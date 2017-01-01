Steam Ödülleri 2016 Kazananları Açıklandı

Steam Ödülleri Kazananları Belli Oldu

Sponsorlu Bağlantılar...

Steam oyun platformu ilk defa ödül dağıtmaya karar verdi. Ödülleri de 12 kategoriye ayırdı ve bunlara ilginç isimlere vererek yaşattığı duyguları ödül adı yaptı.

İşte 12 dalda ödül kazanan oyunlar.

“Sarılmaya En Çok İhtiyacı Olan Kötü Adam” ödülünü kazanan oyun Portal 2

Bazı insanların sadece sarılmaya ihtiyacı vardır.

Portal 2, 70'in üzerinde ödül alan ve tutkulu takipçilere sahip olan Portal'ın yenilikçi oynanışından, hikayesinden, müziğinden güç alıyor.

Tek oyunculu bölümünde Portal 2, canlı ve yeni karakterlerden oluşan bir kadro, yeni bulmaca unsurları ve çok daha büyüklükte karışık deney odaları sunuyor. Oyuncular, Aperture Science Laboratuvarlarının ilk oyunda onları yönlendiren ölüm saçan bilgisayar GlaDOS tarafından yeniden bir araya getirilen, daha önce görülmemiş yerlerini keşfedecekler.

Oyunun iki kişilik takım oyunu modu ise, eşsiz bir hikayeye, test odalarına ve iki yeni karaktere sahip baştan aşağı ayrı bir senaryo sunuyor. Bu yeni mod, oyuncuları, portallar hakkında bildiklerini düşündükleri her şeyi tekrar düşünmeye zorluyor. Başarıya ulaşmalarında sadece birlikte hareket etmeleri değil, aynı zamanda da birlikte düşünmeleri gerekecek.

Ürün Özellikleri

Kapsamlı tek oyunculu mod: İleri nesil oynanış ve ilgi çekici hikaye içeriyor.

İki kişilik koop: Çok oyunculu oyun kendine ait bağlı bir hikaye, karakterler ve oynanış içeriyor.

Geliştirilmiş fizikler: Bambaşka çeşitlilikte ilginç mücadelelere imkan tanıyor ve daha uzun ama aynı zorlukta bir oyun sunuyor.

Orijinal müzikler.

Muazzam devam oyunu: İlk oyun dünya çapındaki 30'dan fazla yayın tarafından 2007'nin Yılın Oyunu seçildi.

Düzenleme Araçları: Portal 2 düzenleme araçlarını da içerir.

“Ben Bu Oyunun Ödül Kazanmadan Önce de Güzel Olduğunu Düşünüyordum” ödülü Euro Truck Simülatör 2

(Bu yapımın arkasında büyük bir pazarlama gücü yoktu, ancak siz onu buldunuz ve sevdiniz. Daha sonra ondan arkadaşlarınıza bahsettiniz. Ve onlar da sevdi. Ve şimdi o küçük oyun bir ödül kazanabilir... fakat şunu hiç unutmayın: o oyunu kesinlikle ilk siz buldunuz.)

“Zamanın Eskitemediği” ödülünü kazanan oyun The Elder Scrolls V: Skyrim

Bu ödül oynadığınızda bugün de hâlâ ilk günkü gibi iyi olan oyun içindir. Yeni oyunlar yayınlanabilir ancak bu hiç de önemli değildir... her zaman o oyunu oynamak için ona geri döneceksinizdir.

“Sadece 5 Dakika Daha” ödülünü kazanan oyun CS GO

"Yarın erken kalkmanız gerekiyor. Biraz uyumanız gerekiyor ve bu yüzden de sadece bir şey daha yapıp yatacaksınız. Sadece bir şey daha. Bir dakika, bir şey daha. Saat kaç oldu dedin? Gecenin iki buçuğu mu? Bu ödül, sizi geç saatlere kadar oyun oynatan oyun için."

“Dostum, vay canınaaaaa!” ödülünü kazanan oyun Grand Theft Auto V GTA 5

"Bazı oyunlar vardır ki yüzünüzün şekli değişir. Belki sürpriz sonu nedeniyledir. Belki de sadece yirmilik dişlerinizi çektirmişsinizdir. Her hâlükârda bu oyun AKLINIZI BAŞINIZDAN ALMAKTADIR."

“Oyun İçinde Oyun” ödülünü kazanan oyun Grand Theft Auto V GTA 5

Kinder Yumurtaları. Fıstık Ezmeli Kurabiyeler. Jöleli Çörekler. Bütün güzel şeyler başka güzel şeyler ile doludur. Tıpkı leziz dolmalar gibi, bu ödül de bir oyun içinde saklanmış en iyi mini oyunu kutluyor.

“Ağlamıyorum, Gözüme Bir Şey Kaçtı” ödülünü kazanan oyun The Walking Dead

"Oyunlar eğlencelidir. Ancak bazen bundan çok daha fazlası olurlar ve size beklemediğiniz bir şekilde dokunurlar. Bu ödül sizi duygusal olarak gafil avlayan oyun için. Ağlamayı beklemiyordunuz. Ağlamak planınızda yoktu. Ama gene de ağladınız."

“Bir Çiftlik Hayvanının En İyi Kullanımı” ödülünü kazanan oyun Goat Simülatör

Hayvanlar harikadırlar ve neredeyse her oyun onları içerdiği için daha da güzeldir. Ancak bu oyun bir çiftlik hayvanını mümkün olabilecek en iyi şekilde kullandı.

“BUM BUM” ödülünü kazanan oyun DOOM

Dürüst olalım: patlamalar oldukça harika şeylerdir. Gişe rekorları kıran bir filmde, patlamalar heyecan vericidir. Havai fişek kutlamalarında ise patlamalar oldukça güzeldirler. Gözlüklerini takan bir polisin arkasında olduklarında ise tek kelimeyle muhteşemdir. Bu oyunlar, patlama sanatının hakkını layığıyla yerine getirdiler.

“Sevgi/Nefret İlişkisi” ödülünü kazanan oyun Dark Souls III

"Oyunlar eğlenceli olmalı!"... ah benim naif çocuğum, naifliğin çok şirin. Oyunlar eğlenceli olmaktan öte de olabilirler. Oyunlar, mükemmeliyet isteyen mücadeleler olabilir. Bu oyunlar, sizin kendi yeteneğinizi sorgulamanıza neden olacak zorlu mücadeleler olabilir... sizi mükemmelliğe ya da kırılama noktanıza sürükleyecek zorlu bir mücadele. Aile üyelerinizi çığlıklarınızla uyandıracaksınız. Annenizin yüzünü kızartacak sözcükler dökülecek ağzınızdan. Sakin arkadaşlarınız size "seni neden strese sokan bir şeyi oynuyorsun ki" diye soracak... ve siz de onlara kartal misali gözlerle bakarak şöyle cevap vereceksiniz, "Çünkü buna bayılıyorum."

“Arkanıza Yaslanın ve Rahatlayın” ödülünü kazanan oyun Euro Truck Simülatör 2

"Sevgi/Nefret İlişkisi " Ödülünün açıklamasını okudunuz mu? Bu da tam tersi.

“Arkadaşlarla Daha Zevkli” ödülünü kazanan oyun Left 4 Dead 2

Bazı harika oyunlar, tek başına oynandığında o kadar da harika olamayabilirler. Arkanızı kollaması için belki de birkaç arkadaşa ihtiyacınız vardır. Belki de onları sırtından bıçaklayabilecek birkaç arkadaşa ihtiyacınız vardır. Her iki şekilde de bu oyunları oynamak için arkadaşlarıyla toplananları neşe beklemektedir.