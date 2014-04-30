YENİ GALAXY S5 SAHİPLERİNİN YAPMASI GEREKEN 15 HAREKET

Yeni bir telefon almak istiyorunuz ve piyasadaki yüzlerce telefon arasında mı kaldınız. Size muhteşem özelliklerle donatılmış Samsung Galaxy S5 keşfine çıkartalım.

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1 - PARMAK İZİ OKUYUCU (TEK ELLE)

Akıllı telefonlar sizin hakkınızda bütün bilgiyi içinde tutar. Bu bilgileri arabanızı kilitlediğiniz gibi telefonunuzu kilitleyerek korumanız gerekir. Dilerseniz yüksek güvenlikli bir şifre , orta güvenlikte desen şifresi veya parmak izi ile güvenlik sağlayabilirsiniz. Basitçe ayarları açıp aşağı sekmeye gelip PARMAK İZİ OKUMA menüsüne tıklayın. Oradan da parmak izi tanıta basın. Bunun bir de farklı bir yolu var. Resimde görüldüğü gibi telefonun parmakizi okuyucusuna parmağınızı sürün. Unutmayın en az 3 tane parmak ekleyeceksiniz.

2 - SAHİP BİLGİLERİ MUTLAKA GİRİNİZ

Telefonunuza sahip bilgilerini mutlaka ekleyiniz. Telefonunuzu kaybettiğinizde yardımsever birisi size mutlaka ulaşacaktır.

3 - HIZLI ULAŞIM MENÜLERİ

Görünüm listeleme ayarları değiştirme.

Galaxy S5 yeni ayar düzenini tanıttı ve Android 1.0 dan itibaren gelen standart kullanımın biraz daha dışına çıktı. . Sadece sağ üst köşedeki 3 noktalı menü tuşuna basıp "Liste görünümünü seçin" Şimdi eskisinden daha kolay bir menüye sahipsiniz. Ayarlar seçeneklerinin keyfini çıkarabilirsiniz.

4 - BİLDİRİM AYARLARINI ÖZELLEŞTİRME

Telefonunuzun menüsüne hızlıca aşağıya indirin ve ortaya çıkan biraz karmaşık menüyü düzenleyin. Sık kullanılan wi-fi, bluetooth gibi özellikleri ön plana çıkartabilirsiniz. Tavsiyemiz ekran görünümünü dikey almak gibi ayarları öne almanız. Resimdeki menüden işlemleri rahatlıkla yapabilirsiniz.

5 - ARAÇ KUTUSU (TOOLBOX)

Araç kutusu etkinleştirildiğinde size sık kullandığınız uygulamaları gösterecek bir uygulama. Basitçe ayarlar ve araç kutusu seçeneklerine tıklayın ve düzenle tuşuna tıklayın. Hızlı erişim için telefonunuzun geri tuşuna basılı tutun.

6 - ÇOKLU PENCERELERİ ÖZELLEŞTİRME

Samsung'un Note 2 den sonra başarıyla kullanıma sunduğu çoklu pencere yönetimi Galaxy S5 üzerinde de çok başarılı çalışıyor. Aynı anda iki uygulama çalıştıran TouchWiz özelliği Samsung için vazgeçilmez bir özellik.

7 - NFC KULLANIN

NFC, akıllı telefon sahiplerinin çok işine yarayacak bir özellik. Telefonunuzla kısa mesafeli iletişim kurabiliyorsunuz. İki telefon birbiriyle kolayca eşleşebildiği gibi bluettok ile medya göndermek, 7eleven'da alışveriş yapmak, Google Wallet kullanmak ve sadece Google Wallet değil alternatif ödeme yöntemleri de geliştirilmektedir. Türkiye'de henüz her özellik aktif olmasa da yakın gelecekte telefonunuz gerçekten hayatınız olacak. Bu özelliğin engüzel tarafı da bataryadan harcamaması. Rahatlıkla açık bırakabilirsiniz.

8 - TELEFONUNUZU DAHA DA HIZLI YAPIN

Gizli Geliştirici seçenekleri içinde animasyonlar kapatın

Bazı uygulamalar açıkken telefonunuz hafiften lag yani gecikme yaşatabilir. Telefonunuzdaki tüm animasyonları kapatarak daha yüksek bir hıza ulaşabilirsiniz. Burada eklemek gerek Apple bu konuda daha düşük donanımla bu stabiliteyi sağlayabiliyor. Bu hızlandırma işlemini yapmak için süper gizli bir geliştirici seçenekleri menüsü var. Geliştirici seçeneklerinden Build numarasına 7 kere art arda basacaksınız. Açılan menüde efektleri azaltabilirsiniz.

9 - S VOICE KAPATMA

Samsung sanal ses asistanını kapatabilirsiniz. Google sesli arama yeterince iyi çalışıyor. Ana menü tuşuna basılı tutun ve daha sonra 3 nokta menü tuşuna basın. Daha sonra ana menü tuluna basılı tutunca S VOICE açılsın tikini iptal edin.

10 - SAMSUNG S5 GÜÇ YÖNETİMİ AYARLARI

Gücü tasarruf moduna alın.

Samsung Galaxy S5'te bulunan güç koruma modunda, arkaplan verilerini kapama, gri tonda telefonu kullan gibi özellikler bulunmaktadır. Standart kullanımda arkaplan verilerini kapamayı seçebilirsiniz. Telefonu gri kullanım modunda ise chat yaparken bir sorun oluşturacağını düşünmüyorum.

11 - DOKUNMATİK TUŞ IŞIKLARINI KAPATIN

Led ışıkların sürekli kullanımı batarya ömrünüzü kısaltacaktır. Samsung Galaxy S5'i en önemli özelliklerinden biriside bu ve bunun gibi özellik kapama işlemlerini yapabilmenizdir. Ayarlar görünüm seçeneklerinden ayarlayabilirsiniz. Umarım karanlıkta bu menüyü bulmanız zor olmaz. Buna dikkat etmelisiniz.

13 - HAVALI GÖRÜNÜMDEN VAZGEÇME

Biraz daha pil ömrü istiyorsanız resimdeki menüden gesture ve temassız işlemleri kapatabilirsiniz.

14 - GOOGLE + KULLANARAK FOTOĞRAF YEDEKLEME

Telefonunuz zaten Google + yüklü olarak geliyor. Tek yapmanız gereken onu açmak ve aktif hale getirmek. Artık telefonu kaybederseniz veya yenisini aldığınızda resimleri kaybetmeyeceksiniz. Korkmayın siz izin vermedikçe resimleriniz paylaşıma açılmıyor ve sosyal medya olarak Google + kullanmak zorunda değilsiniz. Ayrıca Google Drive 15Gb ile sınırlı. Google + a ise sınırsız resim yükleyebilirsiniz. 2048pksel resim yükleyebildiğinizi de unutmayın.

Evet sona geldik.

Buradaki liste tabi ki sizin kullanımınız için yeterli olmayacaktır. Zaman içinde sürekli olarak yeni akıllı telefonlar için bilgi vermeyi bırakmayacağız. Tabi sizi de yarın tekrardan bekleriz. Herhangi bir sorunuz olursa yorum bırakmaktan çekinmeyin. Sorularınıza yardımcı olacak insanlar bulabilirsiniz ve bizde seve seve yardım ederiz.

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