Vodafone Yeni Aile Kampanyası % 50’ye varan indirimlerle geldi

Ailece Vodafone’lu Olanlara % 50’ye Varan İndirimler

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Ailelerin ihtiyaçlarına özel olarak geliştirdiği avantajlı paketlerle "Ailelerin Operatörü" olmayı hedefleyen Vodafone, Şubat sonuna kadar geçerli olacak yeni "Aile Kampanyası" kapsamında, ailesiyle birlikte Vodafone'a gelenlere % 50'ye varan indirimli tarifeler sunuyor. 22 TL'den başlayan fiyatlarla sunulan kampanyadan Vodafone'un Faturalı, Faturasız, Gençlik, Red, Kamu ve Esnaf tarifelerini tercih eden tüm aboneler faydalanabiliyor.

Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, ailelere özel düzenlediği avantajlı kampanyalara bir yenisini daha ekledi. Vodafone'un yeni "Aile Kampanyası" kapsamında numarasını Vodafone'a taşıyan abone beraberinde getirdiği aile üyelerinin her birine referans olarak, aile üyelerinin seçtikleri tarifelerde % 50'ye varan indirimlerden faydalanmasını sağlıyor. 22 TL'den başlayan fiyatlarla sunulan kampanya, Faturalı, Faturasız, Gençlik, Red, Kamu ve Esnaf paketlerinden herhangi birini tercih eden aboneler için avantajlı tarifeler içeriyor. Kampanya kapsamında ayrıca, Vodafone Red'in "her yöne 2000 dakika, Vodafone'lularla ve sabit hatlarla sınırsız konuşma, 1000 SMS ve 10 GB" içeren RED 10 tarifesi, Netflix hediyesiyle birlikte 80 TL yerine 45 TL'den sunuluyor.

Dijital bağlantılı yaşamı bireyler için kolay ve erişilebilir kılmayı hedeflediklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi:

"Vodafone Türkiye olarak, dijital dönüşüm vizyonumuz doğrultusunda aileleri de dijitalleşmeyle tanıştırmak istiyoruz. 'Ailelerin operatörü' olma hedefiyle onlara özel olarak düzenlediğimiz kampanyalara bir yenisini daha ekliyoruz. Yeni 'Aile Kampanyası' kapsamında ailesiyle birlikte Vodafone'a geçenlere % 50'ye varan indirimler sunuyoruz. Vodafone'lular, aile yakınlarına referans olarak onların da indirimli tarifelerle Vodafone'a gelmelerini sağlayabiliyor. Vodafone Türkiye olarak, avantajlı ürün ve servislerimizle abonelerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz."

Vodafone'un 28 Şubat tarihine kadar geçerli olacak "Aile Kampanyası"ndan yararlanmak için herhangi bir Vodafone Cep Merkezi'ni ya da vodafone.com.tr'yi ziyaret etmek yeterli oluyor.