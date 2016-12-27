Vodafone ve Huawei’den Türkiye’ye Teknoloji Transferi için İş Birliği Başlıyor

Türkiye'nin Dijital Dönüşümüne liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, dünyanın önde gelen bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Huawei ile önemli bir iş birliğine daha imza attı. Vodafone'un en iyi teknoloji ve iletişim liderlerini yetiştirmek vizyonuyla hayata geçirdiği Vodafone Red Academy ile Huawei Academy arasında geliştirilen "Eagle Plan" uzmanlık eğitim programıyla Vodafone Türkiye bünyesinde görev alan 30 Türk mühendis eğitim için Çin'e gidecek. 4.5G ve 5G şebekelere yönelik eğitime katılacak mühendislerin burada edinecekleri bilgi ve deneyimi Türkiye'ye taşıyacak.

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Dijital Dönüşüm Hareketi ile Türkiye'yi uçtan uca dijitalleştirmeyi hedefleyen Vodafone, bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Huawei ile yaptığı iş birliklerine bir yenisini ekliyor. Huawei ve Vodafone arasında yapılan işbirliği kapsamında Vodafone Red Academy bünyesinde görev alan 30 Türk Mühendis, Çin'deki Huawei Academy'de özel bir teknik sertifikasyon programına katılacak. Toplam 3 hafta sürecek eğitim programı sonunda Türk mühendislerin Çin'den 4.5G yanısıra 5G'ye hazırlık için bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştirmeleri amaçlanıyor.

Mallik Rao: "Ekibimizin bilgi ve deneyimini en üst noktaya taşımayı amaçlıyoruz"

Vodafone olarak, eğitim ve gelişimin bilincinde olduklarını vurgulayan Vodafone Türkiye Teknolojiden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Mallik Rao, konu ile ilgili şunları söyledi:

"Türkiye'nin uçtan uca dijital kalkınması için ilan ettiğimiz Dijital Dönüşüm Hareketi ile abonelerimizi dijital dünyanın olanaklarından en üst düzeyde faydalandırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu hedefimizi gerçekleştirmek için de şebeke ağımızda alanında uzman bir teknik ekiple çalışıyoruz. Ekibimizin bilgi ve deneyimini en üst noktalara ulaştırmak ise bu vizyonumuzun önemli bir parçasını oluşturuyor. En iyi teknoloji ve iletişim liderlerini yetiştirmek için Vodafone Red Academy kapsamında gerçekleştirdiğimiz dış eğitimlerin yanı sıra Vodafone şebeke sistemlerini en iyi şekilde bilen uzmanlarımızı, şirket içindeki diğer takım arkadaşlarını da eğitmeleri için teşvik ediyoruz. Bu doğrultuda, Vodafone Red Academy ve Huawei Academy arasında yeni bir iş birliği gerçekleştirerek "Eagle Plan" programını hayata geçiriyoruz. Program sonunda Türkiye'ye teknoloji ve bilgi transferi gerçekleştirerek, katılımcıların Vodafone'un bugünkü ve gelecekteki tüm şebeke ağının uçtan uca yönetimi ve tasarımı için gerekli donanıma sahip olmalarını hedefliyoruz"

2008 yılından bu yana Vodafone Red Academy ile farklı iş birlikleri geliştirdiklerini belirten Huawei Türkiye Academy Direktörü Yücel Aslanbaş ise şunları kaydetti: "Dünyanın önde gelen bilgi ve iletişim teknolojileri sağlayıcısı Huawei bünyesinde bulunan Huawei Academy, Türkiye'nin de dahil olduğu 11 ülkenin merkezinde olup, Türkiye'deki operasyonları ile nitelikli bilişim uzmanlarının yetişebilmesi için 6 yıldır çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, 2008 yılından beri Vodafone Red Academy ile farklı kategorilerdeki ürün ve hizmetler için teknik eğitim ve sertifikasyon programları gerçekleştiriyoruz. Vodafone Red Academy ile şebekelere yönelik hayata geçirdiğimiz teknik sertifikasyon programının içeriği ise katılımcıların bilgi, beceri ve tecrübe kazanmaları için özel olarak geliştirildi. Program sonunda katılımcılar, uçtan uca tüm şebeke ağının yönetimini yapabilecek bilgi, beceri ve kapasiteye sahip olacaklardır. Vodafone Red Academy ile değişik alanlarda tasarladığımız ortak projelerle iş birliğimizi önümüzdeki yıllarda da devam ettireceğiz"

Çin'deki küresel eğitim merkezinde üç haftalık özel eğitim

Vodafone Türkiye bünyesindeki mühendisler, katılacakları eğitim programı ile sahip oldukları tecrübe ve bilgi birikimini; uçtan uca uygulama, karmaşık problemlerin simülasyonları ve optimizasyon pratikleriyle geliştirme imkânı bulacak. Katılımcılar, Çin'in Hangzhou kentinde bulunan Huawei Eğitim Merkezi'nde, Vodafone'un şebeke sistemine uygun olarak geliştirilen bir simülasyon üzerinden eğitim görecekler. Huawei'nin Hangzhou'daki küresel eğitim merkezi, 400'den fazla eğitmen ile 180 sınıf ve 12 teknik laboratuvara ev sahipliği yapıyor. Dijitalleşmeyi eğitim programlarına da yansıtan Vodafone Türkiye'nin en iyi teknoloji ve iletişim liderlerini yetiştirmek vizyonuyla kurduğu Vodafone Red Academy ise çalışanların mesleki, bireysel ve yönetsel yetkinliklerini geliştirmek amacıyla uzun soluklu eğitim, gelişim programları ve iş birlikleri tasarlayıp uygulamaya devam ediyor.