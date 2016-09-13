Venus V3 5010 Telefon Ayda 1 TL’den Vodafone’da

Türkiye’nin Akıllısı 4.5G Uyumlu “Venus V3 5010” Ayda 1 TL’den Başlayan Akıl Almaz Fırsatlarla Vodafone’da

Sponsorlu Bağlantılar...

Dijital Dönüşüm vizyonu doğrultusunda Türkiye'de herkesi akıllı telefon sahibi yapmayı hedefleyen Vodafone yenilikçi, rakipsiz cihaz teklif ve hizmetlerini bir araya getirdiği "Akıl Almaz" cihaz platformunu kullanıcıları ile buluşturuyor. Vodafone, "Akıl Almaz" cihaz platformunun ilk fırsatını da Türkiye'nin yerli akıllı telefonu 4.5G uyumlu Vestel Venus V3 5010'u ayda 1 TL'den başlayan taksitlerle satışa sunarak duyuruyor.

Dijital bağlantılı yaşamı bireyler için kolay ve erişilebilir kılmayı hedefleyen Vodafone, kullanıcılara akıllı cihazlarını seçerken, öderken ve kullanırken her aşamada sunduğu tüm kolaylıkları şimdi yepyeni "Akıl Almaz" cihaz platformunda birleştiriyor.

Vodafone, "Akıl Almaz" cihaz platformu kapsamındaki fiyat avantajlı yeni kampanyası ile herkesi 1 TL'den başlayan taksitlerle bütçeleri sarsmadan 4.5G uyumlu bir akıllı telefon sahibi yapmaya davet ediyor. "Akıl Almaz" akıllı cihaz dünyasının ilk fırsatını büyük bir işbirliğiyle başlatan Vodafone, bu doğrultuda Türkiye'nin yerli akıllı telefonu 4.5G uyumlu Vestel Venus V3 5010'u ayda sadece 1 TL'den başlayan taksitlerle satışa sunuyor. Ayrıca cihaz, ilk defa akıllı telefon sahibi olacak olanlara özel ekstra indirimli kampanyası ile Vodafone'un "Akıl Almaz" fırsatları arasında yerini alıyor.

4.5G uyumlu, Venus V3 5010, 5 inç boyutundaki geniş ekranı, ince ve şık tasarımıyla öne çıkıyor. 4 çekirdekli Qualcomm işlemcisi ile üstün bir akıllı telefon deneyimi sunan ürün, çizilmelere karşı dayanıklı olarak üretilen Gorilla Glass 3 ekran teknolojisine sahip. Ayrıca 8 MP (arka) ve 5 MP (ön) kamerasıyla kullanıcıların her anı yakalamasını sağlıyor. Vestel Venus serisinin en son üyesi olan V3 5010'a sahip olmak isteyen Vodafone aboneleri tüm bunların yanı sıra birçok ek hizmet ve çözümden de yararlanabilecek.

Vodafone'un yeni "Akıl Almaz" akıllı cihaz dünyasında telefon yenileme kampanyasından koruma paketine, aksesuar paketinden hızlı cihaz muayenesine kadar birçok yenilikçi ürün ve hizmet kullanıcılarla buluşuyor. Üstelik cihaz aksesuarlarına taksitle satış imkanı, eskisini getir yenisini indirimlerle götür gibi kampanyalar da kullanıcıların mobil ihtiyaçlarına çözüm buluyor. Vodafone'un "Akıl Almaz" cihaz platformunda cihazdaki sorunların tespitini sağlayan ve çözüm önerileri getiren "Hızlı Muayene" uygulaması da 81 ildeki Vodafone Cep Merkezleri aracılığı ile kullanıcılara sunuluyor.

Ender Buruk: "Herkesi 4.5G uyumlu bir akıllı telefon sahibi yapmak istiyoruz"

Türkiye'de herkesi akıllı telefon sahibi yapma hedefiyle en avantajlı ve cazip kampanyaları geliştirmeye devam ettiklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Buruk, şunları söyledi:

"Vodafone olarak, Türkiye'de akıllı telefon penetrasyon oranını artırmak için daha önce ACAİP (Akıllı Cihaz Akıllı İletişim Platformu) ve 'Çok Satanlar Masası' gibi önemli hizmetleri geliştirdik. Mobil iletişimin gelecek teknolojilerini herkes için erişilebilir kılmak istiyoruz. Bu doğrultuda şimdi de Dijital Dönüşüm vizyonumuzu teknoloji uzmanlığımızla harmanlayarak akıllı cihazlara erişimi kolaylaştıran 'Akıl Almaz' iletişim platformunu olurşturduk. Türkiye'de herkesi 4.5G uyumlu akıllı telefon sahibi yapma hedefimiz doğrultusunda her kesimden farklı ihtiyaçlara uygun fırsatlar sunuyoruz. Gerek mağazalarımız ve kampanyalarımız gerekse satış sonrası servislerimizle baştan sona müşterilerimizi odağına alan birçok hizmeti 'Akıl Almaz' platformu altında birleştirdik. Herkesi akıllı telefon sahibi yapmak için şimdi de fiyat avantajlı yepyeni bir kampanyayı hayata geçirdik. Bu doğrultuda 4.5G uyumlu Vestel Venus V3 5010'u ayda 1 TL'den başlayan fiyatlarla abonelerimizle buluşturuyoruz. Farklı tüketici kitlelerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla diğer cihaz modellerini de 'Akıl Almaz' fırsatlarla abonelerimize sunuyoruz. Türkiye'nin ilk yerli tasarım ve üretim akıllı telefonu Venus'ün üreticisi Vestel ile yaptığımız bu işbirliği bizim için büyük önem arz ediyor. Vestel ile olan işbirliğimizi daha da geliştirerek farklı tüketici kitlelerine ulaşan yeni kampanyalar kurgulamaya devam edeceğiz. Bu vesileyle teknolojiyi yakından takip etmek ve 4.5G uyumlu akıllı telefon sahibi olmak isteyen herkesi Vodafone Cep Merkezlerine veya vodafone.com.tr'ye davet ediyoruz."

Numarasını taşıyan ve faturalı hatta geçenlere akıl almaz indirim fırsatı

Vodafone, "Akıl Almaz" cihaz platformu kapsamında numara taşıma ile Vodafone'a geçen kullanıcılara ve faturasız hattan faturalıya geçen abonelere cihaz kampanyalarında ekstra indirim fırsatı sunmayı sürdürüyor. Vodafone'dan akıllı telefon satın alanlar, uygun fiyat avantajı, koruma paketi, aksesuar çeki gibi birçok fırsattan yararlanmaya devam ediyor.

Vodafone'un "Akıl Almaz" cihaz platformu kapsamında ayda 1 TL'den başlayan taksitlerle sunduğu Vestel Venus V3 5010'un özellikleri ise şöyle:

Vestel Venus V3 5010

Ekran Boyutu: 5 İnç

Dahili Depolama: 8 GB

Bellek (RAM): 1 GB

4.5G Desteği: Var

Batarya Kapasitesi: 2250 mAh

Ekran Çözünürlüğü: 720x1280 (HD)

Kamera Çözünürlüğü: 8 MP / 5 MP

CPU Çekirdeği: 4 Çekirdek

Vodafone'un Akıl Almaz cihaz fırsatlarından yararlanmak isteyen herkesin Vodafone Cep Merkezleri'ni veya www.vodafone.com.tr'yi ziyaret etmeleri yeterli oluyor.