Turkcell ön ödemeli kartı Paycell Card’ı Barselona’da tanıttı

Turkcell ön ödemeli kartı Paycell Card’ı tanıttı, hedef 10 milyon müşteri

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Turkcell, birbirinden cazip hizmetler sunacak ödeme kartı “Paycell Card”ı Barcelona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde tanıttı. Paycell Card bir yandan kullanıcılarına alışverişlerinde avantajlı bir dünyanın kapılarını açarken, bir yandan da günlük harcama alışkanlıklarına ve ihtiyaçlarına yönelik teknolojik bir çözüm dünyası sunacak. Hedef 3 yılda 10 milyon Paycell Card’lı müşteri.

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, herkesin finansal hizmetlere artık daha hızlı, kolay ve güvenilir biçimde ulaşmak istediğini ifade ederek, “Müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik en yenilikçi finansal hizmetleri sağlamayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda finansal çözümler alanında sunduğumuz ürün ve hizmet yelpazemizi her geçen gün daha da genişletiyoruz. Bir yandan Financell ile müşterilerimizin teknolojik ihtiyaçlarına finansman sağlarken, diğer yandan Paycell ile yeni nesil ödeme çözümlerimizi sunmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Turkcell’in iletişim alanındaki gücünü, müşterilerine finansal hizmetleri ulaştırırken de göstermeyi hedeflediklerini belirten Terzioğlu, “Ülkemizde bankacılık hizmetlerini neredeyse nüfusun sadece yarısı kullanıyor. Yeni nesil finansal çözümlerimizle bu oranı çok daha yukarılara taşıyarak ülke ekonomimize katkıda bulunmayı amaçlıyoruz” açıklamasını yaptı.

BARCELONA - Mobil dünyanın devlerinin buluştuğu Mobil Dünya Kongresi (MWC) öncesi bir grup gazeteci ile bir araya gelen Turkcell CEO'su Kaan Terzioğlu yeni nesil ödeme kartı Paycell Card’i anlattı. Turkcell Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’ndan (BDDK) alınacak onayın ardından, birbirinden cazip fırsatlar sunacak olan "Paycell Card"ı müşterileriyle buluşturacak. Paycell Card kullanıcılarına alışverişlerde avantajlı bir dünyanın kapılarını açarken, entegre mobil uygulaması ile de finansal servisleri cep telefonuna taşıyor. Yurt içi, yurt dışı ve internet üzerinden yapılan alışverişlerde kullanılabilecek olan Paycell Card, kullanıcıların ihtiyaçlarına özel cazip çözümler sunacak.

Turkcell’in ödeme alanında hizmet veren iştiraki Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş’nin sunduğu çözümlere Paycell Card ile bir yenisini daha eklemeye hazırlandıklarını söyleyen Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Finans ve teknolojinin buluştuğu Fintek alanında sunduğumuz ürün ve hizmet yelpazemizi her geçen gün daha da genişletiyoruz. Bir yandan Financell ile müşterilerimizin teknolojik ihtiyaçlarına finansman sağlarken, diğer yandan Paycell ile fark yaratan ödeme çözümlerimizi sunmaya devam ediyoruz. BDDK’ya yapacağımız başvurunun ve gerekli izinlerin alınmasının ardından çok yakında müşterilerimizi yeni nesil ödeme kartımız Paycell Card’ın sunacağı avantajlar ile de tanıştıracağız. Hedefimiz 3 yılda 10 milyon Paycell Card’lı müşteri. Cep telefonu ile kurduğumuz iletişim ve güven ilişkisini finansal hizmetler alanına da taşıyoruz. Müşterilerimizin bu alandaki ihtiyaçlarına yönelik basit ve teknolojik çözümler sunarak onlarla olan ilişkimizi daha da güçlendiriyoruz” dedi.

“Finansal kapsamayı genişleterek ekonomiye katkı sağlayacağız”

Sundukları çözümler ile ekonominin kayıt altına alınmasıyla Türkiye’nin dönüşümüne katkı sağladıklarını da sözlerine ekleyen Genel Müdür Kaan Terzioğlu, “Türkiye’de bankacılık dahil finansal hizmetleri nüfusun yüzde 50’lik bir kısmı kullanıyor. Bu oranı gelişmiş ülkelerdeki olduğu gibi yüzde 90’lara taşıma konusunda katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Böylece mobil iletişim alanında Türkiye’nin tümüne yayılan üstün kapsama gücündeki başarımızı finansal hizmetler alanına da taşımayı hedefliyoruz. Bu anlamda bankaların rakibi değil finansal hizmetler sistemini tamamlayıcı ve kurumlara çözüm ortağı olan bir platform oluşturmak için yola çıktık. Yakında bu noktada çok konuşulacak işbirliklerimizi de göreceksiniz.” diye konuştu.

Mobil ve dijitalleşmenin her sektörü yeniden tanımladığını dile getiren Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Dijitalleşen finansal servisler ekonominin kayıt altına alınabilmesi adına büyük bir katkı sağlıyor. Bu anlamda Turkcell olarak sunduğumuz yeni nesil servislerimiz ile kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye de katkı sağlayacak bir rol de üstleniyoruz. 2010 yılında mobil ödeme servisi ile başlayan bu yolculuğumuzda artık BDDK’dan aldığımız lisans ile yeni hedeflere doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Turkcell Mobil Ödeme ile ulaştığımız müşteri sayısı 4 milyonu aştı. Geçen yıl Google Play, Shell ve Zubizu gibi markalarla yaptığımız işbirlikleriyle ilklere imza attık. Çok yakın gelecekte Paycell markası ile hizmet veren ödeme platformumuzun sadece Türkiye’de değil bölge ülkelerde de değer yaratacağına inanıyorum” diye konuştu.

BDDK lisanslı ilk operatör markası: Paycell

Turkcell müşterilerinin ödeme çözümleri alanlarında hayatlarını kolaylaştıran ve ilk BDDK lisansını alan operatör iştiraki Turkcell Ödeme Hizmetleri A.Ş, hali hazırda Turkcell faturası ile ödeme alanında pazarda öncü konumda. Faaliyetlerin genişletilmesine yönelik BDDK’ya yapılacak başvuruların kabul edilmesi sonrasında, gelişmiş teknolojik yetenekler ile yeniden tanımlanacak ödeme ekosistemi sayesinde Paycell hem Turkcell abonelerine hem de diğer müşterilere hizmet verecek yeni finansal çözümlerini müşterileri ile buluşturmaya devam edecek.

Paycell Card’a ulaşmak çok kolay

İsteyenler Paycell Card’ı Turkcell İletişim Merkezleri’nden (TİM) veya anlaşmalı mağazalardan başvuru sürecini beklemeden anında isimsiz olarak satın alabilecek. Satın alınan bu karta nakit veya kredi kartı ile para yüklenerek hemen kullanıma açılabilecek. İsme özel kart isteyenler ise Paycell uygulaması ve web üzerinden ya da Platinum ve gnc gibi diğer Turkcell uygulamalarından bilgilerini ileterek kartın adreslerine teslim edilmesini sağlayabilecek.

Paycell Card’a nasıl para yüklenecek

TİM’lerden ve anlaşmalı mağazalardan nakit

Paycell uygulaması üzerinden kart ile

Bankaların havale/EFT sistemlerinden kart numarasına havale ile

Anlaşmalı banka ATM’leri ile

Turkcell ile kesilmeyen elektrik dönemi

Paycell kartın yurt dışında da kullanılabileceğini belirten Terzioğlu, enerji dağıtımı konusunda da yeni bir şirket kurarak yatırıma başladıklarının müjdesini verdi. Terzioğlu sözlerine şöyle devam etti: “Fiyat rekabetine değil hizmet rekabetine odaklanıyoruz. Turkcell Finansman A.Ş. ile ucunda internet olan, uzaktan erişilip yönetilebilen tüm cihazların finansmanını sağlamak için yola çıktık. Şimdi ise yeni kurduğumuz şirketimiz olan Turkcell Enerji Çözümleri ve Elektrik Satış Ticaret Anonim Şirketi ile kesilmeyen elektrik hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Böylece enerji tasarrufu sağlayan cihazlar, daha verimli enerji kullanımı sağlayan çözümler, evlerimizde yer alacak ve elektrikle çalışan akıllı ev bileşenleri sürekli internete bağlı şekilde çalışabilecek. Bu sayede dataya bağlı çalışan, uzaktan kontrol edebildiğimiz tüm bileşenler hem kesintisiz internet hem de kesintisiz enerji kaynağına bağlı olarak sürekli online kalabilecek.”

Terzioğlu ayrıca, "Turkcell olarak 2 milyon TL sermayeli elektrik şirketi kurma sürecimiz başladı. Amacımız enerji yönetimi ile alakalı teknolojileri de hizmet olarak götürebilmek. Kesintisiz güç kaynaklarını, jeneratörleri finansman şirketimiz aracılığıyla evinize sağlayacağız. Ayrıca elektrik hizmetiyle beraber sizin evinizin içinde enerjiyi daha verimli kullanılacak ampulleri, ısıtma sistemlerini, termostat sistemlerini de hizmet olarak sunacağız. Hem elektrikte tasarrufu ön plana çıkaracağız hem de bunu hizmet haline dönüştüreceğiz. Tüketici finansmanı hizmetimizi, elektrik hizmetimizi ve iletişim hizmetimizi yepyeni bir değer modeli içinde sunmak istiyoruz. Dolayısıyla yapmak istediğimiz şeyin mevcut elektrik sistemiyle hiç bir alakası yok, tamamen müşterinin bugüne kadar hiç tanışmadığı yeni hizmetleri pazara sunmak amacımız... Elektrik faturanız Turkcell’den gelecek, tahsilatı Turkcell yapacak. Elektrik kesildiği zaman hiç kimse elektrik şirketini arayarak niye elektrik kesildi demiyor ama bizi arayarak internetim çalışmıyor diyebiliyor. Dolayısıyla internetin sürekli çalışması için elektriğinizin sürekli çalışması gerekiyor” dedi.