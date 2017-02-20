Turkcell Salla Kazan Kampanyası Yeniden Başladı Şubat 2017

Şubat 20th, 2017 Haberler 7 comments

Turkcell Salla Kazan Kampanyası Yeniden Başladı Şubat 2017

Cihazı ve sim kartı 4.5G uyumlu Turkcell abonelerine, Turkcell Hesabım uygulaması üzerinden her hafta hediye kazanma şansı!

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Salla kazan geri döndü fakat bu sefer sadece 4.5 G uyumlu cihaz ve sim kart kullananlara özel.

Salla kazan kampanyasına nasıl katılabilirsiniz.

Turkcell Hesabım uygulamasında Salla Kazan ekranında telefonunuzu sallayarak kampanyaya katılabilirsiniz. Telefonunuzun hareket algılama özelliği yoksa ilgili ekrandaki butona basarak kampanyaya katılabilirsiniz. Kampanya dahilinde 20 Şubat - 20 Mart tarihleri arasında her hafta hediye kazanma şansınız bulunmaktadır. Her haftanın hediyesi için yukarıda anlatılan işlemi tekrarlamanız gerekmektedir.

Kampanya dahilinde verilen TV+ ve BiP faydalarının özellikleri nedir?

Aylık TV+ Paketi, bir ay geçerli standart içerik ve TV+ kullanımında geçerli 5GB internet içerir. Kampanyadan bu paketin kazanılması durumunda faydalar aktivasyon SMS'inin ulaşmasından sonra başlayacaktır.  

532 numarasına yapılan aramalar, BiP üzerinde geçerli her yöne paketlerin kotasından düşmemektedir.

7 Yorum

  1. Esra
    21 Şubat 2017 00:21 Cevaplayın

    Salla kazan kampanyasindan neden yararlanamiyrm

  2. Esra
    21 Şubat 2017 00:22 Cevaplayın

    Salla kazan kampanyasındn neden yararlanamiyrm

    1. PetaBayt
      21 Şubat 2017 01:00 Cevaplayın

      Telefonunuz ve hattınız 4.5G destekli olması gerekiyor.

  3. Ahmet
    21 Şubat 2017 01:12 Cevaplayın

    Telefonum ve sim kartım 4.5 G uyumlu sms attığımda da öyle diyor ama uygulamaya girince üzgünüz teliniz uygun değil diyor Iphone S4 kullanıyorum daha önce kullandıgım bir uygulama napmalıyım?

    1. PetaBayt
      21 Şubat 2017 01:39 Cevaplayın

      Iphone 4s te lte yani 4.5g yok bildigim kadariyla. Kampanyanin amacida 4.5g satmak. Daha once boyle bir sart yoktu.

  4. Ramazan
    21 Şubat 2017 01:37 Cevaplayın

    Ben 4 .5 g yapmak istiyorum ama hat degismesi mi lazim

    1. PetaBayt
      21 Şubat 2017 01:40 Cevaplayın

      Evet uyumlu sim kart takmalisiniz.

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