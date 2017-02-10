Whatsapp iki adımlı doğrulamayı aktif etme

Whatsapp iki adımlı doğrulamayı aktif ederek Whatsapp numaranız için ekstradan koruma sağladı. Aslında beta testerların kullandığı bu özellik artık resmi olarka bütün telefonlarda yayımlandı.

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Bu özelliği kullanabilmek için 6 karakterli bir şifre oluşturmanız gerekiyor.

İki adımlı doğrulamayı aktif etmek için aşağıdaki adımları takip ederek ilgili menüye geçiş yapın.

Whatsapp iki adım doğrulama nasıl aktifleşir?

Ayarlar> Hesap> İki adımlı doğrulama > Etkinleştir

Daha sonra uygulama size 6 haneli şifrenizi iki kee soracaktır. İşlem tamamlandığında dilerseniz şifre unutulması durumunda kurtarmak için kullanabileceiiniz e-psota adresinizi girebilirsiniz.

E-Posta adresiniz de iki kere yazıldıktan sonra iki adımlı Whatsapp hesabı doğrulama işlemi tamamlanmış olacak.