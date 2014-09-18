VESTEL TÜRKSAT 4A İÇİN KANAL AYARLARI REHBER YAYINLADI

VESTEL TÜRKSAT 4A İÇİN KANAL AYARLARI

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TÜrksat haberleşme uydusu 18 Eylül'de hizmet vermeye başladı. Türksat 4A ile birlikte, Türksat 2A uydusu üzerindeki 178 kanal Türksat 4A uydusuna

frekansları değiştirilerek aktarılacaktır.

Vestel ise müşterileri için bir rehber hazırladı.

Bu rehberde Vestel Mini HD Uydu Alıcıları için ve diğer Vestel marka uydu alıcılar için adım adım bilgiler bulunmakta.

Ayrıca uydu alıcıların üzerinden Televizyonların kanal ayarları da rehberde mevcut.

Vestel'in hazırladığı uydu ve televizyon kanal kurulum rehberini kurmak veya indirmek için tıklayınız.

Rehbere ulaşamadıysanız

Manuel arama frekans bilgisi; 11844 MHz frekansı, Dikey V-polarizasyon, 2222

Sembol Oranı veya 11747 MHz frekansı, Yatay H-polarizasyon, 27500 Sembol Oranı değerleri girilerek “Şebeke Taraması

Etkin” yapılması gerekmektedir.

Kanal güncellemek için Televizyonda Menü>Kurulum>İlk Kurulum alanına giriş yapılarak ilk kurulum

işlemi başlatılır. İlk kurulum işlemi sırasında şifre ister ise şifre 0000 ‘dır.

Değiştirdiğiniz şifreyi hatırlamıyor iseniz master şifre 4725 ile giriş yapılabilir.

İlk kurulum yapıldıktan sonra TV kapanıp açılacaktır.

Uydu alıcıdan kanal güncellemek için ise Televizyonda Menü>Kurulum>İlk Kurulum alanına giriş yapılarak ilk kurulum

işlemi başlatılır. İlk kurulum işlemi sırasında şifre ister ise şifre 0000 ‘dır.

Değiştirdiğiniz şifreyi hatırlamıyor iseniz master şifre 4725 ile giriş yapılabilir.

İlk kurulum yapıldıktan sonra TV kapanıp açılacaktır.