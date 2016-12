Vodafone abonelerine en çok sayıda VoLTE uyumlu cihaz sunan operatör oldu

"Voice over LTE (VoLTE)" teknolojisi ile genişbant üzerinden yüksek kaliteli telefon görüşmesi Türkiye'de ilk kez Vodafone ile şimdi de iPhone'larda. Vodafone böylece "abonelerine en çok sayıda VoLTE uyumlu cihaz sunan operatör" olmayı başardı.

Sponsorlu Bağlantılar...

Vodafone'un iPhone 7 ve iPhone 7 Plus müşterileri, bugünden itibaren Voice over LTE (VoLTE) teknolojisini kullanarak genişbant üzerinden yüksek kaliteli telefon görüşmesi yapabilecek. Abonelerine en çok sayıda VoLTE uyumlu cihaz sunan Vodafone'un bu hizmetinden iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus kullanan tüm Vodafone'lular yararlanabilecek. Ayrıntılı bilgi için www.4bucakg.com adresi ziyaret edilebilir.

VoLTE ile çağrı başlatma süresi 1-2 saniyeye iniyor

Türkiye'de "4.5G" adıyla anılan Long-Term Evolution - Uzun Vadeli Evrim (LTE) teknolojisi, 2G ve 3G'den farklı olarak sadece mobil veri üzerine yoğunlaşıyor. 4.5G şebekelerinin çoğunluğunda 4.5G teknolojisiyle sesli arama yapıldığında, çağrı 2G veya 3G şebekesi üzerinden başlatılıyor. Bu da çağrı başlatma süresinde 5-6 saniyeye varan bir gecikmeye sebep olabiliyor. Ancak, VoLTE özelliği ile ses aramaları da veri üzerinden (VoIP) 4.5G şebekesi ile gerçekleştiriliyor. Böylece VoLTE özelliği ile çağrı başlatma süreleri 1-2 saniyeye indirilirken, kullanıcılara daha hızlı şebekeye erişim ve bağlantı hizmeti sunuluyor. Ayrıca, ses iletimi mobil veri üzerinden gerçekleştirildiği için ses kalitesi de en yüksek çözünürlükte (HD) sunuluyor. VoLTE özelliğiyle arama yapmak için hem arayan hem de aranan telefonun VoLTE özelliğini desteklemesi gerekiyor.

Basın bülteni