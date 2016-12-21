Vodafone’un Çevre Dostu Mobil Uygulaması Yeşile Saygı Yenilendi

Vodafone Türkiye, sürdürülebilirlik ve çevre bilincinin yaygınlaşmasını amaçlayan "Yeşile Saygı" mobil uygulamasını tamamen yenileyerek kullanıma sundu. Doğa dostu yaşama dair ipuçları ve yeni özelliklerle uygulama, daha interaktif ve kullanıcı dostu hale getirildi. Kullanıcılar için yeşil pusula görevi gören uygulamada 'Yeşile Git' özelliğiyle doğa parkları, kent ormanları, organik pazarlar, hayvan barınakları görüntülenebilirken, kullanıcılar bu yerlerde yaptıkları konum bildirimlerini sosyal medya üzerinden paylaşabilecek ve arkadaşlarının bildirimlerini de görebilecek. 'Yeşil Ayak İzim' özelliğiyle kullanıcılar, yeşil puanlar kazanabilecek ve bu puanlarla fidan bağışında bulunabilecek. Her ay en yüksek puanı toplayan kullanıcı, sürpriz doğa dostu hediyelerin de sahibi olacak.

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Mobil teknolojilerin dönüştürücü gücüyle Türkiye'yi sürdürülebilir geleceğe taşımayı hedefleyen Vodafone Türkiye, bu alandaki çalışmalarına hızla devam ediyor. İlk kez 2014 yılında uygulama marketlerinde yer alan 'Yeşile Saygı' mobil uygulamasını şimdi tamamen yenileyen şirket, uygulamayı yeni içerik ve servisler ile daha interaktif ve kullanıcı dostu bir hale getirdi. Vodafone Türkiye'nin sürdürülebilirliği toplumsal tabana yaymayı hedefleyen 'Yeşile Saygı' mobil uygulaması ile artık kullanıcılar hem çevre konusunda daha fazla bilinçlenecek hem de doğaya yatırım yapma fırsatına sahip olacak.

Uygulama "Yeşile Git" özelliğiyle doğa severler arasında yeni bir sosyal buluşma ortamı da sunuyor. Kullanıcılar, bu özellik sayesinde bulundukları çevredeki yeşil alanları, parkları, organik pazarları ve hayvan barınaklarını görüntüleyebilecek. Ayrıca kendilerine ait bir profil oluşturarak, Facebook üzerinden oturum açabilecek. Uygulama üzerinden profil oluşturan kullanıcılar, "Yeşil Dostlar" bölümünde uygulamayı kullanan diğer kişilerle arkadaş olup, onları takip edebilecek. Rozet kazanımı, arkadaşlar arasında sıralama, ayın birincisi gibi özelliklerle daha interaktif hale getirilen uygulama, 'Yeşil Ayak İzim' özelliğiyle herkese daha fazla çevre bilinci kazandırmayı amaçlıyor. Uygulama içerisindeki haberleri okuyan, testleri çözen, check-in yapan, fotoğraf yükleyen ve sosyal medya üzerinden paylaşım yapan kullanıcılar bu özellikle puan kazanabiliyor.

100 puana ulaşan kullanıcılar fidan bağışında bulunabilecek

Uygulama ile her ay en fazla puanı kazanan ve birinci olan kullanıcı, birbirinden özel hediyelerin de sahibi olacak. 'Yeşil Ayak İzim' özelliğiyle uygulama üzerinden her ay yeşil puan toplayan kullanıcılar 100 puana ulaştıklarında isterlerse, Vodafone kendileri adına Ege Orman Vakfı'na fidan bağışında bulunabiliyor. Yenilenen uygulama ile kullanıcılara anlık bildirimler gönderilirken, en son haberleri ve etkinlikleri görmeleri de sağlanıyor.

Uygulama günlük hayata dair yeşil ipuçları sunuyor

'Yeşile Saygı' uygulaması sayesinde kullanıcılar, çevre ve sürdürülebilirlik konusunda çeşitli ipuçları ve testlerle bilgi edinebildikleri gibi ilginç makalelere ve rapor ve araştırma sonuçlarına da "Yeşil Haberler" vasıtasıyla ulaşabilecek. Lokasyon bazlı uygulama sayesinde kullanıcılar yakın çevrelerindeki organik ürün satan dükkanlara, doğa alanlarına, hayvan barınaklarına, yeşil ofislere, yani doğal ve sağlıklı bir yaşam için ihtiyaçları olan pek çok noktaya anında ulaşabiliyor.

Hasan Süel: "Çevre bilincini toplumun her kesimine yaymak istiyoruz"

Vodafone olarak, doğayı ve çevreyi koruma konusunda mobil teknolojilerin gücünü kullanmaya devam ettiklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, uygulama ile ilgili şunları söyledi:

"Vodafone olarak, ticari ve sosyal yatırımlarımızın merkezine yerleştirdiğimiz sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mobil teknolojilerin gücünü kullanarak, sürdürülebilirliği ve çevre bilincini toplumun her kesimine yaymak istiyoruz. Sürdürülebilirlik konusunda atılacak en temel adımın bilinçlendirmeden geçtiğine inanıyoruz. Bu amaçla, sürdürülebilirlik vizyonumuzla paralel olarak insanların çevre ile ilgili konularda aradıkları birçok şeyi bir arada bulabilecekleri bir platform sunuyoruz. Yaklaşık 2 yıl önce tüm kullanıcıların hizmetine sunduğumuz 'Yeşile Saygı' mobil uygulamasının içeriğini zenginleştirerek doğa dostu yaşama dair ipuçları ve yeni uygulamalarla daha interaktif ve kullanıcı dostu bir hale getirdik. Doğaya ve yeşile önem veren herkesi 'Yeşile Saygı' mobil uygulamasını akıllı telefonlarına yüklemeye ve kullanmaya davet ediyoruz. Vodafone olarak, çevreyi ve yeşili korumada üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye kararlıkla devam edeceğiz."

Yeşile Saygı mobil uygulamasını Android telefonlarınıza indirmek için tıklayınız

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