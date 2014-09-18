SAMSUNG UE40ES5700 TÜRKSAT 4A HAZIR KANAL LİSTESİ

SAMSUNG UE40ES5700 İÇİN HAZIR AYARLANMIŞ KANAL LİSTESİ
Dikkat: Bu işlemler için dahili uydu alıcısı kullanıyor olmalısınız!
http://www.petabayt.com/wp-content/uploads/2014/09/SAMSUNG-channel_list_UE40ES5700_1201.rar
(rarlı dosyayı klasöre çıkartıp yakın halini USB belleğe atın)
http://www.win-rar.com/predownload.html?L=5
Bu dosyayı indirip USB belleğinize atın ve televizyona takın.
Menü / KANAL / KANAL lstsni aktrn /( şifre sorarsa 0000 )
Hazır kanal litesi kendi tv'nizde çıkacaktır.
TRT kanalları önce
Haber Kanalları
Kanald Atv Star Show
Gerisi normal kanallar ve Radyolar
İnternetten derlenmiştir, dosya güvenliği ve TV ayarları sizin sorumluluğunuzdadır. Diğer modellere uyumlu olup olmadığı denenmedi.