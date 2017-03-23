Super Mario Run Nihayet Android Cihazlarda

Uzun yıllardır mobil platformlara beklenen Nintendo oyunlarından Super Mario iOS cihazlardan sonra Android cihazlar için de geliştirildi.

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Gün itibariyle herkes için kullanıma sunulan oyun ücretsiz olarak indirilebiliyor. Yine iPhone sürümünde olduğu gibi ilerleyen bölümlerde prensesi kurtarmak için ücret ödemeniz gerekiyor.

Super Mario Run oyunu iOS cihazlara ilk çıktığı hafta 40 milyon indirmeye ulaşmıştı. Fakat ücret isteyince büyük hayal kırıklığı yaşattı. Bu sebeple Android cihazlarda çok fazla indirilebileceğini kimse beklemiyor açıkçası.

Oyun ayrıca klasik Super Mario oyunu değil. Run isminden anlaşıldığı üzere "Runner Games" yani koşu oyunu. Jet Pack, Subway Surf, Temple Run gibi oyunlarla aynı platformda.

Nintendo daha önce Pokemon Go oyununu da bu şekilde batırmıştı. Çıkmadan aylar önce umutla beklene Pokemon oyunu büyük heyecan yaratmıştı. Tanıtımları ve Pokemon ürünleri ortalarda gezinmeye başlamış ve oyun çıktıktan sonra heyecanı ise sade 3 ay kadar sürdü. Nintendo, Pokemon hayranlarına Gps ve haritaya bağlı olmak zorunda olduğunu bir oyun yaparak zamanla hayranları oyundan soğutmayı başardı.

Super Mario Run yine de Pokemon'a göre biraz daha iyi bir ticari yatırım. Ülkemizde bu tarz oyunlara çok para yatıran olmasa da dünya üzerinde bu oyuna 5 dolar verecek oyuncu sayısı çok fazla.

Oyunda Türkçe seçeneği de bulunmuyor zaten. Türkiye saati yüzünden sorun yaşayanlar olmuş. Bu sorunu yaşayanların saatlerini otomatik olarak ayarlaması gerekiyor.

Super mario Run Android için indirin