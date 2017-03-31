Turkcell’lilerin 4.5G ile data kullanımı 1 yılda 574 Petabayt’a ulaştı

4.5G ihalesinde en yüksek frekansları alarak rakiplerine fark atan Turkcell’in bu farkı hız, kapasite ve data rakamlarına da yansıdı. 4.5G’nin hız ve kapasitesini seven Turkcell müşterileri bir yıl boyunca toplamda 574 Petabayt data kullanarak bir önceki yıla göre kullanımlarını %92 oranında arttırdı.

Sponsorlu Bağlantılar...

4.5G ihalesinde yaptığı yatırım ve aldığı en yüksek frekanslarla Türkiye’de 4.5G’de liderliğini ilan eden Turkcell, 1 Nisan 2016 itibariyle müşterilerine 4.5G’de sunduğu hız ve kapasiteyle rakiplerine fark attı. Aradan geçen 1 yıl zarfında Turkcell’in 4.5G hizmetini kullanmaya başlayan 26 milyon kişi, data kullanımında da rekora imza attı. Müşterilerinin data kullanımı 574 petabayt’a ulaşan Turkcell, rakiplerini yine geride bıraktı. Turkcell’in hız ve kapasitesini seven Turkcell müşterilerinin bir önceki yıla göre data kullanımları %92 oranında artarken, aylık data tüketimleri 5GB’a ulaştı. 1 yıl içerisinde 81 ilin yanı sıra tüm ilçeleri 4.5G ile donatarak kapsamasını %82,5’e çıkaran Turkcell, yakın zamanda Türkiye’nin tüm köylerini de 4.5G ile buluşturmayı hedefliyor.

En uygun fiyata en hızlı operatör Turkcell

Turkcell yüksek kapsama oranının yanı sıra en yüksek hızı en uygun fiyatla sunarak sadece Türkiye’deki diğer operatörleri değil Avrupa ve Amerika’dakileri de solladı. Turkcell müşterilerinin ortalama indirme hızı 53.4 Mbps olurken, yükleme hızları ise 18.6 Mbps’ye ulaştı. Turkcell yine bu operatörler arasında, 2 GB’lik internet paketlerinin maliyetleri dikkate alınarak yapılan hesaplamada en uygun fiyatla mobil data sunan şirket oldu. Turkcell’in Türkiye’de 39 TL’den sunduğu paketlere, Fransa’daki kullanıcılar 77 TL, İngiltere’dekiler 89 TL, Amerika’dakiler ise 126 TL’den sahip olabildi. Bu sayede Turkcell müşterileri dünya çapındaki internet hızlarına en avantajlı fiyatlarla kavuşma şansını elde etti.

En beğenilen Turkcell uygulamalarını 44,2 milyon kişi indirdi

Turkcell’in sunduğu yüksek hız ve kapasitenin yanı sıra müşterilerinin hayatlarına konfor ve eğlence katacak uygulamaları da 4.5G’nin etkisiyle yoğun ilgi görüyor. BiP, Turkcell TV+, lifebox, Goller Cepte, fizy, Hesabım, Dergilik ve Turkcell Akademi uygulamalarını indiren müşteri sayısı 4.5G’nin etkisiyle son bir yılda iki kattan fazla artarak 44,2 milyona yükseldi. 4.5G’de yeni terminallerin gelmesiyle birlikte müşterilerini 800 Mbps, 1 Gbps hızlarla buluşturmayı planlayan Turkcell, 4.5G teknoloji liderliğini 5G’de de sürdürmek amacıyla 5G teknolojilerinin geliştirilme sürecinde aktif rol alıyor.