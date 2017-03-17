Turkcell ve Saran işbirliğiyle S Sport Turkcell TV Plus’ta

Dünyanın en iyi futbolcularının forma giydiği Premier Lig, NBA, Formula 1 gibi birçok önemli spor organizasyonunun resmi haklarının sahibi S Sport, Turkcell ve Saran işbirliğiyle Turkcell TV+’ta yayın hayatına başlıyor.

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Türkiye’nin yeni spor kanalı S Sport, Turkcell TV+ izleyicisiyle buluşuyor. Yeni nesil TV Turkcell TV+’ın HD kanalları arasında yerini alan S Sport’ta Formula 1’den NBA’ya, Çin Futbol Ligi’nden İngiltere Premier Ligi’ne kadar kadar dünyanın en çok takip edilen spor karşılaşmaları ve organizasyonları naklen yayınlanacak. Turkcell’in televizyon, bilgisayar, cep telefonu ve tabletten izlenebilen kişisel televizyon platformu Turkcell TV+’ta kaydet, geri al-izle gibi seçeneklerle dünyaca ünlü spor organizasyonları tekrar tekrar izlenebilecek.

Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran konuyla ilgili açıklamasında ‘’Dünyanın en önemli spor organizasyonlarını bünyesinde toplayan Premium içerikli spor kanalımız S Sport, 18 Mart 2017 tarihi itibariyle yayın hayatına başlıyor. Kanalımızın Türkiye’deki spor sevgisinin ve kültürünün gelişimine doğrudan ve en etkili şekilde hizmet edeceğine dair inancımız sonsuzdur. Bu hedefimize dijital yayın platformlarının yanı sıra, Turkcell gibi ülkemizin küresel nitelikteki en önemli markası ile beraber yürümekten büyük mutluluk ve heyecan duyuyoruz. Turkcell TV+ ekranlarında buluşmak dileğiyle…’’ dedi.

Turkcell TV+ spor yayıncılığında güçlü adımlarla ilerliyor

Turkcell ile sporun çok uzun zamandır birlikte anıldığını ve bundan mutluluk duyduklarını belirten Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu “Turkcell TV+ ile özellikle spor yayıncılığı konusunda zengin içerikleri, güçlü fiber ve 4.5G teknolojilerimizle destekleyerek, müşterilerimize en iyi deneyimi yaşatmak istiyoruz. Türkiye’de spor yayıncılığının en güçlü markalarından olan Saran Holding ile yaptığımız anlaşmalarla spor içeriğimizi daha da zenginleştirdik. Son 1 yılda müşterilerimiz spor müsabakalarını mobil cihazlarından izlemeyi alışkanlık haline getirdi. Geçtiğimiz yıl Turkcell TV+ kullanıcılarının 7 dakika olan mobil TV izleme ortalamaları, geldiğimiz noktada 45 dakikaya kadar çıkmış durumda. En heyecanlı futbol maçlarının yanı sıra, sporseverler sporun her dalını bundan sonra Turkcell TV+’ta yüksek görüntü kalitesiyle S Sport kanalından izleyebilecekler” diye konuştu.

Tüm spor içeriği tek kanalda

Buluta kayıt imkanı ile kaydedilen maçları sonradan izleme fırsatı veren, 24 saate kadar geriye alma özelliği ile de kaçırılan pozisyonları izleme şansı sunan geleceğin televizyon platformu Turkcell TV+’ın NBA, Premier Lig gibi spor içerikleri bundan sonra S Sport kanalından sporseverlerle buluşacak.