Turkcell ve ZTE 5G için ürün ve servislerini beraber tasarlayacak

Turkcell ve ZTE, 5G ürün ve servislerini birlikte tasarlayacak

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Turkcell, 5G teknolojilerinin geliştirilmesi sürecinde dünyanın önde gelen teknoloji şirketleriyle gerçekleştirdiği stratejik işbirliklerine bir yenisini daha ekledi. Mobil Dünya Kongresi’nde düzenlenen toplantıda Turkcell ve ZTE, birlikte 5G çalışmaları yapmak amacıyla bir işbirliği imzaladı. Anlaşma kapsamında Turkcell, ZTE’nin Türkiye’de kuracağı 5G Deneme Sistemi (testbed) üzerinde çalışarak, 5G servis ve ürünlerini bugünden geliştiren operatörler arasına katılacak.

Türkiye’nin 4.5G’ye geçişinin ardından neredeyse bir yıl geride kalırken, Turkcell 5G teknolojilerinin geliştirilme sürecindeki çalışmalarına da ağırlık veriyor. Son iki yıldır hem uluslararası hem de ulusal arenada önde gelen teknoloji şirketleri ve üniversiteler ile 5G teknolojileri geliştirebilmek amacıyla stratejik işbirlikleri başlatan Turkcell, GSMA tarafından Barselona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde ise ZTE ile 5G’de ortak çalışma yapmak amacıyla bir işbirliğine gittiğini duyurdu. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ve ZTE Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Düzey Yöneticisi Dr. Zhao Xianming arasında imzalanan anlaşmaya göre Turkcell, ZTE’nin Türkiye’de kuracağı 5G Deneme Sistemi (testbed) üzerinde 5G servis ve ürünlerini bugünden geliştiren operatörler arasına katılacak. 5G’deki standartlaştırma çalışmalarını da Turkcell ve ZTE birlikte yürütecekler.

5G teknolojileri geliştirilmesi sürecinde ZTE ile imzalanan işbirliği ile ilgili konuşan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu “Endüstri 4.0 dediğimiz yepyeni bir çağa giriyoruz. Önümüzdeki dönemde mobil teknolojilerin etkilemediği sektör kalmayacak. Endüstri 4.0 dönemi 5G olmadan gerçekleşemez. Akıllı arabalardan evlere ve akıllı şehirlere, uzaktan ameliyatlardan inşaat ve maden sektörüne, alışverişten ulaşıma kadar her alanda 5G teknolojisine ihtiyaç duyulacak. O nedenle 5G teknolojilerini, Türkiye için önümüzdeki 10 yıldaki en önemli sıçrama fırsatlarından birisi olduğunu düşünüyorum. Turkcell olarak ülkemizin teknoloji üreten, kendi datasını kendi saklayan ve işleyen bir ülke olması için hem global arenada hem de ülkemizde en iyi şirketler ve üniversitelerle işbirliği yapıyoruz. Amacımız 5G standartlarının belirlenmesinde ve ülkemizde kullanılmaya başlanmasında öncü olabilmek. Bu nedenle bugün ZTE ile imzaladığımız bu anlaşma da büyük önem arzediyor” şeklinde konuştu.

ZTE Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Düzey Yöneticisi Dr. Zhao Xianming ise Turkcell ile imzalanan 5G işbirliği sözleşmesi ile ilgili şunları söyledi: “Turkcell ile imzaladığımız işbirliği anlaşması kapsamında önümüzdeki dönemde iki şirket özellikle 5G tarafında daha yakın çalışacak. Turkcell’in ürün servislerinin 5G altyapısına taşınması için yakından çalışacağız ve ZTE’nin küresel 5G standartlaştırma çalışmalarında da Turkcell ile işbirliğimizi genişleteceğiz.”

Türkiye’de 5G teknolojisi üzerine telekomünikasyon ekipmanı ve şebeke çözümleriyle ilgili projeler için birlikte çalışmayı planlayan iki şirket, halihazırda Turkcell’in T serisi cihazlarının geliştirilmesi konusunda iki yıldır beraber çalışıyor. Her iki taraf akıllı cihaz tarafındaki bu başarılı işbirliğini, ağ çözümleri ve 5G teknolojisi de dahil olmak üzere diğer alanlara doğru genişletmeyi amaçlıyor.

Turkcell ve ZTE’nin yürüteceği ortak çalışmalarda, Turkcell geri bildirimlerine göre gerekli geliştirmeler yapılarak ürün ve yazılımlar, Turkcell şebekesinde kullanılmaya hazır hale getirilecek. Bu geliştirmelerden sonra ise ürünler, satışa sunulacak nihai hallerini alacak.