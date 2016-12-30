Super Mario Run Android Cihazlara Geliyor

Satış politikası ve yeni stili ile beklentileri karşılamayan Super Maro Run oyunu Android için geliyor.

Sponsorlu Bağlantılar...

Nintendo'nun efsane oyunu şirket politikası sebebi ile uzun zamandır akıllı cihazlara uygun olarak üretilmiyordu. Şirket bu hatasından döndü ve artık oyunlarını Android ve iOS ortamında sergilemeye başladı.

Fakat Nintendo biraz gözü açık çıktı. Hem oyunu ücretsiz indirilebilir olarak sundu hemde kısa bir süre sonra paralı olacak şekilde ayarladı.

Bunun karşılığını ise 17 bin oy içinde 5 üzerinden 2.5 yıldız alarak taçlandırdı. Android üzerinde çok fazla küçük çocuk olduğu için elbet puanı daha fazla olacaktır. Fakat gerçekler ortaya çıktığında bizimde beklentimiz 3,5 puan civarında.

Tabi ki her oyunun paralı olmasını savunmuyoruz ama Nintendo'yu firma yapan oyunların başında gelen kült oyun Super Mario'nun ücretsiz olmasını beklerdik. Belki de şirket ilerleyen dönemlerde farklı sürümlerde en azindan in app purchase yani oyun içi satın alma sunacaktır.

Super Mario Run nasıl indirilir

Oyun Android cihazlara çıktığında haberiniz olması için aşağıdaki bağlantıdan devam edin ve "Ön Kayıt Yaptır" butonuna tıklayınız. Android için Super Mario Run indir.

Halihazırda iOS yani iPhone cihazınız varsa oyunu şimdi indirebilirsiniz. iPhone için Super Mario Run indir.

Oyun hakkında görüşlerinizi bekliyoruz.