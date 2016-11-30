Turkcell Salla Kazan Kampanyası ile Dakika Kazanın

Turkcell hesabım uygulaması ile ücretsiz dakikalar kazandırıyor.

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Daha önce Migros'un Salla Kazan, N11'in Sallamatik uygulamalarını tanıtmıştık. Şimdi ise Turkcell Salla Kazan kampanyası ile dakikalar hediye ediyor. Bu kampanyaya katılabilmek için Turkcell hesabım uygulamasını kullanmanız gerekiyor.

Turkcell Hesabım uygulaması nedir?

Hatlarınızın kontrolü Turkcell Hesabım uygulamasıyla cebinizde! Turkcell Hesabım’ın tasarımı ve kullanıcı dostu ara yüzü sayesinde hatlarınızı cebinizden yönetmek çok kolay! Üstelik artık Turkcell veya diğer operatör kullanıcısı olmanız fark etmiyor. Superonline hesabınızın takibini de Turkcell Hesabım ile yapabilirsiniz.

Kampanyadan her hafta sadece 1 kere yararlanılabilir.

Kampanyadan sadece Turkcell Bireysel Hazır Kart, Bireysel Faturalı ve Kurumsal Faturalı aktif, ses hattı aboneleri yararlanabilir.

Data hatları kampanyadan yararlanamaz.

Kampanya 28 Kasım 2016 günü başlar ve 2 Ocak 2017 saat 09.00'a kadar geçerlidir.

Hediye alma hakkı her Pazartesi saat 09.00'da yenilenir ve Pazar 23.50'ye kadar geçerli olur.

Kampanya dahilinde verilen Fizy ve Turkcell TV+ faydaları için paketlerin standart özellikleri geçerlidir.