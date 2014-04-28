Tablet PC Ekran Değişim Fiyatları Tüm Markalar

Tablet PC Ekran Değişim Fiyatları Tüm Markalar

Nisan 28th, 2014 Blog, Tabletler 186 comments

Bu yazıyı okuduktan sonra tabletinize daha iyi bakacaksınız.

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Siz siz olun tablet pc'nizin ekranını kırmadan önce bir kez daha düşünün!

TABLET EKRANIM KIRILDI, TABLET PC DOKUNMATİK ÇALIŞMIYOR, TABLETİM KIRILDI, TABLETİM DÜŞTÜ, EYVAH DEDİĞİNİZİ DUYAR GİBİYİZ.

İşte size marka marka hangi tablet pc kaç liraya ekran değişimi yapılıyor tam liste. Fiyatlar güncellenecektir.

Dikkat: Satışlarını biz yapmamaktayız. Tablet pc ekran ve değişim fiyatları piyasadan toplanmıştır. Bilgi içindir. 

Samsung tablet pc ekran değişimi 7 inç ekranlarda 400 TL'den başlıyor. 

Samsung Note 10. 2014 modeli için ekran fiyatı 600 TL + kdv

Samsung Tab 3 Ekran Değişimi : 130 TL  + KDV

Acer tablet pc ekranları 400 TL'den başlıyor. Bazı modellerinde tabletin kendisinden fazla fiyat istenebiliyor. Yetkili servis onaylı fiyat.

Amazon kindle tabletler ekran değişimi için 119$ fiyat veriliyor. Bazı modellerinin 110$ olduğunu eklemek gerek.

Apple tabletlerde modele göre ekran fiyatı verilmektedir. Fiyatlar ortalama fiyatlarıdır.

iPad 1 Dokunmatik Değişimi (ön cam) : 180 TL
iPad 1 LCD Ekran Değişimi : 200 TL
iPad 2 Dokunmatik Değişimi (ön cam) : 150 TL
iPad 2 LCD Ekran Değişimi : 200 TL
iPad 3 Dokunmatik Değişimi (ön cam) : 200 TL
iPad 3 LCD Ekran Değişimi : 200 TL
iPad 4 Dokunmatik Değişimi (ön cam) : 200 TL
iPad 4 LCD Ekran Değişimi : 200 TL
iPad Mini Dokunmatik Değişimi (ön cam) : 250 TL
iPad Mini LCD Ekran Değişimi : 250 TL

Asus 7 inç tabletler için 350 TL'den başlayan fiyatlar, 10 inç tablet pc'ler için ise 700 TL ortalama fiyatı var.

Google Nexus 7 içinde bu fiyatlar geçerli. Nexus 7 Asus üretimi bir cihazdır. Piyasada 200 TL civarında fiyatlar var. Bezel ile beraber dokunmatik ve ekran EBAY'de 22$

BlackBerry tablet için dokunmatik değişim fiyatı 200 TL'den başlıyor. Ekran için ise herhangi bir fiyat bulunamadı.

Fujitsu tabletler için ekran fiyatı bulunamadı.

Dell tabletler için ekran fiyatı bulunamadı.

HP tabletler için ekran fiyatı bulunamadı.

HTC tabletler için ekran fiyatı bulunamadı.

Lenovo tabletler için ekran fiyatı bulunamadı.

LG tabletler için ekran fiyatı bulunamadı.

Nokia tabletler için ekran fiyatı bulunamadı.

Toshiba tabletler için ekran fiyatı bulunamadı.

Aşağıdaki diğer tablet modellerinin ekran değişimi 130 TL'den başlıyor. Yurt dışından gelen cihazlar olduğu için her yerde yapanı bulamayabilirsiniz. Bazı tablet markaları yerli bile olsa hiç birisi Türkiye'de üretilmemektedir. Buna parçalar ve ekipmanlar içinde geçerlidir. Ekran koruyucular bile Çin'den gelir. Bazı modellerde ekran değişim fiyatları bilinen markalarda olduğu gibi cihazın kendisinden pahalıya mal olur.

Ainol
Archos
Arnova
Artes

Bookeen

Casper Tablet pc'ler için Fiyatlar

Casper Cta 13a Dokunmatik Ekran
80,00 TL
Casper Cta 13a Lcd Dokunmatik Ekran
120,00 TL
A-E0711A Jak Şarz Soket
45,00 TL
Casper Tablet CT
casper-tablet-b-panel-cta-e0711a
45,00 TL
Cta 10z 11z Dokunmatik Ekran
79,00 TL
Casper Cta 10z Lcd Dokunmatik Ekran
120,00 TL
Casper Cta-10Z Dokunmatik Ekran
80,00 TL
Cta 10z 11z Lcd Ekran
79,00 TL

Codegen
Concord
Cooper
Creative
Creatone
Cube
Dark

Dente

Digiphone
Escort
Everest
Evotab
Excon
Exper
Ezcool
Firebrand
FreeBook
Frisby

General Mobile
Gigabyte
Goldmaster
Grundig
Hashtab
Hello Kitty
Hi-Level
Hometech

Huawei
Inca
Izec

Logitab
Merlion
Microsoft
Miele
Mobee
Motorola
MSI
Navitech
Next

Oblio
Ona
Onyo
Padopia
Panasonic
Pierre Cardin
Piranha
Poly

Polypad: Ekran değişim fiyatları 75 TL ile 230 TL arasında değişmekte. Model model ekran değişim fiyatları ve servis ücretleri için tıklayınız.

Praktica
Prestigio
Pritech
Pro2000
Probook
Quadro
Quatronic
Reeder
Rowell

Smarttab
Snopy
Sony
Spec
Stormax
Sunny

TouchPro
Trident
Unitab
Vestel
ViewSonic
ViPPAD
Volar
Wacom
X-Micro
Yumatu

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186 yorum

  1. ahmet
    29 Ağustos 2016 at 12:04 Reply

    abi homteck ıdeal tab 7 kaç tl ekran kırıldı ve dokunmatiği bozuk burda yazmamışsınız

  2. aziz
    30 Ağustos 2016 at 23:45 Reply

    freman ekran ve dokunmatik

  3. fatih
    07 Eylül 2016 at 18:48 Reply

    Samsung galaxy tab s t800 ekran değişimi ne kadar

    1. erkan
      28 Aralık 2016 at 05:51 Reply

      ekranı değiştirdinizmi acaba çok pahalı bu modelin ekranları

  4. ahmet
    13 Ekim 2016 at 21:31 Reply

    türkcell t tablet ekran fiyatı kısa sürede yanın verirmisin

    1. PetaBayt
      13 Ekim 2016 at 21:35 Reply

      TURKCELL İLETİŞİM MERKEZLERİ VE TEKNİK SERVİSLER

      http://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/iletisim/turkcell-iletisim-merkezleri

      1. Serkan
        10 Aralık 2016 at 11:32 Reply

        T tablet ic ekran ne kadar deyişiyle kaç tl

  5. Nurgul
    12 Kasım 2016 at 16:38 Reply

    Hometech yardım lütfen

  6. şevval
    28 Aralık 2016 at 07:54 Reply

    casper s7 tabletin ekran değişim fiyatı nedir?

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