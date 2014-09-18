SAMSUNG UE40ES5700 TÜRKSAT 4A HAZIR KANAL LİSTESİ

Eylül 18th, 2014 Teknoloji 34 comments

SAMSUNG UE40ES5700 TÜRKSAT 4A HAZIR KANAL LİSTESİ

SAMSUNG UE40ES5700 İÇİN HAZIR AYARLANMIŞ KANAL LİSTESİ

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Dikkat: Bu işlemler için dahili uydu alıcısı kullanıyor olmalısınız!

http://www.petabayt.com/wp-content/uploads/2014/09/SAMSUNG-channel_list_UE40ES5700_1201.rar

(rarlı dosyayı klasöre çıkartıp yakın halini USB belleğe atın)

http://www.win-rar.com/predownload.html?L=5

Bu dosyayı indirip USB belleğinize atın ve televizyona takın.

Menü / KANAL / KANAL lstsni aktrn /( şifre sorarsa 0000 )

Hazır kanal litesi kendi tv'nizde çıkacaktır.

TRT kanalları önce
Haber Kanalları
Kanald Atv Star Show
Gerisi normal kanallar ve Radyolar

İnternetten derlenmiştir, dosya güvenliği ve TV ayarları sizin sorumluluğunuzdadır. Diğer modellere uyumlu olup olmadığı denenmedi.

 

34 Yorum

  1. Siemdifer
    18 Eylül 2014 18:58 Cevaplayın

    Teşekkürler, TV ye attım 10sn ye sonra kanallar güncelleniyor dedi.

  2. Sayto
    18 Eylül 2014 21:21 Cevaplayın

    Teşekkürler, Başka modelde deneyip olumlu sonuç alan varmı acaba?

    1. Serhat
      20 Eylül 2014 14:22 Cevaplayın

      40ES6710 için başarılı sonuç verdi 🙂

  3. cagri
    18 Eylül 2014 23:03 Cevaplayın

    Çok teşekkür ederim. Çok iyi oldu.

    1. admin
      19 Eylül 2014 01:01 Cevaplayın

      Rica ederiz, iyi seyirler

  4. crazy
    18 Eylül 2014 23:13 Cevaplayın

    40h7000 modelinde denedim başarılı 😉
    teşekkür ederim büyük bir yükten kurtardınız…

  5. kekec34
    19 Eylül 2014 00:04 Cevaplayın

    Çok ama çok teşekkürler

    1. admin
      19 Eylül 2014 01:01 Cevaplayın

      Rica ederiz, iyi seyirler

  6. Hakan
    19 Eylül 2014 01:33 Cevaplayın

    ya ben UE46ES6340 yaptım fakan TRT grubu ve birçok kanal sinyal zayıf veya yok diyor . yardımcı olur musunuz ?

  7. Everywhere
    19 Eylül 2014 01:57 Cevaplayın

    Usb haricinde herhangi bir şekilde aktaramıyormuyuz Usb bellek yok elimde

  8. YuTa iNKa
    19 Eylül 2014 12:48 Cevaplayın

    Merhabalar.

    Samsung un Dahılı Uydu Alıcı Lı Tum Modellerınde Bu Kanal Lıstesını Yukleyebılırsınız.

    Everywhere – Uydudan Yazılım Guncelleme Ust Modellerde var UHD serısı Icın . Usb Sart…

    Hakan – O sorun U bende Bugun Duydum. 3A Uydusunda Trt Ler SAMSUNG da sıkıntılydı. 4A ıle Bu sorun asıldı. ama su anda yenı yenı sorunlarımız olmaya basladı 🙂

    Bu arada ben samsung calısanıyım ( ofis )

    1. ismail
      20 Eylül 2014 02:55 Cevaplayın

      Italya’da yasiyorum. USB’den kanal listesini yukledigimde reset country information then try again diyor. ama menude Turkiye yok. ne yapabilirim?
      46es6800

      1. YuTa iNKa
        20 Eylül 2014 13:09 Cevaplayın

        İsmail Slm..

        Samsung Dunya’yı 4 e Bölen Bir Şirket. Ve Bız 3. Sıradayız. Mena Diye Gecen Grup da Turkıye Vardır.

        Middle East and North Africa
        Orta Doğu ve Kuzey Afrika

        Dogal Olarak Senın Ulke 1 Sıra da Bulunan Euro Bölgesi. ( İşin Acıgı Bunu Bılmıyorum Ama Aksam – Gece Bunu Cozmus Olurum )

        Sunu Istersen Sende Deneyebılırmısın ?

        Menu – Yayın – Kanal Ayarları – Ulke ( Diğerlerini Sec – ( Digerlerı Secılı İse Baska Ulkelerı Sec.

  9. gökhan
    19 Eylül 2014 15:03 Cevaplayın

    merhaba doayayı ındırdım flasa attım ama tv kanal bulunmadı dedı?

    1. admin
      19 Eylül 2014 15:05 Cevaplayın

      Dosyayı klasörüne çıkardınız mı ve ayrıca tv’niz kendi uydu alıcısını mı kullanıyor.

  10. gökhan
    19 Eylül 2014 15:07 Cevaplayın

    dosyayı cıkarttım ama hangısını kopyalacagımı anlamadım hepsını attım bende olmadı,model dahili uydu alıcılı 40es5700 modeli ama yapamadım yardım edersenız çok sevınırım

    1. admin
      19 Eylül 2014 15:11 Cevaplayın

      Klasöre koymadna direk dosyayı YSB içine atın ve öyle deneyin. Zaten otomatik tanıyor. Olmazsa YuTa iNKa’nın attığı mesaja reply yapın. Cevap verecektir.

  11. gökhan
    19 Eylül 2014 15:18 Cevaplayın

    hallettim çok sağolun..

    1. admin
      19 Eylül 2014 15:31 Cevaplayın

      İyi seyirler 🙂

  12. funda
    19 Eylül 2014 15:51 Cevaplayın

    merhaba bir ben yapamadım herhalde. http://www.dosya.tc/server35/SYhfSd/SAMSUNG-channel_list_UE40ES5700_1201.rar.html
    buraya tıkladığımda bir sürü program indi ama kanal listesini bulamadım. diğer 2 linkten de hiçbişey inmedi. yardımcı olur musunuz?

    1. admin
      19 Eylül 2014 16:18 Cevaplayın

      En altta küçük Download yazısına tıklayın. Onu indirin.

    2. admin
      19 Eylül 2014 16:20 Cevaplayın

      http://www.petabayt.com/wp-content/uploads/2014/09/SAMSUNG-channel_list_UE40ES5700_1201.rar

      Buradan indirin, direkmen inecektir. Daha sonra dosyayı winrar ile açın.

      1. funda
        19 Eylül 2014 16:30 Cevaplayın

        teşekkür ederim şimdi oldu toplam 113 kanal mı var

        1. admin
          19 Eylül 2014 16:43 Cevaplayın

          Onu kullanan arkadaşlar açıklasın ben test etmedim.

  13. Alp
    19 Eylül 2014 19:53 Cevaplayın

    ben almanyadan deniyorum olmuyor ülke konumunu degistirin diyor samsung ue40es5700 kullaniyom lütfen yardim edin

    1. YuTa iNKa
      20 Eylül 2014 12:57 Cevaplayın

      Alp Slm. Üzülme O Turkıyede De yazıyor 🙂 Cıhazlar TK olmasına ragmen 🙂

      2 3 Kez Dene Ekranda Ulke Uyumsuzlugu Yazdıgında Peşpeşe Bas

      Cozulmez Ise:

      Menu – Yayın – Kanal Ayarları – Ulke ( Diğerlerini Sec – secılı ıse Knedı Ulke nı sec )

      Baktın Oda Olmadı. Cıhazın Arkasında Serı Nosunun En sonunda 2 Hanelı Yada 3 hanelı Harf Grubu Vardır.

      Bızım Kı Yanı TURKEY için ( TK ) Gecer Sendekı Neyse Ona Gore Ben Sorunu Cozer Yıne Yazarım..

  14. zey
    19 Eylül 2014 23:28 Cevaplayın

    Yukledik ama goruntu neden yok acaba kanal isimleri geldi fakat goruntu yok

  15. YuTa iNKa
    20 Eylül 2014 12:52 Cevaplayın

    Arkadaslar Merhaba.

    Cımayan Kanalallar ıcın

    Lnb Ayarları Ile oynayın :

    Menu – Yayın – kanal ayarları – uydu sıstemı – sıfre 0000 ( dort adet sıfır ) – konumlandırıcı ayarı kapalı ( bazı cıhazlar kendı basına acmaya basladı ) – geri – Lnb Osirator Alt 9750 – Lnb Osırator Ust 10600 ( Bir Cok Tv De 10750 ye Cıktıgını Gorduk )

    Cıkmayan Kanallar Icın Bu Sekılde Bır Aşım Surecı Yasadık.

    Yınede Olmaz Ise Donus Yapabılırsınız

  16. YuTa iNKa
    20 Eylül 2014 13:14 Cevaplayın

    https://www.dropbox.com/s/ezask3wamlbo8ye/channel_list_UE55HU7500_18092014.scm?dl=0

    Aynısı Bu Liste İçinde Gecerlıdır.

    Lnb ve Konumlandırıcı Ayarları

  17. Serhat
    20 Eylül 2014 14:21 Cevaplayın

    40ES6710 denedim oldu 🙂 Teşekkürler…

  18. cihan
    21 Eylül 2014 01:25 Cevaplayın

    arkadaşlar yardım edin listeyi yükledim ama TRT kanllarını izliyemiyorum (samsung smart tv)

  19. ömer
    23 Eylül 2014 10:57 Cevaplayın

    beyler Menu – Yayın – kanal ayarları – manel tarama ya girin türksat 42e seçin transponder 11747 diğerlerini ellemeyin bide network tarama etkinleştir seçin taratın bütün kanallar trt ler dahil hepsi geliyo bende baya uğraştım böyle aştım sorunu

  20. sah
    06 Ekim 2014 10:11 Cevaplayın

    merhaba,
    tüm yazılanları uyguladım ama ne yaptıysam olmadı. lütfen yardımcı olur musunuz. samsung ue32es5700 model. teşekkürler…

  21. umut
    22 Mart 2017 23:43 Cevaplayın

    tek yüklemeyle çalıştı elinize saglık

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