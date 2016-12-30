Vodafone 2016 Yılı Raporunu Yayınladı

Türkiye'deki 10'uncu yılını 20 milyar TL'ye yakın yatırımla tamamlayan Vodafone'un abone bazı hızla büyümeye devam ediyor. 2016 yılında abone başına aylık ortalama 462 dakika konuşan Vodafone'lular, % 119 artışla toplam 235 bin terabayt data kullandı.[1] Vodafone, mobil ve sabit iletişim hizmetleriyle 2016'da da Türkiye'de dijitalleşmenin öncülerinden oldu.

Sponsorlu Bağlantılar...

Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, 2016'da da abonelerinin hayatını kolaylaştırmaya devam etti. Tam 6 yıldır "En Çok Tavsiye Edilen Operatör" olma başarısını sürdüren Vodafone Türkiye'nin 22,6 milyon abonesi, 2016'da abone başına aylık ortalama 462 dakika¹konuştuve % 119 artışla toplam 235 bin terabayt data¹kullandı. Abonelerinin internet kullanımı son 5 yılda tam 32 katına[2] çıkan Vodafone, mobil ve sabit iletişim hizmetleriyle 2016'da da Türkiye'de dijitalleşmenin öncülerinden oldu.

Vodafone Red'liler 51 ülkede özgürce konuştu

Yoğun mobil iletişim kullanımıyla öne çıkan Vodafone Red'liler, yurtdışında 51 ülkede tarifelerini tıpkı Türkiye'deymiş gibi kullandılar.Ayrıca, 23 Vodafone ülkesindeki hem sabit, hem mobil hatları, ek ücret ödemeden tarife dakikalarıyla aradılar.Vodafone Red, abonelerine tarifeler dışında da fayda sağlamaya devam etti. Böylece, Vodafone Red'lilerin toplam tasarruf miktarı 3 yılda 526 milyon TL'yi buldu.

Vodafone FreeZone'lu gençler iletişimde özgürlüğü yaşadı

Vodafone'un 25 yaş ve altı gençler için Mayıs 2011'de hayata geçirdiği FreeZone platformuyla bugüne kadar gençliğe yaptığı yatırım tutarı 130 milyon TL'ye ulaştı. FreeZone aracılığıyla sadece müziğe yapılan yatırım tutarı 80 milyon TL'yi bulurken, FreeZone platformunun sunduğu avantajlarla gençlerin bütçelerine 5 yılda 50 milyon TL katkı sağlandı. Bununla birlikte, 2016 yılında düzenlenen 5 Vodafone FreeZone konserinde 30 bini aşkın müziksever genç sevdikleri sanatçılarla buluştu. 7 binin üzerinde Vodafone FreeZone abonesine sosyal medya hesapları üzerinden çözüm sunuldu. Vodafone FreeZone'un Facebook ve Twitter hesaplarından yapılan iletişimlerle 120 milyonun üzerinde kişiye ulaşıldı. 400 binin üzerinde Vodafone FreeZone'lu, gençlere özel Spotify tekliflerinden yararlandı.

Mobil uygulamalarla ayrıcalıklı hizmetler sunuldu

Türkiye'nin ilk ve tek mobil sağlık platformu Vodafone Cep Sağlık servisi toplam 1,2 milyonu aşkın kişinin hayatına dokunurken, temassız mobil ödeme deneyimi sunan Vodafone Cep Cüzdan uygulaması 3 yılda 400 bini aşkın abone tarafından indirildi. Tüm Vodafone'lulara indirim fırsatları sunan ve 2016 yılında 120'nin üzerinde marka ile 300 kampanyanın düzenlendiği Vodafone Avantaj Cepte uygulaması ise toplam 1,8 milyondan fazla kez indirildi. Diğer yandan, Vodafone abonelerinin çocuklarının ihtiyaçlarına özel olarak hazırlanan Merhaba Tarifesi kapsamında Buradayım Uygulaması'nı indiren 35 bini aşkın anne baba, çocuğunun nerede olduğunu takip edebildi. Abonelerine her pazartesi sürpriz hediyeler sunan, kullanıcılarının Vodafone ile olan birçok işlemini gerçekleştirebildiği Vodafone Yanımda uygulaması ise 11 milyon indirme rakamına ulaştı.

Maraton "Türkiye Aşkına Şehitler Anısına" koşuldu

Kasım ayında "Türkiye Aşkına Şehitler Anısına" temasıyla koşulan Vodafone 38. İstanbul Maratonu'nda 120 ülkeden 30 bine yakın çipli koşucu rekor katılıma imza attı. Yüz binlerceİstanbullu da "Kahramanlar Koşusu" ile Asya'dan Avrupa'ya geçti. Bu yıl 28'i Türk olmak üzere 90 elit atletin yarıştığı maratonda, 100'e yakın şehit yakını ve gazi de koşucu start'ları verildikten sonra 93 metrelik Türk bayrağı ile köprüyü geçti. Maratonun dijital pusulası VMaraton uygulaması toplam 13 bine yakın kişi tarafından indirildi. Etkinliğin resmi Facebook sayfası ise 25 bin kişi tarafından takip edildi.

Beşiktaş JK, Vodafone ile yükselmeye devam etti

Türkiye'nin ilk akıllı stadyumu Vodafone Arena'nın sosyal medya hesapları 2016'da da taraftarlardan yoğun ilgi görmeye devam etti. Vodafone Arena Facebook hesabı 1,9 milyonun, Twitter hesabı 425 binin, Instagram hesabı ise 428 binin üzerinde takipçi sayısına ulaştı. Vodafone Arena ve BJK futbol takım sponsorluğu için çekilen filmler internetten toplam 40 milyon kişiye erişti, 9,6 milyon kez izlendi. Diğer yandan, Vodafone'un Beşiktaşlı taraftarlara özel oluşturduğu "Vodafone KaraKartal"platformuna 2 yılda 913 bin Beşiktaşlı üye olarak Beşiktaş JK'ya 3,2 milyon TL katkı sağladı.

Vodafone'un en akıllı mağazası Vodafone Arena'da açıldı

Vodafone Türkiye'nin en dijital mağazası Türkiye'nin ilk akıllı stadyumu Vodafone Arena'da açıldı. 6 ayda tamamlanan Vodafone Arena Akıllı Stadyum Mağazası için toplam 1 milyon TL'lik yatırım yapıldı.

Şehirlerin dijitalleşme endeksi % 55 oldu

Vodafone'un Türkiye'de işletmelerin dijital haritasını çıkarmak üzere geliştirdiği "Yarına Hazırım Platformu" kapsamında 44 bin işletme dijitalleşme endeksini hesapladı. Vodafone ayrıca, "Akıllı Şehir Endeksi" çalışmasıyla 26 büyükşehir belediyesinin skorunu ölçtü ve "Yarına Hazır Şehirler Büyükşehir Belediyesi Ortalama Skoru"nu % 55 olarak tespit etti. Vodafone Türkiye'nin kurumsal segmentteki toplam gelirleri ise % 20 arttı.

Türkiye Vodafone Vakfı, milyonların hayatına dokundu

Toplumsal değişimin ve gelişimin öncüsü olma amacıyla önemli çalışmalar yürüten Türkiye Vodafone Vakfı; "Vodafone Önce Kadın", "Düşler Akademisi", "Yarını Kodlayanlar" gibi projeleri ve mobil uygulamalarıyla 9 yılda toplam 4 milyona yakın kişiye dokundu, 29 milyon TL sosyal yatırım yaptı. Vodafone Türkiye'nin kadına yönelik tüm ürün, servis, proje ve hizmetlerinin ilk kez tek çatı altında toplandığı "Vodafone Önce Kadın" programından 3 yılda 700 bini aşkın kadın faydalandı. Kadınların şiddete maruz kaldıkları anlarda kolluk kuvvetleri ya da yakınlarına cep telefonları aracılığıyla haber verebilmelerini sağlayan "Vodafone Kırmızı Işık" uygulaması ise 300 binden fazla kez indirildi. "Sanat ve Sanatçı Engel Tanımaz" sloganıyla yol alan "Düşler Akademisi" projesi 8 yılda 5 bin kişinin hayatına dokundu. Habitat işbirliğiyle başlatılan "Yarını Kodlayanlar" projesi kapsamında 2 ayda 5 ilde 7-14 yaş aralığındaki bin çocuğa kodlama eğitimi verildi. AÇEV işbirliğiyle geliştirilen çocuk gelişim rehberi İlk6Yıl mobil uygulaması 200 bine yakın kez indirilirken, Türkiye'nin en kapsamlı işaret dili eğitim uygulaması "İŞARET" ise 15 bini aşkın işitme engelli ve yakınının hayatını kolaylaştırdı.

Vodafone 2016'da da ödülleri topladı

Vodafone Türkiye, 2016'da "Vodafone Arena", "Vodafone KaraKartal", "Vodafone 4bucakG", "Vodafone Avantaj Cepte", "Vodafone Kırmızı Işık" gibi proje, uygulama ve kampanyalarıyla yurtiçi ve yurtdışında toplam 118 ödül kazandı. Vodafone, 2016'da Felis Ödülleri'nde 46, Kristal Elma Ödülleri'nde 35, Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nde 12, Effie Türkiye Reklam Etkinliği Yarışması'nda 9 veBaykuş Ödülleri'nde 4 ödül birden aldı. Vodafone Arena için tasarlanan "Çok Bekledik be Abi!" reklam kampanyası, hem Kristal Elma, hem de Felis Ödülleri'nde Medya kategorisinde Büyük Ödül'e layık görülerek önemli bir başarıya imza attı.

[1] Ocak-Eylül 2016 dönemini içeren rakamlardır.