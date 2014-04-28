Tablet PC Ekran Değişim Fiyatları Tüm Markalar

Tablet PC Ekran Değişim Fiyatları Tüm Markalar

Nisan 28th, 2014 Blog, Tabletler 188 comments

Bu yazıyı okuduktan sonra tabletinize daha iyi bakacaksınız.

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Siz siz olun tablet pc'nizin ekranını kırmadan önce bir kez daha düşünün!

TABLET EKRANIM KIRILDI, TABLET PC DOKUNMATİK ÇALIŞMIYOR, TABLETİM KIRILDI, TABLETİM DÜŞTÜ, EYVAH DEDİĞİNİZİ DUYAR GİBİYİZ.

İşte size marka marka hangi tablet pc kaç liraya ekran değişimi yapılıyor tam liste. Fiyatlar güncellenecektir.

Dikkat: Satışlarını biz yapmamaktayız. Tablet pc ekran ve değişim fiyatları piyasadan toplanmıştır. Bilgi içindir. 

Samsung tablet pc ekran değişimi 7 inç ekranlarda 400 TL'den başlıyor. 

Samsung Note 10. 2014 modeli için ekran fiyatı 600 TL + kdv

Samsung Tab 3 Ekran Değişimi : 130 TL  + KDV

Acer tablet pc ekranları 400 TL'den başlıyor. Bazı modellerinde tabletin kendisinden fazla fiyat istenebiliyor. Yetkili servis onaylı fiyat.

Amazon kindle tabletler ekran değişimi için 119$ fiyat veriliyor. Bazı modellerinin 110$ olduğunu eklemek gerek.

Apple tabletlerde modele göre ekran fiyatı verilmektedir. Fiyatlar ortalama fiyatlarıdır.

iPad 1 Dokunmatik Değişimi (ön cam) : 180 TL
iPad 1 LCD Ekran Değişimi : 200 TL
iPad 2 Dokunmatik Değişimi (ön cam) : 150 TL
iPad 2 LCD Ekran Değişimi : 200 TL
iPad 3 Dokunmatik Değişimi (ön cam) : 200 TL
iPad 3 LCD Ekran Değişimi : 200 TL
iPad 4 Dokunmatik Değişimi (ön cam) : 200 TL
iPad 4 LCD Ekran Değişimi : 200 TL
iPad Mini Dokunmatik Değişimi (ön cam) : 250 TL
iPad Mini LCD Ekran Değişimi : 250 TL

Asus 7 inç tabletler için 350 TL'den başlayan fiyatlar, 10 inç tablet pc'ler için ise 700 TL ortalama fiyatı var.

Google Nexus 7 içinde bu fiyatlar geçerli. Nexus 7 Asus üretimi bir cihazdır. Piyasada 200 TL civarında fiyatlar var. Bezel ile beraber dokunmatik ve ekran EBAY'de 22$

BlackBerry tablet için dokunmatik değişim fiyatı 200 TL'den başlıyor. Ekran için ise herhangi bir fiyat bulunamadı.

Fujitsu tabletler için ekran fiyatı bulunamadı.

Dell tabletler için ekran fiyatı bulunamadı.

HP tabletler için ekran fiyatı bulunamadı.

HTC tabletler için ekran fiyatı bulunamadı.

Lenovo tabletler için ekran fiyatı bulunamadı.

LG tabletler için ekran fiyatı bulunamadı.

Nokia tabletler için ekran fiyatı bulunamadı.

Toshiba tabletler için ekran fiyatı bulunamadı.

Aşağıdaki diğer tablet modellerinin ekran değişimi 130 TL'den başlıyor. Yurt dışından gelen cihazlar olduğu için her yerde yapanı bulamayabilirsiniz. Bazı tablet markaları yerli bile olsa hiç birisi Türkiye'de üretilmemektedir. Buna parçalar ve ekipmanlar içinde geçerlidir. Ekran koruyucular bile Çin'den gelir. Bazı modellerde ekran değişim fiyatları bilinen markalarda olduğu gibi cihazın kendisinden pahalıya mal olur.

Ainol
Archos
Arnova
Artes

Bookeen

Casper Tablet pc'ler için Fiyatlar

Casper Cta 13a Dokunmatik Ekran
80,00 TL
Casper Cta 13a Lcd Dokunmatik Ekran
120,00 TL
A-E0711A Jak Şarz Soket
45,00 TL
Casper Tablet CT
casper-tablet-b-panel-cta-e0711a
45,00 TL
Cta 10z 11z Dokunmatik Ekran
79,00 TL
Casper Cta 10z Lcd Dokunmatik Ekran
120,00 TL
Casper Cta-10Z Dokunmatik Ekran
80,00 TL
Cta 10z 11z Lcd Ekran
79,00 TL

Codegen
Concord
Cooper
Creative
Creatone
Cube
Dark

Dente

Digiphone
Escort
Everest
Evotab
Excon
Exper
Ezcool
Firebrand
FreeBook
Frisby

General Mobile
Gigabyte
Goldmaster
Grundig
Hashtab
Hello Kitty
Hi-Level
Hometech

Huawei
Inca
Izec

Logitab
Merlion
Microsoft
Miele
Mobee
Motorola
MSI
Navitech
Next

Oblio
Ona
Onyo
Padopia
Panasonic
Pierre Cardin
Piranha
Poly

Polypad: Ekran değişim fiyatları 75 TL ile 230 TL arasında değişmekte. Model model ekran değişim fiyatları ve servis ücretleri için tıklayınız.

Praktica
Prestigio
Pritech
Pro2000
Probook
Quadro
Quatronic
Reeder
Rowell

Smarttab
Snopy
Sony
Spec
Stormax
Sunny

TouchPro
Trident
Unitab
Vestel
ViewSonic
ViPPAD
Volar
Wacom
X-Micro
Yumatu

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188 yorum

  1. Tekno Magazin
    28 Nisan 2014 at 15:18 Reply

    Fiyatlara bak, ekran değiştirme git yeni bir tablet al. Özellikle Asus ve Samsung tabletlerde ekranını kıran yandı.

    1. admin
      28 Nisan 2014 at 15:20 Reply

      Evet fiyatlar çok yüksek. Apple ürünlerinde fiyatlar iyi gibi gözüküyor fakat bu başlangıç seviyesi fiyatlarda orijinal iPad ekranı veya orijinal iPad dokunmatik kullanılmayabilir. Daha sonra ekran dokunmatiğinde sapmalar yaşanabliyor. Bu da yeniden ekran ve dokunmatik değişimi demek.

    2. tablet kırıcı
      17 Temmuz 2014 at 15:30 Reply

      Arkadaşlar hometech tab 9 un ön cam kırıldı ve dokunmatık bozuldu ne kadar eder tahmini 🙂

      1. admin
        17 Temmuz 2014 at 16:08 Reply

        100 ile 150 TL arasında bir masrafın olur.

    3. MARİA
      09 Ocak 2015 at 17:51 Reply

      IZEC (JEDİ2) NE KADARA YAPILIYOR?

  2. Ferides
    29 Nisan 2014 at 17:51 Reply

    Geçen hafta 300 tl gibi bir fiyata ipad 2 ekranı değiştirdim. Sorunsuz çalışıyor.

  3. Onder Segen
    02 Temmuz 2014 at 21:31 Reply

    Tablet pc ekranları neden bu kadar pahalı anlamadım, su gibi satılıyor zaten parçasını da su gibi getirin işte. Her şey pahalı her şey pa ha lı

  4. murat
    03 Temmuz 2014 at 15:17 Reply

    merhabalar: grundig gtb 7001 paneli kırıldı nekadar değiştiriyorsunuz bana mesaj gönderirseniz sevinirim.

  5. berkay
    04 Temmuz 2014 at 14:13 Reply

    apple [ ipad 3 ] on ekran degisimini kac tl yapiyorsunuz birde yeriniz neresi ?

    1. admin
      04 Temmuz 2014 at 14:33 Reply

      Biz servis değiliz, İstanbul Beylikdüzü’nde kapıdan servis veren bir yer var isterseniz bir sorun.

      0 212 873 22 23.

  6. Ekran Tamricisi
    12 Temmuz 2014 at 11:27 Reply

    Merhabalar;
    Reklamlarınız için iletişim formundan ulaşabilirsiniz.

  7. Onder Segen
    14 Temmuz 2014 at 21:43 Reply

    ekran fiyatları ne zaman düşecek. ucuz bir tablet servisi bulaadım

  8. Merve
    16 Temmuz 2014 at 23:25 Reply

    Polypad yada Rowell tabletin fiyatları olsaydıı 😀 İyi olurdu hani 🙂 en kısa zamanda istiyorum.

    1. admin
      17 Temmuz 2014 at 00:25 Reply

      Polypad eklendi, Rowell için henüz fiyat yok.

  9. Hurkan
    18 Temmuz 2014 at 23:52 Reply

    Oh ne ala memleket. Eay de 20 dolar olan Nexus 7 ekran ve çerçeve gitti gidiyorda 200 TL.

  10. eren
    19 Temmuz 2014 at 18:51 Reply

    admin grundig 7 inç tabletim ekranı çatladı ama sadece ön cam dokunmatik çalışıyor hiçbir sorun yok kaç tl eder ?

  11. sinan
    22 Temmuz 2014 at 00:16 Reply

    exper 7 inch tabletimin ekranı çatladı ne kadara mal olur ?

  12. admin
    22 Temmuz 2014 at 22:38 Reply

    EKRAN SATIŞI YAPMIYORUZ. PİYASA FİYATLARINI VERİYORUZ.

  13. casper kirildi
    26 Temmuz 2014 at 22:46 Reply

    Iyi gunler casper via 10 inc tablet 3g li model ekran catladi ekran degisim ucreti ne kadar olur servisi yuksek ucret istedigi ocin vermedim

    1. admin
      26 Temmuz 2014 at 22:54 Reply

      Casper servisi tablet ekranı için kaç para istedi?

  14. casper kirildi
    13 Ağustos 2014 at 01:34 Reply

    350 tl civari olur dedi ankarada daha uygun fiyata yaptirabilrcegim bir yer varmi yoksa hic ugrasmamakmi lazim degermi sizce

    1. admin
      13 Ağustos 2014 at 01:37 Reply

      Casper ekrana 350 verilmez. Yenisini al daha iyi. 2.el Nexus 7’ler 250-300 tl.

  15. reeder
    17 Ağustos 2014 at 17:07 Reply

    Reeder marka tabletin ekrani kirildi.ne kadar bi masraf cikar?

    1. admin
      19 Ağustos 2014 at 13:28 Reply

      Biz tablet pc ekranı satışı yapmıyoruz. Tablet pc fiyatlarını gösteriyoruz sadece.

  16. ahmet mayda
    19 Ağustos 2014 at 12:35 Reply

    oha fiyatlara bak ekranını değiştireceğime yenisini alırım daha iyi

    1. admin
      19 Ağustos 2014 at 13:27 Reply

      Aynen 🙂 Elimde Nexus 7 var bekliyoruz bakalım. 2.eli 300 lira ekranı 350 lira.

  17. evren
    20 Ağustos 2014 at 13:36 Reply

    Dark evo r 8000 tablet var ekran degisim ne kadar

  18. Mehmet
    02 Eylül 2014 at 02:56 Reply

    Arkadaşlar Reeder A10 10.1 inc camı çatladı bişeyleri algılamıyor masrafı kaç

  19. dilara
    02 Eylül 2014 at 13:05 Reply

    Admin huawei mediapad 10 inc tabletimin ekrani kirildi dokunmatikte sorun yok sence ne kadar masraf olur ACILLLLLLL!!!!!!!!!!

    1. admin
      02 Eylül 2014 at 13:28 Reply

      0212 873 22 23

  20. rabia
    02 Eylül 2014 at 19:04 Reply

    piranha 7.0 inc tabletin ekranı çatladı ne kadara değiştirilir ekranı

  21. admin
    02 Eylül 2014 at 19:25 Reply

    Tablet ekran değişim fiyatları için 0212 873 22 23 nolu telefonu arayınız. Bu numara bize ait değildir. Reklamdır.

  22. Ismail Iso
    03 Eylül 2014 at 01:12 Reply

    Dark r 8000 tablet camı kaça değişir

  23. ülkü
    05 Eylül 2014 at 00:33 Reply

    Codegen iç ekran kırıldı fiyatı ne kadar ?

    1. Bekir Doğuş
      17 Aralık 2014 at 19:56 Reply

      aynı durumdayız bnm de codegen

  24. gurhan
    05 Eylül 2014 at 13:14 Reply

    31 ağustos da vatan biligsayardan aldığım Samsung Tab 4 8inç tabletim 15. kattan düştü ve sadece üst koruyucu tuz-buz oldu alt dokunmatiğininde bir bölümü hasar görmüş gibi. Samsun servis e sorduğum da enaz 450 tl ye maal olabileceğini söylediler öneriniz nedir.

    1. admin
      05 Eylül 2014 at 13:19 Reply

      Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 SM-T320 modeli ise 800 TL fiyatı var. 15.kattan düşen bir tableti yaptırmak bence iyi bir fikir gibi gözükmüyor. Piyasada daha ucuza fiyat verecek yerde sanmıyorum. Olsa olsa 350 TL fiyata bulabilirsiniz. 499 TL’ye n11 de LG V500 var. Onu da tavsiye edebilirim.

  25. Ömer61
    12 Eylül 2014 at 16:40 Reply

    Arkadaşlar Vestel Eco Tab 7″ tabletimin camı kırıldı. içerden çatlamış galiba dokunmatiği de bozuldu ne kadara mal olur bana? ben bu işlerden anlamam da

  26. admin
    26 Eylül 2014 at 17:06 Reply

    Ekran değişimini yenitablet.com yapmamaktadır. Sadece fiyat bilgisi geçiyoruz.

  27. mahsun
    02 Ekim 2014 at 00:43 Reply

    next v hr11-01a tabletımın ekranı kırıldı fıyatı ne olur

  28. ali
    09 Ekim 2014 at 15:07 Reply

    merhabalar
    piranha aristo 2 tab 7 tabletim var. dokunmatik camı kırıldı ve fiyatlarını burda göremiyorum
    yardımcı olurmusun?

  29. ali
    09 Ekim 2014 at 15:08 Reply

    merhabalar
    piranha aristo 2 tab 7 tabletim var. dokunmatik camı kırıldı ve fiyatlarını burda göremiyorum
    yardımcı olurmusunuz?

    1. admin
      09 Ekim 2014 at 15:10 Reply

      PİRANHA TABLET SERVİSİ YENİ TELEFON NUMARASI 0850 333 77 64

      Buradan fiyat alabilirsiniz.

  30. ramazan demir
    12 Ekim 2014 at 11:46 Reply

    dell venue 7 tabletin ekranı kırıldı. ne kadara değiştiriyorsunuz.

  31. Erim Işık
    16 Ekim 2014 at 00:32 Reply

    Acer kızımın tabletinin iç camı kırıldı servis 350 tl masraf cıkardı haliyle çok pahalı uygun bir yer bilen varmı

    1. admin
      16 Ekim 2014 at 00:35 Reply

      Markalı tabletlerin hepsinde servisler 350 liradan aşağıya fiyat vermiyor. Fason ekranlarda yarı yarıya fiyat belki bulursunuz ama onlarda riskli. Ben de var Nexus 7, kırık halde bekliyor. Bu tabletlerin 2.eli 250 lira zaten. Sözün özü yeni tablet bakarsanız daha iyi olur.

  32. Erim Işık
    16 Ekim 2014 at 00:34 Reply

    Acer 7inch kızımın tabletinin iç camı kırıldı servis 350 tl masraf cıkardı haliyle çok pahalı uygun bir yer bilen varmı

  33. Melisa
    24 Ekim 2014 at 21:04 Reply

    Yeni tablet almak daha mantıklı ama. Eğer işçilik olarak tamiri göz ardı et. Malzeme çok pahalı değilse.Kendim yaparım kardeşim bu kadar basit.

  34. casperr
    02 Kasım 2014 at 15:17 Reply

    Tabletim 8ınch casper ekran çatladı ama dokunmatik çalışıyor ne kadar sizce

  35. melike karaağaç
    04 Kasım 2014 at 19:58 Reply

    benim freeman free-095 9 inc tabloetimin ekranı patladııı ne kadara yaopılır.

  36. hüseyin
    10 Kasım 2014 at 11:19 Reply

    admin onyo 9.7 tabletimin ekranı kırıldı elinizde ekrndan varmı acaba varsa fiyatını söylermisinizz

  37. esra
    16 Kasım 2014 at 02:35 Reply

    samsung 10.1 2014 edition tablet düştü ekran kırılmadı ama görüntü gitti. henüz garantisi devam ediyor sizce garanti kapsamında yaptırabilir miyim, yaptıramazsam ne kadara mal olur?

    1. admin
      16 Kasım 2014 at 19:22 Reply

      Sorunu bilmeden bir şey demek zor. Siz şansınızı deneyin. Ekranda sorun varsa 600 700 civarında isterler.

  38. noireaude
    25 Kasım 2014 at 00:54 Reply

    merhaba, Sony xperia z tablet yere dustu ekran kirik değil fakat goruntu renkli çizgilerden ibaret 🙁 sizde ne gibi bir fiyata düzelir?

    1. admin
      25 Kasım 2014 at 11:04 Reply

      ekran değişecek büyük ihtimalle. servise sorun ama fiyatı yeni tablet parası çıkabilir.

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      Pazartesi – Cuma: 9:00 – 18:00

  39. kartal1903
    03 Aralık 2014 at 01:55 Reply

    Nexus 10 ekran mevcut mudur, mevcutsa fiyati nedir?

  40. atakan01
    07 Aralık 2014 at 23:24 Reply

    stormax SMX-T1002

  41. fener1907
    09 Aralık 2014 at 17:02 Reply

    volar tablet kaca gelir arkadaslar

  42. erkan çalışkan
    17 Aralık 2014 at 15:29 Reply

    bende prestigio multipad2 prime duo 8.0 PMP5780D model tablet pc nin dış ekranı kırık değişim maliyeti nedir?

    1. admin
      17 Aralık 2014 at 16:25 Reply

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      Pazartesi – Cuma
      09.00 – 18.00 GMT+2

  43. brk
    28 Aralık 2014 at 12:13 Reply

    jatter 10 t tabletin iç ekranı ne kadar acaba ?

  44. Esma
    31 Aralık 2014 at 22:45 Reply

    Livtec LT 801N markali tablet elimden dustu.ekran kirildi,dokunmatik calismiyor.on cammi kirildi,ic cammi bilmiyorum. kadata duzelir?babam yeni almisti daha haberi yok ogrenince olucaklari hayal bile etmek istemiyorum.lutfen cevap verin.

    1. admin
      01 Ocak 2015 at 23:15 Reply

      Fason tabletlerin değişimini yapan bir servise götürmelisiniz. Uygun ekranı bulursa size fiyat verecektir.

  45. Esma
    02 Ocak 2015 at 12:18 Reply

    Admin,ic camin yoksa dokumatikin bozuldugunu nasil anlaya bilirim?Ne kadara duzelir?onceden tesekkurler.

    1. admin
      02 Ocak 2015 at 12:22 Reply

      Genelde sadece ekran kırılır, ama sadece ekran değişimi yapmak zordur. Dokunmatikte değişim sırasında gidebilir. Servisler bunun riskini almaz. Bu yüzden ikisi birden değişecektir. Sizin tabletin markası fazla bilinmediği için uygununu deneyerek bulabilirler. Fiyat vermek çok zor.

  46. Esma
    02 Ocak 2015 at 14:29 Reply

    Anladim .peki ekran deyistiyinde tabletin dahili hafizasi silinirmi?cevaplarsan sevinirim.

    1. admin
      02 Ocak 2015 at 14:39 Reply

      Cihaz zarar görmediyse silinmez.

  47. Esma
    02 Ocak 2015 at 17:04 Reply

    Admin senior de yordum Ama, cihaz nasil zarar gorur ki?aciklarsan sevinirim.saygilarla

  48. Melis
    03 Ocak 2015 at 13:37 Reply

    Merhaba.admin,benim abimin telefonunun ekrani kirildi Ama dokumatigi cok iyi calisiyor.telefonun sorunu ne ve ne kadar para isterler?

  49. Nursel
    08 Ocak 2015 at 17:46 Reply

    Odys tabletin beyaz ekran düzeltilmesi ne kadar tutar?

    1. admin
      08 Ocak 2015 at 18:40 Reply

      Odys tablet bilgisi maalesef yok elimizde.

  50. MARİA
    09 Ocak 2015 at 17:49 Reply

    IZEC (JEDİ2) NE KADARA YAPILIYOR?
    CAMINDA SADECE KÜÇÜK ÇATLAKLAR VAR CAM DEĞİŞİMİ NE KADARA MÂL OLUR? 🙁 🙁 🙁

  51. tuzlu elma
    11 Ocak 2015 at 14:01 Reply

    Casper tabletim çatladı.Sizce yeni tablet mi alalım.Yoksa camını mı yaptıralım?

    1. admin
      11 Ocak 2015 at 14:59 Reply

      Bütçeniz varsa hiç uğraşmayın. Samsung Tab 4 veya Tab S serileri tavsiye ederiz.

  52. Ahmet
    12 Ocak 2015 at 01:10 Reply

    General mobile tabletin LCD panel değişimi ne kadar dokunmatik sağlam

    1. admin
      12 Ocak 2015 at 01:12 Reply

      Gittigidiyorda 50 ile 150 arasında fiyatları var. http://www.gittigidiyor.com/ipad-tablet-aksesuar/yedek-parca/ekran-lcd-panel?k=general%20mobile

  53. Feyza
    25 Ocak 2015 at 13:50 Reply

    Casper e07 11z ekran değişim fiyatı ne kadardır acaba ?

  54. kerim
    29 Ocak 2015 at 21:50 Reply

    Tabletiminn cami çok cizik birsey olurmu

  55. kerim
    29 Ocak 2015 at 21:52 Reply

    Bide hometech 7inc ekran cami kaç para

    1. admin
      29 Ocak 2015 at 23:05 Reply

      Çizik olması görüntü zevkini bozar sadece.

  56. bekir
    30 Ocak 2015 at 15:23 Reply

    hometech ideal tab 9 tabletin cami kirildi degisim fiyati nedir

  57. islam
    31 Ocak 2015 at 18:20 Reply

    Asus Nexus 1B053A 7 İnc Kardeşim ekranı catladı kaca yaptırabilirim acil cevap verirmisin teşekkürler hayırlı akşamlar ..

    1. admin
      31 Ocak 2015 at 18:21 Reply

      250 300 tl’yi buluyor.

  58. islam 3123
    31 Ocak 2015 at 18:21 Reply

    Asus Nexus 1B053A 7 İnc Kardeşim ekranı catladı kaca yaptırabilirim acil cevap verirmisin teşekkürler hayırlı akşamlar ..

  59. islam 3123
    31 Ocak 2015 at 18:22 Reply

    Kardeşim zaten tablet 399 tl?

    1. admin
      31 Ocak 2015 at 18:59 Reply

      Valla onu satana soracaksın. Bende de var bir tane bekliyor kırık halde.

  60. aleyna
    31 Ocak 2015 at 18:51 Reply

    bende ipad mini var aslında kafayı yiyordu (yani şey 🙂 ben ellemeden biyerlere giriyordu).biz onu servise götüricektik bi kaç gün sonra tabletten bir şey bakıyodum bir anda dokunmatiği çalışmamaya başladı açma kapama çalışıyor ama dokunmatiği çalışmıyor sizce ne yapabilirim servise gitse cammı değişir fiyatı ne kadardır şimdiden teşekkür ederim 🙂

    1. admin
      31 Ocak 2015 at 19:02 Reply

      Dokunmatik sorunu ekranda garip haraketlere sebep oluyor. Bir servise gidin ve sadece dokunmatik değişimi istediğinizi söyleyin. Cihaz daha önce işlem görmediyse tabi. Yalnız servisten teyit alın, “dokunmatik değişirken ekrana zarar gelir mi, bunun garantisini veriyor musunuz”. Kimi servis hiç riske girmeden ekran ve dokunmatik değişmesi gerekiyor diyebilir.

  61. aleyna
    31 Ocak 2015 at 19:12 Reply

    teşekkürler çok saolun daha önce işlem görmedi ilk defa oluyor biz yinede servisine götürelim.ben bir yerde daha araştırdım app stro ve istanbulda orjinal oluyormuş başka yerlere götürmeyin diyorlar doğrumudur sizce 🙂

    1. admin
      31 Ocak 2015 at 19:54 Reply

      Tabi orada daha iyi hizmet alırsınız. (randevu vs gibi sorunlar var ama) Fiyatı da ona göre yüksek olacaktır.

  62. yasemin
    02 Şubat 2015 at 18:31 Reply

    Grundıg GTB 701 tablet camı kırıldı maliyeti nekadar olur uygun hangi tabletin camını bulabiliriz..

  63. RAMAZAN
    03 Şubat 2015 at 10:49 Reply

    HUAWEİ MEDİAPAD 7 tabletin dokunmatiği kırıldı. nerde ve ne kadar fiyata yaptırabilirim..?

  64. duygu gamze
    03 Şubat 2015 at 13:26 Reply

    merhaba arkadaşlar benim everest everpad dc-718 tabletimin ekranı çatladı ve dokunmatığı bozuldu sizce yaptırması en az kaç TL tutar…

  65. barış
    15 Şubat 2015 at 13:07 Reply

    Huawei G7 telefonumun ekranı kırıldı ama dokunmatik eskisi gibi çalışıyor değişim fiyatı ne kadar olur

  66. Emrah
    16 Şubat 2015 at 15:55 Reply

    Samsung Gtn 5110(Note 8) tabletimin iç camı kırıldı ve yarıya kadar siyah oldu ancak dokunmatik çalışıyor. değiştirmek istiyorum. fiyatı ne kadardır ve nerde bulabilirim.

  67. MERT
    23 Şubat 2015 at 17:06 Reply

    ASUS TABLETİMİN DIŞ CAMI CATLADI NASIL DEĞİŞTİREBİLİRİZ

  68. omer
    01 Mart 2015 at 15:09 Reply

    exper tabletimizin ekranı çizildi ne kadara yaparsınız? acil cevap lütfen

  69. Gülşah
    18 Mart 2015 at 20:40 Reply

    Samsung tab s 10.5 dış ekran çatladı parçasını bulamıyorum serviste çok yüksek fiyat çıkartıyor uygun fiyata nasıl yaptırabilirim?

    1. PetaBayt
      18 Mart 2015 at 22:25 Reply

      Ne kadar fiyat verdi servis.

  70. zynp
    31 Mart 2015 at 18:12 Reply

    benim everest ne kadar tutar admin acil lütfen ya

  71. gökhan
    12 Nisan 2015 at 14:42 Reply

    Codegen 10.1 fiyat yazilmamis acaba fiyati nekadar ic ekran kirildi yarisi çalışıyor teşekürler

  72. PetaBayt
    12 Nisan 2015 at 18:34 Reply

    Piyasaya ekran ve dokunmatikler giriş yapmış bulunuyor. 0534 448 78 78 nolu numaradan bilgi ve fiyat alabilirsiniz.

  73. Gazi Gevşek
    13 Nisan 2015 at 09:18 Reply

    Bende casper cta model tapbelt var ekranı kırıldı.Kaça değiştirsiniz.? 0531 905 75 55 bilgi verirseniz sevinirim.

    1. PetaBayt
      13 Nisan 2015 at 18:59 Reply

      0534 448 78 78 no’lu numaradan bilgi alınız. Ümit Öztekin.

  74. fikret
    08 Mayıs 2015 at 23:57 Reply

    Samsung tab 3 / 10.1 ön cam kırıldı ve sanırım batarya sinin değişmesi gerekiyor kaç para tutar ? Değiştirsem mi fikrinizi öğrenmek istedim .

    1. PetaBayt
      08 Mayıs 2015 at 23:59 Reply

      Artık çok eskidi bu ürün. Pil süresi de yetmiyordur. Eski üründe sürüm olmayınca ekranı da pahalılanmıştır. Bence masraf yapmayın.

  75. samsung
    06 Haziran 2015 at 15:47 Reply

    samsung tab 3 tabletimin kenarı açılmıştı açılan yere yanlışlıkla dokundum ve ekran çatladı ne kadar gerekir

  76. Helin
    07 Haziran 2015 at 21:42 Reply

    benım tabletimin ekranı catladı ama bayağı. Markası Casper VIA T4E-G ne kadara yapılır acil cevaplarsanız sevinirim 🙁

    1. PetaBayt
      07 Haziran 2015 at 23:34 Reply

      Casper servislerinden bilgi alın. http://www.casper.com.tr/bayii-arama

  77. Enes
    09 Haziran 2015 at 21:19 Reply

    Ultra pad tabletimin camı kırıldı ne kadara değiştiririm.

  78. Sener
    14 Haziran 2015 at 23:33 Reply

    Merhaba Asus transformer tf300 tabletimin dokunmatiği coz az denecek kadar calısıyor. Ne yapmalıyım sizce? Tesekkurler

    1. PetaBayt
      14 Haziran 2015 at 23:43 Reply

      Mouse bağlayıp recovery deneyin. Servise verirseniz hemen değişim yapar, onarımına bakmaz. Dokunmatik ekran ile ekran arasında şase varsa iğne ile bir sefer arasını açmak yeterli olabiliyormuş. Bunun için tecrübem yok ve ekranı kırabilirsiniz.

  79. sule
    17 Haziran 2015 at 18:09 Reply

    G-tab tableti kaça değiştirilir

  80. Didem korkmaz
    19 Haziran 2015 at 18:40 Reply

    Codegen Q9 marka tablet ekranı kaca yapilir

    1. PetaBayt
      19 Haziran 2015 at 20:07 Reply

      http://www.petabayt.com/tablet-pc-servisleri/ BURADA SERVİS BİLGİSİNE ULAŞABİLİRSİNİZ.

  81. cihan
    09 Temmuz 2015 at 14:53 Reply

    Kolay gelsin escort tablet ekrani ne kadar biri bana donsun izmir

    1. PetaBayt
      09 Temmuz 2015 at 15:04 Reply

      0534 448 78 78 no’lu numaradan bilgi alınız. Ümit Öztekin.

  82. fatma helin
    09 Temmuz 2015 at 20:36 Reply

    concord tabletin ekranı kaç tlye değişir acilllllllllll

  83. berk
    11 Temmuz 2015 at 16:27 Reply

    hometech 7 inç tab ekran fiytı ne kadar

  84. Doğukan
    20 Temmuz 2015 at 19:03 Reply

    Bende Archos GamePad A70GP var ekranı kırıldı sanırım camda bişey yok ama kilit tuşuna basılı tutup açtığımda ekran çatlak gözüküyor sağlam uyumlu bi ekran nerden ve ne kadar fiyatta bulabilirim ?

  85. helin
    22 Temmuz 2015 at 21:04 Reply

    gold master tabletim çatladı szce yaptırayım mı

  86. Fatmanur
    23 Temmuz 2015 at 21:23 Reply

    Benim general mobile etab4 dokunmatik bozuldu nekadara mâl olur ??

  87. orhan
    30 Temmuz 2015 at 14:16 Reply

    model gt p7300 tabletımın ekranı kırık acaba bunun fiyatı kac tl dır _?

    1. PetaBayt
      30 Temmuz 2015 at 15:20 Reply

      Biz satış yapmıyoruz fakat 0534 448 78 78 no’lu numaradan bilgi alabilirsiniz. Ümit Öztekin.

  88. Öznr
    31 Temmuz 2015 at 20:01 Reply

    Samsung Galaxy tab4 10.1 inç tabletimin ekranı çatladi. Kaça yaparlar sizce??

  89. ece
    05 Ağustos 2015 at 23:57 Reply

    abi tabletimi yuz ustu yere dusurdum hep renkleri birbirine karıştı piksel piksel oldu ona napabilirz bi yere sorduk 200 tl dedi daha uygun bi fiyata yaparmısın sen acaba

    1. PetaBayt
      05 Ağustos 2015 at 23:59 Reply

      Geçmiş olsun, biz servis değiliz ama fiyat almak için bir yerlere yönlendirebilirim. Tabletin marka model nedir?

      1. ece
        07 Ağustos 2015 at 02:04 Reply

        samsung tab2 GT-P 5110

  90. Adanali
    10 Ağustos 2015 at 20:12 Reply

    Quadro smart touch erkan kırık fiyat

  91. emirhan
    19 Ağustos 2015 at 21:55 Reply

    Next tabloid hr11.0.1.a tabletimin camı çatladı ve dokunmatiği gitti fiyat acil cevap lütfen tablet 10 inç

  92. Grundig
    22 Ağustos 2015 at 10:07 Reply

    Ya benimde grundig gtb 1030 tabletim cay icerken su ustume dokuldu sanirum onun icine de kacmiss etkisni 1 saat snra gosterdii dokunmatigi ara sira calisio ara sira calismio ekrann ustune cok basinca icinde su oldugu gorunuyoo pirince de koydum ama nafilee sizce neyin belirtisi ne yapmaliyimm yardimci olunn lutfenn deisim olursa dokunmatikte ne kadar olurr garantiyee girer mii catlak yokk amaa

    1. PetaBayt
      22 Ağustos 2015 at 11:24 Reply

      Cİhaz çalışıyorsa kullanmayın. Temizlenmesi gerekiyor, oksitlenme yapıp ekran kapanır yakında. Sonra çöp.

      1. Grundig
        23 Ağustos 2015 at 16:39 Reply

        Nasıl çalışıyorsa?anlamadım ve nasıl temizlenmesi gerekiyoorrr lütfen yardım edinnl

        1. PetaBayt
          23 Ağustos 2015 at 17:38 Reply

          Çalışır durumdaysa kullanmayın kapatın. Servise verip temizlettirin.

          1. Grundig
            23 Ağustos 2015 at 17:53

            Bazen çalışıyor bazen çalışmıyor ara da sıra da geliyor 5 dk falan kullanıyor ondan sonra gidiyor gelmiyor zaman zaman anlayacağınız yanii şimdi dokunmatik değişimine gerek yok değil mi garantiye mi gönderim napimm??

          2. PetaBayt
            23 Ağustos 2015 at 19:09

            Sıvı temasında servisin temizlik yapması gerekiyor. Göndermezseniz açılmaz bir müddet sonra. Gönderin servise.

  93. Grundig
    24 Ağustos 2015 at 09:44 Reply

    Hm anladm efendim bu servis dediginiz garanti mi oluyor TM olarak acaba

    1. PetaBayt
      24 Ağustos 2015 at 10:47 Reply

      Sıvı temasına garantili servis ücret talep eder ama siz yine de gönderin.

  94. Grundig
    24 Ağustos 2015 at 14:40 Reply

    Garantili servis derken biraz açıklarsaniz anlayamıyorum neresi oluyor orasii

    1. PetaBayt
      24 Ağustos 2015 at 15:09 Reply

      Cihazın resmi garantisini veren yer oluyor. Cihaz Grundig ise garantili servis yetkili Grundig servisi oluyor. Detaylı bilgiyi satın aldığınız yer verecektir.

      1. Grundig
        25 Ağustos 2015 at 18:31 Reply

        Hmm anladm TSK ederm peki sizce ne kadar alırlar ücret olarak

  95. mehmet
    30 Ağustos 2015 at 15:15 Reply

    Onca astro 32 gb ekran Ne kadar tutar

  96. mehmet
    30 Ağustos 2015 at 15:22 Reply

    İnca astro 32gb tablet e cam kırıldı dokunmatik calismiyo nekadar tutar

  97. Grundig
    30 Ağustos 2015 at 15:37 Reply

    hm anladm cok teşşekur ederm pekı sizce ücret olarak ne kadar talep edilir bi yorumunuzu alabilirmiyim acaba sizceee ne kadar ?????

    1. PetaBayt
      30 Ağustos 2015 at 17:50 Reply

      Bilgimiz yok maalesef.

  98. Grundig
    30 Ağustos 2015 at 23:32 Reply

    Tahminnn bi fikirrr hadi yaa

  99. Onur
    31 Ağustos 2015 at 19:58 Reply

    Bende codegen dream 77wvar camı kırıldı yaptirilirmi
    ve kac tl ye yaparlar

  100. Onur
    31 Ağustos 2015 at 21:22 Reply

    Bende codegen dream 77w var ekran kirildi yaptirlirmi ve kac tl ye yaparlar

    1. Enes
      04 Eylül 2015 at 00:42 Reply

      Everese ekrani kirildi kaca yaptiril acil gerekiyor

  101. gökçe
    04 Eylül 2015 at 10:49 Reply

    oblio tabletimi 600 tl ye aldık ekranı değiştirmeyi sorduk 600tl dedi

    1. PetaBayt
      04 Eylül 2015 at 11:54 Reply

      Oblio o gibi 2. kalite ürünlere 600 tl vermeyin efendim. Samsung’ta ekran için 600 TL isteyebilir ama daha kaliteli ürün kullanmış olursunuz. Yan sanayi ekranlara bakın.

  102. Enes
    04 Eylül 2015 at 12:30 Reply

    Everese ekran kirildi kac paraya olur

  103. Enes
    04 Eylül 2015 at 12:36 Reply

    Everese 8gb ekrani kaca olur hemen lazim acilllllll

    1. PetaBayt
      04 Eylül 2015 at 13:23 Reply

      Sürekli mesaj göndermeyin.

      Aşağıdan bilgi isteyebilirsiniz.

      0 534 448 78 78

  104. grundig
    04 Eylül 2015 at 17:52 Reply

    Siz servise gönderin sıvı temizliği yapsinlar dediniz fakat Bi telefoncuya giturdm bugun dokunmatik ölmüs dedi 60 70 TL yapılır dedi napim simdi sizce kesn sıvı temizliği mi yapılmalı sadece veya ikisi de aynı fiyata mi gelir sıvı temizliği de bu kadar olacaksa bnce dokunmatik değişim napmaliyimm nolmus bunaa

    1. PetaBayt
      04 Eylül 2015 at 18:10 Reply

      Yapıyorsa daha karıştırmayın hepsini bir halletsinler. Bizden fiziksel sorunlarda çok fazla bir şey beklemeyin.

  105. FEYZA
    25 Ekim 2015 at 20:33 Reply

    benim tabletimin markası samsung galaxy tab4 iç ekran kırıldı tablet açılıyor ancak ekran sürekli kayıyor garantide büyük ihtimal karşılamaz acaba ne kadara yapılır

  106. azra
    01 Kasım 2015 at 18:08 Reply

    en son fiyat ne olur tabletimin ön camı catladı ve dokunmatıgı calısmıyor

  107. GÜLTEKİNBEY
    02 Kasım 2015 at 16:17 Reply

    SONY XPERİA Z TABLET SGP321 MODEL NUMARALİ TABLETİMİN LCD EKRANI DIŞARIDAN BELLİ OLMAYACAK ŞEKİLDE DOKUNMATİK PANELİ SAĞLAMDIR (DOKUNMATİK PANELDE ÇİZİK DAHİ OLMAYIP, ORİJİNAL SONY EKRAN KORUYICU KAPLANMIŞTIR) . BU KONUDA YAPILABİLECEK İŞLEM VE BUNA DAİR FİYAT BİLGİSİ ALMAK İSTİYORUM. CİHAZ ANKARADIR ANKARADA PARÇA VERDİĞİNİZ VEYA ÇALIŞTIĞINIZ BİR YER VARSA BURAYADA YÖNLENDİREBİLİRSİNİZ. SAYGILARIMLA.

    1. PetaBayt
      02 Kasım 2015 at 18:15 Reply

      0 536 852 38 92 nolu telefondan bilgi alın. Genelde fason tabletler için ekranlar satıyorlar ama yinede bir sorarsınız. Bizim bir satışımız ya da teknik servisimiz yoktur.

  108. aleyna
    21 Kasım 2015 at 18:46 Reply

    casper via T7 camı ne kadar acaba camı ve yapılışı

  109. Adsız
    23 Ocak 2016 at 10:33 Reply

    tabletimin kırılan ekran camının fiyatını göremiyorum tablet ( Casper-vıa-t8b ) tahmini ne kadardır lütfen yardımcı olur musunuz ?

  110. mehmet
    30 Ocak 2016 at 15:07 Reply

    İnca Noble 9,7 inç ön cam dokunmatik elinizde var mı kayseriye gönderebilirmisiniz

    1. PetaBayt
      30 Ocak 2016 at 22:00 Reply

      Parça satışımız yok maalesef.

  111. Mehmet özder
    17 Şubat 2016 at 11:50 Reply

    İnca 10.1 ekran cami kırık dokunmatik değil. Ne kadar masrafı olur hangi kargo ile göndersem olur. Kaç günde onarım yapılır teşekkürler.

    1. PetaBayt
      17 Şubat 2016 at 11:54 Reply

      Sadece fiyatları sunduk, servisimiz yok maalesef.

  112. SEDAT
    09 Nisan 2016 at 12:16 Reply

    MRH ELİNİZDE ST-T562 EKRANI VARMI VARSA MÜMKÜNSE ACİL DÖNÜŞ YAPMA İMAKANI OLURSA SEVİNİRİMMM

    1. PetaBayt
      09 Nisan 2016 at 12:22 Reply

      Satış yapmıyoruz, sadece bilgi sunduk.

  113. Umit
    21 Haziran 2016 at 23:34 Reply

    Samsung galaxy tab E 9 inc on cam fiyati ?

  114. Emine
    13 Temmuz 2016 at 14:15 Reply

    Samsung tab A 9,7inc. Dış ekran kırıldı kaça yapılır acaba

  115. Serkan
    26 Temmuz 2016 at 02:50 Reply

    Arabistan dan elekta isimli bi tablet aldım etrafı yarım çatladı nette yok sizde varmı veya nasıl dokunmatik ekran ve camını temin edebiliriz yardımcı olursanız sevinirim

    1. PetaBayt
      26 Temmuz 2016 at 09:55 Reply

      Ürün fason üretim sanırım. Hiç uğraşmayıp yenisini alsanız daha iyi bence.

  116. Ufuk özdemir
    29 Temmuz 2016 at 00:31 Reply

    SMART TABLET VODAFONE EKRANI KIRIK NASIL YAPTİRABİLİRM VE ÜCRET NE KADAR. TEŞEKKÜR EDERİM İYİ ÇALIŞMALAR

  117. Hayrullah
    30 Temmuz 2016 at 00:02 Reply

    Samsung tab s t700 ekrani
    ne kadar acaba

  118. büsra
    30 Temmuz 2016 at 02:08 Reply

    Casper via t7 ekrani catladi dokunmatikte bi sıkıntı yok ekran fiyati nedir acaba listeden bisey anlamadm

  119. burak coban
    31 Temmuz 2016 at 13:22 Reply

    Hometech ideal tab 7 ekrani catladi. Dokunmatik kendidi basiyo kac tl ye yapilir?

  120. olcay
    17 Ağustos 2016 at 23:28 Reply

    Samsung tab.3 7inc ic ekran deisimi nekadar nasıl bilgi alırız

  121. ahmet
    29 Ağustos 2016 at 12:04 Reply

    abi homteck ıdeal tab 7 kaç tl ekran kırıldı ve dokunmatiği bozuk burda yazmamışsınız

  122. aziz
    30 Ağustos 2016 at 23:45 Reply

    freman ekran ve dokunmatik

  123. fatih
    07 Eylül 2016 at 18:48 Reply

    Samsung galaxy tab s t800 ekran değişimi ne kadar

    1. erkan
      28 Aralık 2016 at 05:51 Reply

      ekranı değiştirdinizmi acaba çok pahalı bu modelin ekranları

  124. ahmet
    13 Ekim 2016 at 21:31 Reply

    türkcell t tablet ekran fiyatı kısa sürede yanın verirmisin

    1. PetaBayt
      13 Ekim 2016 at 21:35 Reply

      TURKCELL İLETİŞİM MERKEZLERİ VE TEKNİK SERVİSLER

      http://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/iletisim/turkcell-iletisim-merkezleri

      1. Serkan
        10 Aralık 2016 at 11:32 Reply

        T tablet ic ekran ne kadar deyişiyle kaç tl

  125. Nurgul
    12 Kasım 2016 at 16:38 Reply

    Hometech yardım lütfen

  126. şevval
    28 Aralık 2016 at 07:54 Reply

    casper s7 tabletin ekran değişim fiyatı nedir?

  127. Beraat
    15 Ocak 2017 at 14:57 Reply

    Benim tabletin cami catlak dokumatik yok ne kadara yaparsin tastech+plus model d 501 7inc ekran ne kadar eder.

    1. PetaBayt
      15 Ocak 2017 at 15:00 Reply

      Biz servis değiliz Berat. Tastech’e aşağıdaki bilgilerden ulaşabilirsin.

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