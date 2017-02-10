Whatsapp iki adımlı doğrulamayı aktif etme

Şubat 10th, 2017 Yazılım Güncelleme 0 comments

Whatsapp iki adımlı doğrulamayı aktif etme

Whatsapp iki adımlı doğrulamayı aktif ederek Whatsapp numaranız için ekstradan koruma sağladı. Aslında beta testerların kullandığı bu özellik artık resmi olarka bütün telefonlarda yayımlandı.

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Bu özelliği kullanabilmek için 6 karakterli bir şifre oluşturmanız gerekiyor.

İki adımlı doğrulamayı aktif etmek için aşağıdaki adımları takip ederek ilgili menüye geçiş yapın.

Whatsapp iki adım doğrulama nasıl aktifleşir?

Ayarlar> Hesap> İki adımlı doğrulama > Etkinleştir

Daha sonra uygulama size 6 haneli şifrenizi iki kee soracaktır. İşlem tamamlandığında dilerseniz şifre unutulması durumunda kurtarmak için kullanabileceiiniz e-psota adresinizi girebilirsiniz.

E-Posta adresiniz de iki kere yazıldıktan sonra iki adımlı Whatsapp hesabı doğrulama işlemi tamamlanmış olacak.

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