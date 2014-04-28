Tablet PC Ekran Değişim Fiyatları Tüm Markalar

Bu yazıyı okuduktan sonra tabletinize daha iyi bakacaksınız.
Siz siz olun tablet pc'nizin ekranını kırmadan önce bir kez daha düşünün!
TABLET EKRANIM KIRILDI, TABLET PC DOKUNMATİK ÇALIŞMIYOR, TABLETİM KIRILDI, TABLETİM DÜŞTÜ, EYVAH DEDİĞİNİZİ DUYAR GİBİYİZ.
İşte size marka marka hangi tablet pc kaç liraya ekran değişimi yapılıyor tam liste. Fiyatlar güncellenecektir.
Dikkat: Satışlarını biz yapmamaktayız. Tablet pc ekran ve değişim fiyatları piyasadan toplanmıştır. Bilgi içindir.
Samsung tablet pc ekran değişimi 7 inç ekranlarda 400 TL'den başlıyor.
Samsung Note 10. 2014 modeli için ekran fiyatı 600 TL + kdv
Samsung Tab 3 Ekran Değişimi : 130 TL + KDV
Acer tablet pc ekranları 400 TL'den başlıyor. Bazı modellerinde tabletin kendisinden fazla fiyat istenebiliyor. Yetkili servis onaylı fiyat.
Amazon kindle tabletler ekran değişimi için 119$ fiyat veriliyor. Bazı modellerinin 110$ olduğunu eklemek gerek.
Apple tabletlerde modele göre ekran fiyatı verilmektedir. Fiyatlar ortalama fiyatlarıdır.
iPad 1 Dokunmatik Değişimi (ön cam) : 180 TL
iPad 1 LCD Ekran Değişimi : 200 TL
iPad 2 Dokunmatik Değişimi (ön cam) : 150 TL
iPad 2 LCD Ekran Değişimi : 200 TL
iPad 3 Dokunmatik Değişimi (ön cam) : 200 TL
iPad 3 LCD Ekran Değişimi : 200 TL
iPad 4 Dokunmatik Değişimi (ön cam) : 200 TL
iPad 4 LCD Ekran Değişimi : 200 TL
iPad Mini Dokunmatik Değişimi (ön cam) : 250 TL
iPad Mini LCD Ekran Değişimi : 250 TL
Asus 7 inç tabletler için 350 TL'den başlayan fiyatlar, 10 inç tablet pc'ler için ise 700 TL ortalama fiyatı var.
Google Nexus 7 içinde bu fiyatlar geçerli. Nexus 7 Asus üretimi bir cihazdır. Piyasada 200 TL civarında fiyatlar var. Bezel ile beraber dokunmatik ve ekran EBAY'de 22$
BlackBerry tablet için dokunmatik değişim fiyatı 200 TL'den başlıyor. Ekran için ise herhangi bir fiyat bulunamadı.
Fujitsu tabletler için ekran fiyatı bulunamadı.
Dell tabletler için ekran fiyatı bulunamadı.
HP tabletler için ekran fiyatı bulunamadı.
HTC tabletler için ekran fiyatı bulunamadı.
Lenovo tabletler için ekran fiyatı bulunamadı.
LG tabletler için ekran fiyatı bulunamadı.
Nokia tabletler için ekran fiyatı bulunamadı.
Toshiba tabletler için ekran fiyatı bulunamadı.
Aşağıdaki diğer tablet modellerinin ekran değişimi 130 TL'den başlıyor. Yurt dışından gelen cihazlar olduğu için her yerde yapanı bulamayabilirsiniz. Bazı tablet markaları yerli bile olsa hiç birisi Türkiye'de üretilmemektedir. Buna parçalar ve ekipmanlar içinde geçerlidir. Ekran koruyucular bile Çin'den gelir. Bazı modellerde ekran değişim fiyatları bilinen markalarda olduğu gibi cihazın kendisinden pahalıya mal olur.
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Arnova
Artes
Bookeen
Casper Tablet pc'ler için Fiyatlar
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Cooper
Creative
Creatone
Cube
Dark
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Everest
Evotab
Excon
Exper
Ezcool
Firebrand
FreeBook
Frisby
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Gigabyte
Goldmaster
Grundig
Hashtab
Hello Kitty
Hi-Level
Hometech
Huawei
Inca
Izec
Logitab
Merlion
Microsoft
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Mobee
Motorola
MSI
Navitech
Next
Oblio
Ona
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Polypad: Ekran değişim fiyatları 75 TL ile 230 TL arasında değişmekte. Model model ekran değişim fiyatları ve servis ücretleri için tıklayınız.
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