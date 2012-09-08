SD CARD Problemlerinin Çözümü

SD CARD Problemlerinin Çözümü

Eylül 8th, 2012 Blog, Yazılım Güncelleme 88 comments

Yeni rom yüklendiğinde ortaya çıkan sd card görmeme sorunu

Bu sorunu aşağıda vereceğim 3 adım ile çözebilirsiniz. Sorunu çözmeye başlamadan önce hboot sürümünüzü bilmeniz gerekmektedir. hboot nedir derseniz iphone kullanmalısınız :) hboot versiyonunuzu öğrenmek için telefonu kapatın. Ses kısma ve güç tuşuna basılı tutarak bekleyin, karşınıza bootloader ekranı çıkacak. Aşağıdaki resimdekine benzer bir ekran çıkacaktır. Oradan hboot sürümünüzü öğrenebilrisiniz.

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Gelelim SD CARD Problemlerinden SD KART GÖRMEME SORUNUNA

1.Google play store dan ESfile Explorer (dosya yöneticisi programı) programını indirin.

 

2.Sonra ayarlara gidin ve root üzerinden /system/etc kısmına gelin ve vold.fstab dosyasını aratın. Daha sonra dosyayı text editör (sayfa düzenleme) ile açın ve aşağıdaki satırı bulun.

dev_mount sdcard /mnt/sdcard 34 /devices/platform/msm_sdcc.2/mmc_host

hboot versiyonunuz 1,25 ise 34 yazan yeri 33 olarak değiştirin.

hboot versiyonunuz 1,28 ise 33 yazan yeri 34 olarak değiştirin.

3.Daha sona dosyayı kaydedin ve telefonu yeniden başlatın. Telefonunuz açıldığında sd kartınızıdaki dosyalarınızın geri geldiğini göreceksiniz.

 

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88 yorum

  1. HTC Sensation XL ROM ATTIKTAN SONRA SD CARD PROBLEMİ | Tablet Pc | Tabletler | Tablet Bilgisayar Blog
    08 Eylül 2012 at 04:54 Reply

    […] çözümünü SD CARD problemlerinin çözümü […]

  2. tabletpc
    10 Eylül 2012 at 23:58 Reply

    teşekkürler, sanırım bu çözüm bütün rom atılmış anroidler için geçerli.

  3. osmanlı
    15 Eylül 2012 at 11:01 Reply

    usta bendede aynı sorun var olmadı

  4. osmanlı
    15 Eylül 2012 at 11:03 Reply

    kayıd ederken hata veriyor

    1. htc tablet sd kart
      15 Eylül 2012 at 23:08 Reply

      hboot ile mi açtın telefonu? telefonu bootlayıp açacaksın, daha sonra kaydedebilirsin. hboot diye arat nasıl yapıldığını bulursun.

      1. serhat çapar
        19 Eylül 2012 at 10:54 Reply

        sensation xl kullanıyorum dediğiniz gibi boot yapıyorum olmadı kaydedemiyorum

  5. tabletello
    13 Kasım 2012 at 16:47 Reply

    teşekkürler

  6. Sahra
    26 Temmuz 2013 at 14:45 Reply

    Android 16 GB tabletim var. Hafızası yetersiz kaldığı için 32 GB sdkart aldım. Kart üzerinde takılı bulunduğu halde, “depolama alanı bitiyor” uyarısı veriyor ve yükleme yapmıyor. Kartın içeriğini bir pc.den görüntülediğimde içi boş görünmekte. Bu konuda ne yapabilirim? Şimdiden teşekkürler…

  7. Azad
    04 Ağustos 2013 at 18:42 Reply

    Çok teşekkürler kardeşim.Daha dosyayı düzenlerken sd kartı okudu. 🙂

  8. GALAXYACE
    03 Eylül 2013 at 17:56 Reply

    şu 2. kısmı anlayamadım lütfen yardım ediiinn

    1. admin
      05 Eylül 2013 at 01:07 Reply

      esfile programını indirip kurdun mu?

  9. galaxy young
    14 Şubat 2014 at 19:54 Reply

    bn 2. kısmı anlamadım . Bnde dev_mount sdcard /mnt/sdcard 34-33 yazmio.

  10. hatice
    03 Temmuz 2014 at 01:21 Reply

    benim galaxy s5 im var blutooth ile 150 şarkı felan yolladım ama daha fazlasını kabul etmiyo sd cartta yeterli alan yok diyo nasıl düzelticem acil yardımcı olur musunuz

    1. admin
      03 Temmuz 2014 at 01:39 Reply

      Büyük ihtimalle şarkıları telefon hafızasına atıyor. Önce attıklarınızı hafıza kartına taşıyın sonra tekrar bluetooth kullanın.

      Pc ile müzik atma imkanınız varsa onu öneririm.

  11. ebrar
    03 Temmuz 2014 at 01:22 Reply

    benim galaxy s5 im var blutooth ile 150 şarkı felan yolladım ama daha fazlasını kabul etmiyo sd cartta yeterli alan yok diyo nasıl düzelticem acil yardımcı olur musunuz

  12. hatice
    03 Temmuz 2014 at 14:42 Reply

    Exper easypad7 tabletim var. Bir uygulama indirirken depolama alani bitiyor bazi veriler calismayabilir diye bildirim geldi. Birkac uygulama silerken ;launcer durduruldu , androit.proces.acore islemi durduruldu, google play stor durduruldu diyebildirimler gelmeye basladi. Reset attim kaptip actim sonuc degismedi.tabletmdeayarlar bolumu harici bir yere giremoyorum herhangi bir indirme yapiyorum. Lutfem yardimci olurmusunuz

    1. admin
      03 Temmuz 2014 at 15:45 Reply

      Fabrika ayarlarına geri döndürmeyi denediniz mi?

  13. hatice
    03 Temmuz 2014 at 17:04 Reply

    Tabletimin icerisinde silinmesini istemedgm dosyalarm var.bildigm kadariyla bu dosyalar silinicek. Baska yapabilecegim bir sey var mi acaba

    1. admin
      03 Temmuz 2014 at 18:46 Reply

      Tabletinizi pc ye bağlayabilirseniz içinde istediğiniz dosyalara ulaşabilirsiniz.

  14. hatice
    03 Temmuz 2014 at 19:25 Reply

    Yardmlariniz icin tesekkurler

    1. admin
      03 Temmuz 2014 at 19:28 Reply

      Yardımcı olmuşuzdur umarım, iyi günler.

  15. hatice
    03 Temmuz 2014 at 22:09 Reply

    Sizin dediginiz gibi yaptm tableti fabrika ayarlarina geri dondurdum ama hic bir ise yaramadi tablet ayni durumda ne yapacagim simdi

    1. admin
      03 Temmuz 2014 at 22:12 Reply

      1 ) Hatayı aldıktan sonra telefonunuzu Türkçe dilinde değilde İngilizce dilinde kullanmayı deneyin bakalım sorun devam edecek mi ? Genellikle düzeldiğini gördüm.
      2 ) Uygulamalarınızın ön belleklerini silin ve telefonunuzu kapatıp açın.
      3 ) Uygulama güncellemesi yaptıktan sonra bazı telefonlarda bu hatayı aldığını duydum telefonunuzun güncellemelerini yok etmek için telefonunuzu sıfırlayın , içindeki her şeyi sil diyerek tabi sonra kullanmaya başlayın ve güncelleme yapmayın.
      4 ) Daha önce farklı romlar attıysanız ve başka rom yüklediniz ise yazılımsal çakışmalardan dolayı bu sorun orataya çıkabilir. Yazılımınızı tekrar yükeyin yani tekrar orijinal romunu atın.
      5 ) SD Kartınızı taktığınızda bu sorun ortaya çıkıyorsa eğer SD kartınızı bilgisayarınızda biçimlendirin.
      6 ) Format attığınıza yedeklediğiniz uygulamalar varsa bunları tekrar yüklemeyin.
      7 ) Telefonunuzun orijinal yazılımını atın..

  16. hatıce
    03 Temmuz 2014 at 22:28 Reply

    telefon degıl tablet bırde bunları nasıl yapacagımı bılmıyorum

    1. admin
      03 Temmuz 2014 at 22:30 Reply

      Farketmez işletim sistemleri aynı. Hepsini yapmanıza gerek yoks ırayla gidin. Önce tableti ingilizce dile alın. Olmazsa hafıza kartınızı yedekleyin ve pc’de formatlayın. Diğer seçenekler için servis desteği almanız gerekebilir.

  17. hatice
    03 Temmuz 2014 at 23:05 Reply

    Bilgisayardan nasil format atilir

    1. admin
      03 Temmuz 2014 at 23:07 Reply

      Hafıza kartı okuyucunuz varsa bilgisayara usb bağlantısından bağlayın. SD kartı bilgisayar tanıdığında içindeki dosyalarını kopyalayaıp masaütüne yedekleyin. Daha sonra hafıza kartınızı gösteren sürücüyü mouse ile sağ tıklayarak BİÇİMLENDİR menüsüne basın. Kart okuyucunuz yoksa bu işlemi herhangi bir telefoncu ve net cafe ücretsiz yapar.

  18. feyza
    14 Ağustos 2014 at 21:30 Reply

    Lg g2 mini kullanicisiyim telefonuma 8 gb yeni hafiza karti aldim fakat karti okumuyo yani sd kart bos diyo kullanamiyorum lutfen yardimci olur musunuz? ?

    1. admin
      14 Ağustos 2014 at 21:32 Reply

      Bilgisayara takınca çalışıyor mu?

  19. feyza
    14 Ağustos 2014 at 21:56 Reply

    Onu denemedim

  20. feyza
    14 Ağustos 2014 at 22:02 Reply

    Ama diger telefonlarda calisiyo bnmkinde okumuyo

  21. mert
    02 Kasım 2014 at 14:15 Reply

    Samsung s5 kullaniyorum telefonu yeniden baslattigimda sd kart bos veya dosya sistemi desteklenmiyor yazisi geliyor. Farkli telefonlarda denedim ayni hatayi aldim pcye taktim gormuyor karttakileri nasil kurtarabilirim?

    1. admin
      02 Kasım 2014 at 18:59 Reply

      Pc den kurtarma yapabilmen için pc nin kartı görmesi lazım. Format kartını kurtarabilir ama içindekiler için bir şey demek zor.

  22. uğur kaplan
    04 Aralık 2014 at 00:59 Reply

    Hocam mrblar ben ugur benım aphone 5s im var replika ama sd kart hatası verıyor nasıl cozebılırım bu olayı

  23. yaprak
    03 Şubat 2015 at 21:30 Reply

    Root settings bende aktig değil 🙁

    1. PetaBayt
      04 Şubat 2015 at 01:19 Reply

      Yukarıdaki çok eski bir konu. Sorununuzu yazın cevap gelecektir.

      http://sorucevap.petabayt.com/

  24. yaprak
    06 Şubat 2015 at 14:46 Reply

    Benim sd kart gözükmüyor sizin dediğiniz programı yükledim ayarlardan root üzerinden tarif etmişsiniz ama ben ayarlara giriyorum rootu işaretleyin ce root aktif olmuyor yardım edin lütfen

    1. PetaBayt
      06 Şubat 2015 at 15:18 Reply

      Telefonunuzun modeli nedir, sd kartınız kaçlıktır, başka bir cihazda denediniz mi?

  25. yaprak
    10 Şubat 2015 at 19:37 Reply

    Samsung s4 mini 8 cb lık evet denedim açılmıyor sorun kartta yani içindekileri kurtarma şansım varmı

    1. PetaBayt
      10 Şubat 2015 at 23:01 Reply

      Kart okuyucu ile bilgisayarda deneyin. Bilgisayara taktığınızda biçimlendireyim mi diye sorarsa evet derseniz içi silinip kartı kurtarma ihtimaliniz var.

      Orada da okumazsa profesyonel veri kurtarma yerlerine verin. Ücretler pahalı oluyor. Normal HDD’yi 200 300 dolardan açıyorlar. Sd kartları bilmiyorum.

  26. yaprak
    11 Şubat 2015 at 14:02 Reply

    Anladım ilginiz için çok teşekkür ederim

  27. omer
    15 Şubat 2015 at 15:56 Reply

    Galaxsi i9000 kullaniyorum. 8Gb lik Sd kart bos veyadosya sistemi desteklemiyor diyor ve acilmiyor. Acildiginda bicimlendir siyo. Ben bicimkemeden oradaki resimlerimi nasil kurtarabilirim. Bilgisayar da da bos gorunuyor. Google pleyde bunu duzeltecek bir program varmi admin 😉

    1. PetaBayt
      15 Şubat 2015 at 16:01 Reply

      Google playden olmaz bu iş. Recuva programını pc ye kurup kurtarma dene. Bi ihtimal. http://www.aramakutusu.com/windows/recuva-1-51.html

  28. gereksiz bilgi
    15 Şubat 2015 at 20:05 Reply

    yardımmmm 🙁 🙁 android tabletime micro sd card aldım ama hafıza yükselmedi

    1. PetaBayt
      16 Şubat 2015 at 13:28 Reply

      Kartı görmemiştir muhtemelen. Başka bir cihazda denediniz mi?

  29. anon
    18 Şubat 2015 at 19:50 Reply

    Micro SD kartimi taktigimda galeride ki fotograflar gri oluyor ve acmak icin dokundugumda acilmiyor ama baska bi telefona taktigimda bi sorun olmuyor

  30. mehmet emenci
    24 Mart 2015 at 23:12 Reply

    galaxys5b kullanıyorum bilgisayarıma vıdeo foto kaydedemiyorum bilgisayar telefonumu görmuyor ne yapmam gerekir

    1. PetaBayt
      25 Mart 2015 at 00:08 Reply

      Telefonu bilgisayara bağladığında şarjda mı olmuyor?

  31. Şeyda
    04 Nisan 2015 at 19:32 Reply

    LG E612 telefonunu kullanıyorum. Sd cartımı pcye bağladım. Ama bı hata oldu biçimlendir diyor. Biçimlendirmek istemiyorum. İçindeki dosyalarım gidecek. Biçimlendirmeden içindeki dosyaları kurtarabilir miyim? Yardımcı olun lütfen 🙁

    1. PetaBayt
      04 Nisan 2015 at 19:49 Reply

      Bilgisayar görmeden kurtarmanız çok zor. Telefon da görmüyor herhalde kartı?

  32. Şeyda
    05 Nisan 2015 at 18:28 Reply

    Hayır malasef telefonda görmüyor.

  33. ezgi
    06 Nisan 2015 at 11:53 Reply

    Samsung 10.1 tabletim var. Tablete sd kartim takili fakat galeriye girince sd karttaki resimleri goremiyorum. Sd kartti dosyalarda goruyorum. Ancak baska hic biryerde icindeki bilgilere ulasamiyorum.

    1. PetaBayt
      06 Nisan 2015 at 11:56 Reply

      Sd karta virüs girmiş olabilir. Bilgisayarda taratmayı deneyin.

  34. ezgi
    06 Nisan 2015 at 12:37 Reply

    Hem sd karta baska bilgisayarda tarama yaptim. Hemde tablete tarama yaptim sikinti cikmadi.. birde sd karti tablete takip tekrar taradim virus yok. Ama hala galeride resimleri goremiyorum

    1. PetaBayt
      06 Nisan 2015 at 12:45 Reply

      Bilgisayarda resimleri yedekleyip sd karta format atın. Sonra resimleri tekrar attığınızda çıkacaktır.

  35. Yusuf
    23 Nisan 2015 at 23:11 Reply

    telefonu pc ye bağlıyorum sd kart daki dosyaları göstermiyor neden ?

  36. Yusuf
    23 Nisan 2015 at 23:12 Reply

    yardım edermisiniz

    1. PetaBayt
      23 Nisan 2015 at 23:14 Reply

      Sd kart bozuktur, kart okuyucu bozuktur ya da karta virüs girmiştir. Buradan yapacak pek bir şey yok.

  37. burçin
    25 Nisan 2015 at 16:01 Reply

    sd kartı yeni telefona takınca karttaki resimleri dosya yöneticisine atıyor galeride göremiyorum. su an htc desire 816g kullanıyorum ..yardım eder misiniz

    1. PetaBayt
      25 Nisan 2015 at 18:56 Reply

      Dosya yöneticisinden açıp kaydet veya taşı diyerek galeriye atabilmeniz lazım. Olmuyorsa File Explorer kullanın. https://play.google.com/store/apps/details?id=nextapp.fx&hl=tr

  38. Emir
    28 Nisan 2015 at 17:45 Reply

    ustam ben 2. kısmı anlamadım

  39. emir
    28 Nisan 2015 at 20:49 Reply

    avea in touch 3 kullanıyorum olurmu çok acil

  40. nevzat
    29 Nisan 2015 at 22:37 Reply

    34 veya 33 yazmiyor nereden bulucam da degistircem

  41. PetaBayt
    29 Nisan 2015 at 23:04 Reply

    2012 yılının yazısıdır. Konu eskidiği için sorun yaşayanlar telefon modellerini belirtirse bilenler ona göre yardımcı olurlar.

  42. onur
    04 Mayıs 2015 at 18:07 Reply

    Merhaba, samsung galxy s4 telefonumda 32gb micro sd kart surekli takiliydi ve icinde veri vardi, ve birden sd kart boş veya dosya sistemi desteklenmiyor mesajı geldi. Kart pc ve mac’de de bos gorunuyor, ayrica telwfonumda baska bir sd kart gorunuyor. Verilerimi nasil kurtarabilirim?

    1. PetaBayt
      04 Mayıs 2015 at 18:09 Reply

      Kart yaz bozuldu ya da virüs yedi. Bazı virüsler kartın içindeki dosyaları gizleyebiliyor. Gizli dosyaları göster diyerek bir bakın.

    2. ege
      31 Mayıs 2015 at 22:26 Reply

      Kardeşim çözdünmü bu sorunu aynısı bana oldu bugünbugün

  43. onur
    04 Mayıs 2015 at 20:01 Reply

    Karta format atmami soyluyor pc ve telefon. BoUlan kartdaki veri geri getirilebilir mi?

    1. PetaBayt
      04 Mayıs 2015 at 20:02 Reply

      https://www.piriform.com/recuva/download

      Bu programla format atmadan önce bir dene. Format atılmıyorsa zaten bozuktur.

  44. Erdi yılmaz
    05 Mayıs 2015 at 23:20 Reply

    Merhaba, navigold minimal 8″ tablet bilgisayarıma sd kart taktım,fakat depolama işlemi seçeneği görünmüyor ne yapmam gerekir, saygılarımla

    1. Erdi yılmaz
      05 Mayıs 2015 at 23:31 Reply

      Daha dogrusu, sd kartı tablete göstermiyorum, boyle bir secenek yok 16gb yer var ama tablet sd kartı gordgu halde sd kartı sec diye bir secenek yok

      1. PetaBayt
        05 Mayıs 2015 at 23:32 Reply

        File Explorer ile bakın.

  45. liz
    06 Mayıs 2015 at 14:05 Reply

    Merhaba,
    Note 4 kullanıyorum 128 gb hafıza kartı taktım fakat kullanamıyorum normalde desteklediği yazıyor.. Resim, müzik ve video yüklemeye çalıştım.. Biçok dosyam açılmıyor.. Sorun ne, çözüm var mı acaba.. Bilgisi olan yardım ederse sevinirim..

  46. eren
    07 Mayıs 2015 at 18:39 Reply

    yardım edermsiniz ben ESfile explorer bulamıyom nasıl kullanıcağımada bulamıyom lütfen yardım edin telefondan bi foto silmiştim nasıl getiecem o fotooyu lütfen yardım edin. yardım edecek varsa bu numaraya mesaj göndersin.

  47. satman
    10 Mayıs 2015 at 19:53 Reply

    Root explorer programini kurun etc klasorune girin vold.fstab dosyasini silin sonra dosyayı ( vold.fstab) Internet ten indirip etc klasorune atin Telefonu restart yapin acildiginda kartI cikarip takin duzelir root gerektirir

  48. eylül
    23 Mayıs 2015 at 22:01 Reply

    sd kart bos diyor içindeki resimler çok önemli benim için bilgisayardan hangi yolları izlemem gerekiyor

    1. Satman
      30 Mayıs 2015 at 13:37 Reply

      Sd kart boş dediğinde yapıyoruz zaten işlemi içindekiler geri geliyor

  49. ahmet
    24 Mayıs 2015 at 00:22 Reply

    oldu gerçekten teşekkürler

  50. Enes
    31 Mayıs 2015 at 10:06 Reply

    Vold.fstaba girdim abi 33 yada 34 diye birşey yazmıyo

  51. çağıranın meranı
    07 Haziran 2015 at 11:02 Reply

    root gezginine tıkladım ama dedi ki bu özellik telefonunuzda yok.

  52. çağıranın meranı
    07 Haziran 2015 at 11:03 Reply

    yaa ama benimkisi general mobile.

  53. salih
    16 Temmuz 2015 at 02:53 Reply

    ya üstat ben ındrdım ama ıkıncı kısmı yapamadım

  54. samet
    24 Ekim 2015 at 19:14 Reply

    arkadaslar o metin yok baska seyler yaziyo nasil olacak

  55. ramazan
    17 Kasım 2015 at 12:14 Reply

    benim telefon robot açmıyor başka seçenek varmi

  56. tarik
    01 Mart 2016 at 21:04 Reply

    samsung galaksi not 3 kullaniyorum depolama alanini sd kart yapiyorum ama kayit yapmiyor karti goruyor

  57. Tobi
    01 Nisan 2016 at 20:08 Reply

    Ben root kısmına giriyorum ve hiç dosya yok. Ayrıca sd kartım olmasına rağmen sd kart çıkarıldı yazıyor. Ne yapmalım,yardımcı olurmusunuz?

  58. Mustafa
    17 Ocak 2017 at 17:44 Reply

    Telefonumda hiç yer yok ve hiçbirşey yükleyemiyorum sd taktımda hata veriyor biçimlendir diyorum olmuyor lütfen yardım edin

    1. PetaBayt
      17 Ocak 2017 at 17:45 Reply

      Pc ye takıp biçimlendirmeyi denediniz mi?

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