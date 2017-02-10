Turkcell Grubu 2017’de 2 bin 300 kişiye ilave istihdam sağlayacak

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Turkcell’in yatırımları istihdama dönüşüyor

Entegre iletişim ve teknoloji hizmetleri sağlayıcısı olarak sektörde yatırım liderliğini elinde tutan Turkcell Grubu, sektörde yaşanan hızlı gelişmelerin ortaya çıkardığı ihtiyaçlar doğrultusunda insan kaynağını da güçlendirmeye devam ediyor. Hâlihazırda 16 bin çalışanı olan Turkcell Grubu, 2017’de 250’si geleceğin lider adayı olmak üzere 2 bin 300 kişiye daha iş olanağı sağlayacak.

Turkcell Grubu, hızla gelişen sektörün artan ihtiyaçları, 4.5G ile müşterilerinin artan talepleri, data odaklı yatırım vizyonunun başarılı sonuçlarını desteklemek ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda insan kaynağını güçlendirmek için kararlı adımlar atmaya devam ediyor.

Hayata geçirilen yeni yatırımlar ve artan insan kaynağı ihtiyacına yanıt vermek üzere 2017’de 250’si GNÇYTNK programında geleceğin lider adayı olmak üzere 2 bin 300 kişiyi daha istihdam etmeyi planlıyor. 2016’da Türkiye’de mobil internet hızını bir üst lige taşıyan 4.5G’de yalnızca Türkiye’nin değil dünyanın en güçlü altyapılarından birini kuran ve buna bağlı servislerle Türkiye’nin datasının Türkiye’de kalmasını sağlayan yatırımlara imza atan Turkcell, bu yatırımlar karşılığında artan iş hacmini karşılamak amacıyla çalışan sayısını yükseltmeyi hedefliyor. Sektörün gelişen ihtiyaçları nedeniyle oluşan yeni iş kolları da Turkcell’in 2017 istihdam hedeflerini şekillendiriyor.

Turkcell geçtiğimiz yıl 1 Nisan’da hizmete giren 4.5G’de gerek ihale bedeli gerekse altyapı yatırımı olarak Türkiye ekonomisine en güçlü katkıyı yaptı. Bu yatırımlar sayesinde İstanbul, Ankara ve İzmir’i dünyanın en hızlı mobil internetine sahip şehirleri arasına taşıyan Turkcell, kısa sürede yüzde 82’lik kapsama sağladı. Yalnızca Türkiye’nin değil dünyanın en hızlı ve kaliteli 4.5G hizmetlerinden birini sunan Turkcell’in müşterilerinden üçte ikisi 4.5G’ye geçti. 4.5G kullanan müşterilerin ortalama aylık data kullanımı 5 GB’a ulaştı.

Yatırımlarının yüzde 95’ini data odaklı hedeflerle gerçekleştiren Turkcell, kurduğu bu güçlü altyapı üzerinde çalışacak zengin ürün ve servis portföyüyle hizmet kalitesini yalnızca Türkiye’de değil dünyada da kullanıma açtı. BiP ve fizy başta olmak üzere Turkcell TV+, Goller Cepte, lifebox, Merhaba Umut gibi ürün ve servislerin toplam indirilme sayısı 45 milyonu aştı.

Türkiye’nin Turkcell’i olarak yatırımlarını hız kesmeden sürdürdüklerini belirten Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Turkcell Grubu olarak entegre telekom hizmetleri pazarında liderlik vizyonuyla çalışıyoruz. Bu doğrultuda altyapımızı güçlendirecek yatırımlar yaparken, müşterilerimizin yeni ve gelişen ihtiyaçları doğrultusunda insan kaynağımızı da güçlendiriyoruz. Yaptığımız yatırımlarla Türkiye pazarındaki iddiamızı bölgeye taşıyoruz. 4.5G altyapısı ve bu omurga üzerinde yapılandırdığımız gelişmiş ürün ve servisler, sadece Turkcell’lilerin değil Türkiye’deki ve bölgedeki tüm operatör abonelerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Böylesine geniş bir skalaya yayılan hizmet portföyümüz ile en yüksek müşteri memnuniyetini sağlamak üzere görev yapan 16 bin çalışanımız bulunuyor. 2017’de aramıza katılacak 250’si geleceğin lider adayı olmak üzere 2 bin 300 yeni arkadaşımızla insan kaynağımızı daha da güçlendireceğiz. Daha yüksek müşteri memnuniyeti sağlamak, teknolojinin sadece tüketeni değil üreteni olmak, geleceğin liderlerini bugünden yetiştirmek gibi önceliklerimiz var. Başarımızı sürdürülebilir kılmak için en büyük değerimiz insan kaynağımız. Bu başarıyı desteklerken yeni iş alanlarıyla artan ihtiyacımızı karşılamak için güçleniyoruz. Türkiye’ye inanıyoruz ve ülkemiz için üretmeye devam ediyoruz, bu yaklaşım ve hassasiyetlerle Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz.”