VESTEL TÜRKSAT 4A İÇİN KANAL AYARLARI REHBER YAYINLADI

VESTEL TÜRKSAT 4A İÇİN KANAL AYARLARI REHBER YAYINLADI

Eylül 18th, 2014 Teknoloji 7 comments

VESTEL TÜRKSAT 4A İÇİN KANAL AYARLARI

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TÜrksat haberleşme uydusu 18 Eylül'de hizmet vermeye başladı. Türksat 4A ile birlikte, Türksat 2A uydusu üzerindeki 178 kanal Türksat 4A uydusuna
frekansları değiştirilerek aktarılacaktır.

Vestel ise müşterileri için bir rehber hazırladı.

Bu rehberde Vestel Mini HD Uydu Alıcıları için ve diğer Vestel marka uydu alıcılar için adım adım bilgiler bulunmakta.

Ayrıca uydu alıcıların üzerinden Televizyonların kanal ayarları da rehberde mevcut.

Vestel'in hazırladığı uydu ve televizyon kanal kurulum rehberini kurmak veya indirmek için tıklayınız. 

Rehbere ulaşamadıysanız

Manuel arama frekans bilgisi; 11844 MHz frekansı, Dikey V-polarizasyon, 2222
Sembol Oranı veya 11747 MHz frekansı, Yatay H-polarizasyon, 27500 Sembol Oranı değerleri girilerek “Şebeke Taraması
Etkin” yapılması gerekmektedir.

Kanal güncellemek için Televizyonda Menü>Kurulum>İlk Kurulum alanına giriş yapılarak ilk kurulum
işlemi başlatılır. İlk kurulum işlemi sırasında şifre ister ise şifre 0000 ‘dır.
Değiştirdiğiniz şifreyi hatırlamıyor iseniz master şifre 4725 ile giriş yapılabilir.
İlk kurulum yapıldıktan sonra TV kapanıp açılacaktır.

Uydu alıcıdan kanal güncellemek için ise Televizyonda Menü>Kurulum>İlk Kurulum alanına giriş yapılarak ilk kurulum
işlemi başlatılır. İlk kurulum işlemi sırasında şifre ister ise şifre 0000 ‘dır.
Değiştirdiğiniz şifreyi hatırlamıyor iseniz master şifre 4725 ile giriş yapılabilir.
İlk kurulum yapıldıktan sonra TV kapanıp açılacaktır.

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7 yorum

  1. Fikri özçelik
    20 Ağustos 2016 at 14:38 Reply

    Tv de kanallar acildi ancak çoğunda sinyal yok yazıyor trt kanalları kanal 7 ülke tv vb lerinde ne yapabilirim…yardımci olursaniz sevinirim

    1. PetaBayt
      20 Ağustos 2016 at 14:58 Reply

      Ayarları otomatik girin, tekrar aratın.

  2. Ali
    11 Kasım 2016 at 09:58 Reply

    Kanalları yanlışlıkla kaybettim belkida sildi ama bütün uğraşmamak rağmen bulamıyorum ne yapmalıyım

  3. Yunus
    11 Aralık 2016 at 14:16 Reply

    Televızyonda kanallar sılindi arama yapıyorum ama cıkmıyor

  4. Akin
    14 Aralık 2016 at 18:22 Reply

    Tv de trtnin sinyalleri gidiyor kendiliginden neden olabilir diger kanallar hepsi calisiypr

  5. Umut
    24 Aralık 2016 at 11:49 Reply

    TV kendigim istediğim bir kanali nasıl ekleyebilirim

    1. PetaBayt
      24 Aralık 2016 at 12:30 Reply

      Tp ekle kismindan ekleyebilirsiniz. Ya da kanal aramaya eklenek istediginiz kanalin frekanslarini girin.

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