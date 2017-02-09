Vodafone Esnaf aboneleri Media Markt Alışverişlerinde İndirim Alıyor

Vodafone’lu Esnafa Media Markt Alışverişlerinde İndirim

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Vodafone, Türkiye'de dijitalleşmeden en çok fayda sağlayacak kesimlerden olan esnaf aboneleri için kazandıran fırsatlar sunmaya devam ediyor. Vodafone İş Ortağım çatısı altında Avrupa'nın bir numaralı elektronik perakende markası Media Markt işbirliği ile geliştirilen kampanya ile Vodafone Esnaf aboneleri, Media Markt sitesi üzerinden yapacakları 1000 TL ve üzeri tüm alışverişlerinde anında 100 TL indirim fırsatı kazanıyor.

Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Vodafone, iletişim teknolojilerinin gücüyle kurumsal abonelerinin hayatını kolaylaştıracak fırsatlar sunmaya devam ediyor. Vodafone ve Media Markt işbirliği ile hayata geçirilen kampanya kapsamında, mediamarkt.com.tr üzerinden tek seferde 1000 TL ve üzeri alışveriş yapan Vodafone Esnaf aboneleri, tüm alışverişlerinde anında 100 TL indirim fırsatından yararlanıyor.

SMS ya da Avantaj Cepte uygulaması ile şifre alınabiliyor

Vodafone Esnaf aboneleri, Vodafone Avantaj Cepte uygulaması üzerinde yer alan kampanya sayfasındaki "Kampanyaya Katıl" tuşuna basarak veya INDIRIM yazıp 6666'ya ücretsiz SMS göndererek kampanya şifrelerini alabiliyor. mediamarkt.com.tr'ye üye olan kullanıcılar, tek kullanımlık şifreleri alışveriş sırasında "indirim kuponu" bölümüne yazarak tek sefere mahsus 100 TL indirimden anında yararlanabiliyor. Stok ve kontenjanlarla sınırlanan kampanyadan yararlanmak isteyen Vodafone Esnaf abonelerinin 20 Şubat 2017 tarihine kadar tek kullanımlık şifrelerini kullanmaları gerekiyor.