Üçlü Karşılaştırma Xperia Z5 vs Galaxy S6 vs iPhone 6s

Amiral gemisi telefonlar büyük bir rekabet içinde ve detaya girmeden hangi telefonun size uygun olduğunu bulmanız zorlaşabiliyor. Yeni telefon alacaksanız size üçlü bir karşılaştırma sunuyoruz.

Sponsorlu Bağlantılar...

Apple iPhone 6s, Samsung Galaxy S6 ve Sony Xperia Z5 modelleriniin karşılaştırması

Bu üçlü arasında iPhone 6s ve Galaxy S6 büyük satış rakamlarına ulaşan telefonlar fakat az çok teknolojiyi takip edenler içinde Xperia Z5 model telefonda bilinen ürünlerdendir. Size kategorisine göre sunacağımız özelliklere en iyi telefonu sunma fırsatını vermesini umuyoruz.

KASA VE EKRAN

Üç telefonda da metal kasa ve cam karışımı bulunuyor. iPhone 6s sadece ön kısımda cam kullanırken Galaxy S6 ve Xperia Z5 yan kısımlarda ve arka kapakta cam kullanır. Apple bu sefer rakiplerine göre Gorilla Glass yerine iyon ile güçlendirilmiş cam kullanmayı seçti.

Telefonlar metal yapısı ve pürüzsüz yuvarlak kenarlar ile köşelere sahip. 3D dokunmatik ekranlara sahipler. 72mm uzunluk ile en büyük Xperia Z5. Galaxy S6 ise 70.5 uzunluğa rağmen en iyi ekran ebatını sunuyor. iPhone 6s ise 97.1mm uzunluğa rağmen 4.7 inç ekranı ile oldukça düşük bir performans sergiliyor.

577 ppi ile Galaxy S6 yine piksel başına verdiği parlaklık ile liderliğine devam ederken iPhone 6s 326ppi ile en düşük oranı veriyor. Bu şu anlama geliyor, güneş ışığında en iyi görünümü Galaxy S6 sağlar.

BATARYA

Pil ömrü toplam batarya kapasitesi ile orantılı.

Xperia Z5 2,900mAh

Galaxy S6 2,550mAh

iPhone 6s 1,715mAh

Yukarıdaki değerler batarya oranları.

Bekleme süresi Konuşma süresi 3G Ekran açık kalma süresi Samsung Galaxy S6 73H 19: 48h 10: 56H 12: 12s Sony Xperia Z5 73H 17: 13h 14: 35h 7: 53h Apple iPhone 6s 62H 9: 41h 12: 27h 10: 46h

Liste başı yine Galaxy S6 çıkıyor. Xperia Z5 ise hemen arkasından geliyor.

DEPOLAMA VE FİYAT ORANI

Apple iPhone 6s Samsung Galaxy S6 Sony Xperia Z5 16 GB 650 $ / 740 € - - 32GB - 530 $ / 495 € 660 $ / 670 € 64GB 750 $ / 850 € 620 $ / 590 € - 128GB 850 $ / 960 € 915 $ / 620 € - microSD ✘ ✘ ✔

Fiyatlar Türkiye oranları değil ama genişletilebilir hafıza desteği ile Xperia Z5 rakiplerine fark atıyor.

BENCHMARK TESTLERİ

KAMERA