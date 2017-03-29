Samsung Galaxy S8 ve Samsung Galaxy S8 Plus bugün itibariyle tanıtıldı.

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Ne tanıtımdı ama! Samsung maziyi unutturmak için elinden geleni yapmış. Ana menü butonu kaldırmalar, ekran boy oranını arttırmalar, yepyeni özellikler...

Bunlara diğer yazılarımızda değineceğiz.

Telefon arayanların mutlaka merak ettiği konulardan birisi olacak olan"Samsung Galaxy S8 ve Samsung Galaxy S8 Plus Arasında Ne Fark Var?" sorusuna yanıt bulalım.

Galaxy S8 iki farklı model olarak geldi.

Samsung Galaxy S8 ve Samsung Galaxy S8 Plus

Basit olarak açıklarsak Plus olan model daha büyüktür. Ancak dikkat edilmesi gereken bir kaç farklılık daha bulunuyor.

Anahtar Farklılıklar

Özellikler Galaxy S8 Galaxy S8 + Görüntüle 5,8 inç 6,2 inç Pil 3000 mAh 3,500 mAh Boyutlar 148,9 x 68,1 x 8 mm 159,5 x 73,4 x 8,1mm Ağırlık 152 g 173g

Gördüğünüz gibi, iki model arasında çok fazla fark yok. Samsung temelde aynı telefonun 2 boyutunu piyasaya sürdü.

Daha fazla fark isterseniz, en başta göze çarpan iki telefon arasındaki fiyat farkı oluyor. Galaxy S8 Plus kardeşinden daha pahalı.

AT & T

Galaxy S8 - 750 $

Galaxy S8 + - 850 $

T mobil

Galaxy S8- $ 750

Galaxy S8 + - 850 $

Verizon

Galaxy S8 - 720 $

Galaxy S8 + - 840 $

Türkiye Galaxy S8 Fiyatları

Ülkemizde satışa sunulacak olan Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus modellerinin fiyatı 4.399 TL ve 4.999 TL olarak açıklandı. 64GB dahili hafızalı Samsung Galaxy S8 fiyatı 4.399 TL, 64GB Galaxy S8 Plus fiyatı ise 4999 TL.

İki kere yazmak iyi geldi nedense :)))

Fiyat konusuna girmezsek;

Galaxy S 8 Plus iyi bir pil ömrü isterseniz iyi bir seçimdir. Ancak aynı zamanda daha da büyüktür. Vermeniz gereken karar ise belli. Daha büyük telefon, daha iyi pil ömrü ve daha çok para. Tercih size kalmış.