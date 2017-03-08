Türk Telekom ve Huawei’den 5G’de dev iş birliği

Türk Telekom ve Huawei Mobil Dünya Kongresi (MWC)’nde 5G ve ilerisi teknolojilerin geliştirilmesi konusunda iş birliği yapacaklarını duyurdu.

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Türk Telekom ve Huawei, Yeni Nesil Bulut şebeke mimarileri, anten teknolojileri, Nesnelerin İnterneti konularının yanı sıra, kamu güvenliğine önemli katkılar sağlayacak yeni teknolojilerin geliştirilmesi alanlarında iş birliği yapacak.

İş birliği kapsamında gerçekleştirilen imza törenine BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan’ın yanı sıra Huawei Türkiye Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Zeng Jianguo ve Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Doğan katıldı.

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Doğan: Türkiye’nin dijital dönüşümünü gerçekleştirmek ve 5G’de de ülkemize ve kullanıcılarımıza en ileri teknolojiyi sunmak için çalışmalarımız devam ediyor. Bunun için de hem yerel hem de global anlamda dünyanın en iyileriyle iş birliği yapıyoruz. Bu kapsamda Huawei ile 5G ekosistemine en uygun müşteri deneyimi anlayışını ortaya çıkarmak için birlikte çalışacağız.”

Türkiye’nin lider iletişim ve eğlence teknolojileri şirketi Türk Telekom ve Huawei 5G teknolojilerinin gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar için iş birliği yapacaklarını duyurdu. Bu kapsamda İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi (MWC)’nde gerçekleştirilen törene Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan’ın yanı sıra Huawei Türkiye Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Zeng Jianguo ve Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Doğan katıldı.

Türk Telekom ve Huawei, Yeni Nesil Bulut şebeke mimarileri, anten teknolojileri, Nesnelerin İnterneti (Internet of Things – IoT) konularının yanı sıra kamu güvenliğine önemli katkılar sağlayacak yeni teknolojilerin geliştirilmesi, denenmesi ve uygulanması konularında iş birliği yapacak. Bu teknolojilerin hem laboratuvar hem de saha testlerini yapacak olan Türk Telekom ve Huawei, 5G ekosistemine en uygun müşteri deneyimi anlayışını ortaya çıkarmak için birlikte çalışacak.

Türk Telekom, bu iş birliğiyle güçlü fiber altyapısını Huawei’nın yeni teknolojileri ile birleştirecek. Huawei aynı zamanda Türk Telekom’un genişbant çözüm tedarikçisi konumunda bulunuyor.

Dr. Ömer Fatih Sayan: “Türk Telekom teknolojisinin Huawei desteği ile milli teknoloji gelişimi konusunda çok değerli sonuçlar doğuracağına inanıyoruz.”

Türk Telekom ve Huawei arasında gerçekleştirilen imza töreninde yaptığı konuşmada BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan; “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu olarak ülkemizin teknoloji anlamında daha güçlü adımlar atması ve en önemlisi pek çok alandan teknolojilerin millileştirilmesi üzerinde çalışmalar yürütüyoruz. Bizim asıl odaklandığımız konu, yerel ürün ve hizmetlerin her geçen gün hızla artarak hayata geçirilmesini sağlamak. Türk Telekom ve Huawei'in birlikteliği bu alanda çok değerli bir adım. Türk Telekom teknolojisinin Huawei desteği ile milli teknoloji gelişimi konusunda çok değerli sonuçlar doğuracağına inanıyor, kurum olarak iki değerli marka tarafından gerçekleştirilen iş birliğine tüm desteğimizi veriyoruz" dedi.

Zeng Jianguo: “Türk Telekom ile dijital dönüşüm için iş birliği yapmaya devam edeceğiz”

Huawei Türkiye Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Zeng Jianguo ise iş birliği konusunda şunları söyledi: “Huawei, 2009 yılından bu yana daha dijital bir Türkiye için 5G teknolojilerine yatırım yapıyor. Bu kapsamda Türk Telekom ile birlikte 4.5 den 5G’ye geçişle ilgili en yeni teknolojileri geliştirmek için yaptığımız iş birliğinden memnuniyet duyuyoruz. Türk Telekom ile beraber kamu güvenliği, nesnelerin interneti ve Massive MIMO gibi yeni teknolojiler üzerinde çalışacağız. Huawei olarak Türk Telekom ile dijital dönüşüm için iş birliği yapmaya devam edeceğiz.”

Cengiz Doğan: “Huawei ile 5G ekosistemine en uygun müşteri deneyimi anlayışını ortaya çıkarmak için birlikte çalışacağız.”

Her iki şirketin de 5G’nin yol haritasının çizilmesinde etkin inovasyon çalışmaları ile büyük rol oynadığını belirten Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Doğan: “Türkiye’nin dijital devrimini gerçekleştirmek ve 5G’de de ülkemize ve kullanıcılarımıza en ileri teknolojiyi sunmak için çalışmalarımız devam ediyor. Bunun için de hem yerel hem de global anlamda dünyanın en iyileriyle iş birliği yapıyoruz. Bu kapsamda Huawei ile 5G ekosistemine en uygun müşteri deneyimi anlayışını ortaya çıkarmak için birlikte çalışacağız. Yeni Nesil Bulut şebeke mimarileri, anten teknolojileri, Nesnelerin İnterneti konularının yanı sıra kamu güvenliğine önemli katkılar sağlayacak yeni teknolojilerin geliştirilmesi, denenmesi ve uygulanması da birlikte çalışacağımız diğer alanlar. Türk Telekom olarak Türkiye’de farklı sektörler için katma değer yaratmak ve aynı zamanda müşterilerimizin kullanıcı deneyimini artıracak yenilikçi çözüm ve servisler sağlamak üzere işbirliklerimize önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz” dedi.

Huawei ile ilk 5G iş birliği C-RAN teknolojisiyle gerçekleştirildi

Türk Telekom, Huawei 5G iş birliği kapsamında geçtiğimiz haftalarda ilk saha testini gerçekleştirdi.

Test kapsamında Türkiye’de ilk defa farklı baz istasyonlarının hücreleri arasında taşıyıcı birleştirme gerçekleştirdi. Bu şekilde Türk Telekom, sahip olduğu güçlü fiber altyapının sayesinde bağlantı hızı ve hizmet kalitesini iki kat artıracak C-RAN teknolojisini kendi şebekesinde başarıyla test etti. C-RAN teknolojisi özellikle farklı cihazlar üzerinden iletişim trafiğinin yoğun olduğu konser, fuar gibi etkinliklerde, birçok kişinin bulunduğu büyük meydanlarda daha da kaliteli bir mobil iletişimin önü açılacak.

Mimari çalışma ve denemelerine ilk kez Türk Telekom tarafından başlanan C-RAN teknolojisi İstanbul Çekmeköy’de 4 adet 4.5G baz istasyonunda ve toplam 50 kilometrekarelik bir alanda test edildi. Testlerde veri yükleme hızının yanı sıra veri indirme hızını iyileştiren özellikler de denendi.

Daha önce aynı baz istasyonunun hücreleri arasında taşıyıcı birleştirme yapılabiliyorken, bu teknoloji ile Türk Telekom Türkiye’de ilk kez farklı baz istasyonlarının hücreleri arasında da taşıyıcı birleştirme gerçekleştirildi. Bu teknoloji ile taşıyıcı birleştirilebilen ve böylece yüksek hız sağlanabilen kapsama alanı daha da genişletilmiş oldu.

Bülten Tarihi: 2 Mart 2017