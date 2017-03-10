Turkcell GNÇ Reklamlarında Oynama Şansı

Turkcell GNÇ reklamlarında herkesin oynayabileceğini duyurdu.

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Aşağıdaki duyuruyu yayınlayan Turkcell genler arasında heyecan yarattı.

Kendi videonu çek, GNÇ reklamında sen oyna

GNÇ “Reklamlarımızda oynamak ister misin?” konulu bir kampanyaya imza attı. “Reklam filminde oynamak isterim” diyen gençlerden kendi videolarını bekliyor.

Bunun içinse 26 yaş altı Turkcell’lilerin “neden GNÇ reklamında oynamalıyım?” konulu, maksimum 15 saniyelik bir video çekip göndermesi yeterli.

Katılımcılar videolarını BiP uygulaması üzerinden GNÇ kanalına mesaj yoluyla göndererek katılabiliyorlar.

Gönderilen videolar içerisinden seçilecek biri kadın, biri erkek olmak üzere iki kişiye, 2017 yılı içerisinde GNÇ reklam filmlerinden birinde oynama hakkı veriliyor.

Seçilen kişiler 4 Nisan 2017 tarihinde GNÇ uygulamasından duyurulacak.

“Reklamlarımızda oynamak ister misin?” video:

GNÇ'li olmak işte böyle bir şey : )

"​Bana uygun paketlerle kaliteli internetin, konuşmanın, yazışmanın, TV’nin, müziğin tadını çıkarmalıyım" diyorsan, sürpriz hediyeler en sevdiğim diyorsan, e bi' de 26 yaşını henüz geçmemişsen, sen de bizdensin, GNÇ’lisin.

26 yaşın altındaysan ve acayip güzelliklerin olduğu GNÇ uygulamasına giriş yapamıyorsan, hemen kullanıcı bilgilerini güncelle, aramıza katıl!