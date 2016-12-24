Speedtest.net 2016 Türkiye raporu fiber azaldı mobil yükseldi

Speedtest.net 2016 Türkiye raporu fiber azaldı mobil yükseldi

Aralık 24th, 2016 Haberler 0 comments

İnternet hızı ölçen web sitesi speedtest.net, ülkemizde sıklıkla kullanıldığı için oldukça güzel verilere ulaşabiliyor.

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Türkiye raporu 2016 yılının 2. ve 3. çeyrek dönemlerini içeriyor. Raporda internet sağlayıcı firmaların hem geniş bant internete hem de mobil internete yatırım yaptığını fakat 2015 yılından bu yana ülke genelinde bağlantı hızının %10.8 düştüğünü belirtiyor.

Yine raporda göre mobil bağlantı ise %500 lere varan büyük gelişmeler içerdiğinden bahsediliyor.

4.5G LTE'nin gelmesi ile beraber başlayan reklam kampanyaları ve tarife kampanyaları bir çok kişiyi mobil internet ile tanıştırdı. Bunların meyveleri alınıyor olmalı.

Mobil internet yalnızca son 2 ayda %206.1 arttı ve İsveç, ABD gibi ülkeleri geri bıraktık.

Günde 9 milyona yakın test üzerinden yapıldı

Sabit bağlantı hızları ortalama 14.16mbps olurken, uplaod ise 3,82mbps olmuş. 4.2 milyon test üzerinden sağlanan bu rakamların geçen yıla göre değişim oranı -%10. Upload hızında değişim ise -%14.

Türkiye'de İnternet Hızı

İnternet sağlayıcılar

Mobil internet sağlayıcılar

Mobil internet hızları

Rapora buradan ulaşabilirsiniz. (İngilizce)

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