türkiye’nin 81 ilindeki mağazalarında müşterileriyle buluşturmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde dünya tanıtımı gerçekleştirilen Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8+ 21 Nisan’da Türk Telekom mağazalarında satışa sunulacak.

Sınırları ortadan kaldıran Samsung Galaxy S8 ve S8+, neredeyse tamamen çerçevesiz sıra dışı tasarımıyla ‘Sonsuz ekran’ (Infinity Display) deneyimi sunuyor. ‘Ana Menü’ tuşunun olmadığı Galaxy S8 ve S8+, ‘Görünmez Ana Menü Tuşu’ özelliği sayesinde daha geniş bir ekran deneyimi sunuyor. Samsung Galaxy S8 5,8 inç ekrana, Galaxy S8+ ise 6,2 inç ekrana sahip. Her iki cihazın da 12MP Dual Pixel arka kamera ve 8MP ön kamerası bulunuyor. Samsung Galaxy S8 ve S8+, canlı ve net fotoğraflar çekebileceğiniz kaliteli selfie kamerası ve karanlıkta dahi eşsiz anları yakalayabileceğiniz arka kamera ile sunuluyor.

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Galaxy S8 Özellikleri

Galaxy S8 ve S8+ dünyanın ilk 10nm işlemcisini kullanarak hız ve gücün yanı sıra batarya verimliliği de sağlıyor. Hızlı açılan uygulamalar, uzun pil ömrü, güç tasarrufu ve daha fazlasını sunan Galaxy S8 ve S8+, iyi performans gösteren cep telefonları için yeni bir standart oluşturuyor. IP68 sertifikasına sahip suya ve toza dayanıklılığının yanında Galaxy S8 ve S8+ iris tarama özelliği ve yüz tanıma sistemi sayesinde kullanıcılarına üstün güvenlik seçeneği de sunuyor.