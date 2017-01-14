Türk Telekom Dijital Ödeme Sistemlerinde Yerini Aldı

Türk Telekom ödeme hizmeti sunan şirketler arasına katıldı

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Türk Telekom’un, müşterilerine yeni nesil ödeme hizmetleri sunmak amacıyla hayata geçirdiği iştiraki TT Ödeme Hizmetleri A.Ş., BDDK’dan Ödeme Hizmetleri lisansını aldı. Türk Telekom’un aldığı lisans; 6 Ocak tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile resmi olarak da duyuruldu.

Türk Telekom’un, müşterilerine yeni nesil ödeme hizmetleri sunmak amacıyla hayata geçirdiği iştiraki TT Ödeme Hizmetleri A.Ş, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) Ödeme Hizmetleri lisansını aldı. Türk Telekom’un aldığı lisans; 6 Ocak tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile resmi olarak da duyuruldu. 2013 yılında kurulan Türk Telekom Ödeme Hizmetleri misyon olarak gerek bireysel gerekse kurumsal müşterilerin ürün ve hizmet alımı veya ticaret dışı tüm ödemelerinde uygun, güvenli, kolay, teknolojik çözümler sunmayı benimsemiştir. Cep telefonu numarası ile Mobil Ödeme, evde internet aboneliği ile Netten Ödeme gibi birçok kolaylık Türk Telekom Ödeme Hizmetleri ile müşterilerin hizmetinde.

Aldıkları lisans ile Türk Telekom olarak teknolojinin gücüyle müşterilerinin hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceklerini vurgulayan Türk Telekom Dijital Ödeme Sistemleri Direktörü Zeynep Bosna, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Dijital ödeme hizmetlerinin yaygınlaşması ve mobil ödeme yöntemlerinin artması, hem kayıt içi ekonominin gelişmesi hem de güvenlik açısından önemli gördüğümüz bir gelişme. 2013 yılında yürürlüğe giren ve fatura ödeme, ödeme hizmeti ve elektronik para hizmeti sunan operatörler de dâhil olmak üzere birçok finansal kuruluşun faaliyetleri düzenleyen 6493 sayılı kanuna istinaden Türk Telekom olarak ödeme hizmeti faaliyetlerimizi sürdürebilmek adına Nisan 2013 tarihinde Türk Telekom Ödeme Hizmetleri şirketini kurduk.”

Zeynep Bosna sözlerine şöyle devam etti: “Faaliyette bulunan tahsilata aracılık ettiğimiz mobil ödeme, netten ödeme ve evden ödeme gibi ürün ve hizmetlerimiz için idari, süreçsel, finansal ve teknik uyumluluk çalışmalarını gerçekleştirerek, BDDK’ya lisans başvurumuzu Haziran 2015’de gerçekleştirdik. Bütün bu çalışmalarımızın sonucu olarak, faaliyetlerimize devam edebilmemiz ve müşterilerimize yeni ürün ve hizmetler sunabilmemiz açısından gerekli olan lisansı 6 Ocak 2017 tarihi itibariyle almış bulunmaktayız”

Yürürlüğe giren bu mevzuatı, ülkemizde yeni gelişen bir dikey olan finansal teknolojiler (FinTech) alanında sağlıklı bir sektör yapılanmasını sağlayacak olması ve rekabetçi ürünler geliştirebilmesi adına olumlu bir gelişme olarak değerlendiren Bosna: “Ödeme hizmetleri lisansına sahip bir kuruluş olarak bundan sonraki dönemde ödeme alanındaki mevcut ürün ve hizmet portföyümüzü geliştirerek, müşterilerimize yeni nesil ödeme hizmetleri sunmayı ve üye işyeri ağımızı genişleterek finansal teknolojiler alanında öncü kuruluşlardan biri olmayı hedefliyoruz’’ dedi.

Resmi Gazete’de yayınlandı

6 Ocak tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 7163 sayılı karara göre;

“TT Ödeme Hizmetleri A.Ş’ye 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymetler Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 14üncü maddesinin birinci fıkrası ile 15inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunmasına izin verilmesine karar verilmiştir” açıklaması yapıldı.

Türk Telekom Ödeme Hizmetleri web sitesini ziyaret ederek ürün ve servisler, iş ortakları ve daha fazlası hakkında ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

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