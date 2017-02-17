Samsung'un veliahtı Lee Jae-yong tutuklandı. Tutuklanma sebebi ise Güney Kore'de şok dalgası yaşatan, Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin yetkilerinin elinden alınmasına yol açan yolsuzluk ve siyasi nüfuz skandalına yönelik soruşturma oldu.

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48 yaşındaki veliaht Lee, vakıflara bağışta bulunmakla suçlanarak tutuklandı. Mahkeme suçu kanıtlanmasa da sanığın kaçma şüphesi olduğu için tutuklanmasına karar verdi.

Lee'nin gece boyunca Seul'deki gözaltı merkezinde tek kişilik bir hücrede kaldı. Hücrede bir televizyon ve çalışma masasının da bulunduğu belirtildi.

Samsung Group ise yaptığı açıklamada, davanın ilerleyen aşamalarında gerçeklerin ortaya çıkması için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını belirtti.

38 milyon dolar iddiası

Veliahtın Güney Kore başkanına 38 Milyon dolar rüşvet verdiği iddia ediliyor. Mahkeme sürecinin ise 3 aya kadar uzaması bekleniyor. Bu süre içerisinde tutuklu kalabilir. Tutuklanmasaydı Samsung'un başına geçecekti.

Anayasa Mahkemesi Park'ı suçlu bulursa, 65 yaşındaki Devlet Başkanı, ülke tarihinde görevden alınan ilk seçilmiş lider olacak ve Güney Korelileri yeni liderlerini seçmek için sandık başına gidecek.